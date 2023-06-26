КПРФ отказалась от участия в выборах губернатора Приморья

Решение об отказе от выдвижения кандидата в губернаторы Приморья связано с массовым невключением представителей КПРФ в составы формируемых УИК. Представители компартии проводили многочисленные пикеты в знак протеста против отсеивания однопартийцев и еще в конце мая заявляли, что не будут участвовать в выборах главы региона, если ситуация не изменится. Как пояснил «Ведомостям» второй секретарь приморского отделения КПРФ, депутат заксобрания Евгений Ляшенко, 64% УИК во Владивостоке остались без представителей компартии. В четырех районах города, где обычно фиксируется протестное голосование, коммунистов включили только в 20% УИК.