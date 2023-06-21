Премьер Индии приехал в Вашингтон укреплять военное сотрудничество

По итогам 2022 г. Индия остается крупнейшим в мире импортером оружия. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ее главным поставщиком остается Россия. Объем поставок оружия из России в Индию в 2018–2022 гг. по сравнению с 2013–2017 гг. уменьшился на 37%. Доля России, по данным экспертов SIPRI, на индийском рынке сократилась за пять лет с 64 до 45%. 13 февраля 2023 г. директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что экспорт вооружений России в Индию за пять предшествующих лет составил $13 млрд, а на начало года портфель заказов составляет больше $10 млрд. По словам Ермакова, такая динамика российского оружейного экспорта в Индию объясняется засекречиванием Москвой и Дели контрактов в этой сфере и сокращением использования доллара после проблем с оплатой из-за введенных в 2022 г. санкций. Кроме того, ВТС Индии с США не несет непосредственной угрозы российским позициям, так как американцы предлагают вооружения, которые в России, как правило, не производятся. По мнению руководителя Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексея Куприянова, тенденция к наращиванию поставок американских вооружений Индии очевидна. «Насколько она сохранится, зависит от динамики американо-китайских отношений и внутренней динамики трансформации индийских элит. Индия нужна для США, чтобы на «аутсорсе» сдерживать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе, именно так Вашингтон видит ситуацию. Но индийцы видят ее иначе и превращаться в американских прокси не собираются», – заключает эксперт.