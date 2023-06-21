Премьер Индии приехал в Вашингтон укреплять военное сотрудничество

Премьер Индии приехал в Вашингтон укреплять военное сотрудничествоВскоре может быть заключен контракт на покупку американских беспилотников на $3 млрд
В ходе начавшегося 20 июня визита Моди встретится с президентом США Джо Байденом и другими официальными лицами, а также выступит в конгрессе. Ключевым вопросом переговоров станет укрепление военно-технического сотрудничества (ВТС) и передача американских технологий Дели. Вашингтон видит Индию ключевым противником Китая и своим вероятным союзником против него.
Визиту Моди в Вашингтон предшествовало завершение 5 июня разработки Индией и США дорожной карты по сотрудничеству в оборонной промышленности, подробностей о которой не сообщалось. Она была разработана по итогам встречи американского министра обороны Ллойда Остина с индийским коллегой Раджнатой Сингхом в Дели. Ожидается, что документ утвердят в Вашингтоне. В ходе визита Моди также могут заключить сделки по сборке американских двигателей для оснащения индийских истребителей Tejas. Кроме того, Дели может закупить ударные американские беспилотники Predator для наблюдения за районом спорных участков границы с Китаем в Гималаях. В июле 2022 г. палата представителей конгресса США одобрила поправку к закону СAATSA («Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций»), освобождающую от ограничений американское ВТС с Индией, несмотря на контракт Дели по покупке российских ЗРС С-400 в 2018 г.
Как отметил индийский премьер 19 июня, поддержка визита со стороны американских официальных лиц и лидеров мнений «подчеркивает глубину отношений между Индией и США». Днем позже, 20 июня, в интервью The Wall Street Journal перед встречей с Байденом премьер Индии отметил, что «связи между Нью-Дели и Вашингтоном стали крепче и глубже, чем когда-либо». Моди в интервью сделал упор на то, что Дели «заслуживает гораздо более высокого, глубокого и широкого профиля и роли», а также продемонстрирует в ходе визита, что является одним из лидеров «глобального Юга».
14 июня Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США намерены продавить покупку Индией разведывательных дронов для наблюдения над морской поверхностью MQ-9B Sea Guardian (сейчас Дели арендует их). За время переговоров предполагаемая партия уменьшилась с 30 до 18 единиц стоимостью $3 млрд. Индийская сторона также может договориться в Вашингтоне о совместном с американцами производстве боеприпасов и поставке бронетранспортеров неназванной модели, сообщает агентство.
Как пояснил «Ведомостям» научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков, Sea Guardian – это попытка создать на основе имеющегося ударного БПЛА Reaper морской патрульный аппарат для ближней морской зоны. «Его эффективность оценить сложно, нет большого опыта эксплуатации, но идея дешево обеспечить активное наблюдение в стратегических районах разумна. Закупка их Индией – следствие ее фобий в отношении флота КНР, возможно преувеличенных», – говорит Ермаков.
По итогам 2022 г. Индия остается крупнейшим в мире импортером оружия. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ее главным поставщиком остается Россия. Объем поставок оружия из России в Индию в 2018–2022 гг. по сравнению с 2013–2017 гг. уменьшился на 37%. Доля России, по данным экспертов SIPRI, на индийском рынке сократилась за пять лет с 64 до 45%. 13 февраля 2023 г. директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что экспорт вооружений России в Индию за пять предшествующих лет составил $13 млрд, а на начало года портфель заказов составляет больше $10 млрд. По словам Ермакова, такая динамика российского оружейного экспорта в Индию объясняется засекречиванием Москвой и Дели контрактов в этой сфере и сокращением использования доллара после проблем с оплатой из-за введенных в 2022 г. санкций. Кроме того, ВТС Индии с США не несет непосредственной угрозы российским позициям, так как американцы предлагают вооружения, которые в России, как правило, не производятся. По мнению руководителя Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексея Куприянова, тенденция к наращиванию поставок американских вооружений Индии очевидна. «Насколько она сохранится, зависит от динамики американо-китайских отношений и внутренней динамики трансформации индийских элит. Индия нужна для США, чтобы на «аутсорсе» сдерживать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе, именно так Вашингтон видит ситуацию. Но индийцы видят ее иначе и превращаться в американских прокси не собираются», – заключает эксперт.