КПРФ отказалась от участия в выборах губернатора Приморья

КПРФ отказалась от участия в выборах губернатора ПриморьяКоммунисты призвали сторонников портить бюллетени в последний день голосования
Делегаты четвертого этапа конференции Приморского краевого отделения КПРФ 24 июня приняли большинством голосов решение не участвовать в выборах губернатора. Коммунисты призвали сторонников идти и голосовать в последний день (голосование будет трехдневным, с 8 по 10 сентября) против всех, т. е. портить бюллетень, сообщил «Ведомостям» член фракции компартии в заксобрании Приморья Александр Сустов. В КПРФ настаивают на том, что не бойкотируют выборы губернатора: по словам собеседника в крайкоме, коммунисты будут контролировать избирательный процесс и призывают жителей Приморья идти на выборы, «ни в коем случае не бойкотировать их».
Решение об отказе от выдвижения кандидата в губернаторы Приморья связано с массовым невключением представителей КПРФ в составы формируемых УИК. Представители компартии проводили многочисленные пикеты в знак протеста против отсеивания однопартийцев и еще в конце мая заявляли, что не будут участвовать в выборах главы региона, если ситуация не изменится. Как пояснил «Ведомостям» второй секретарь приморского отделения КПРФ, депутат заксобрания Евгений Ляшенко, 64% УИК во Владивостоке остались без представителей компартии. В четырех районах города, где обычно фиксируется протестное голосование, коммунистов включили только в 20% УИК.
Из 21 региона, в котором в сентябре пройдут выборы губернаторов, Приморский край стал единственным, где в них не будет участвовать кандидат от КПРФ. Коммунисты выдвинули своих кандидатов во всех субъектах, а действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) одним из первых в России собрал подписи для прохождения муниципального фильтра, писали «Ведомости». Федеральное руководство компартии с пониманием отнеслось к ситуации в Приморье и оставило вопрос участия в выборах на усмотрение крайкома, говорил «Ведомостям» 23 июня первый зампред ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин.
На данный момент выдвинуто четыре кандидата в губернаторы Приморья: действующий глава региона Олег Кожемяко («Единая Россия»), Александр Андони («Коммунисты России»), Денис Ковалев (Казачья партия) и Кирилл Рудюк («Справедливая Россия»). 24 июня с кандидатом определилось региональное отделение ЛДПР, которое выдвинет в губернаторы депутата думы Владивостока Инну Кошелеву.
Предыдущие выборы губернатора Приморья в 2018 г. пришлось проводить дважды. Из-за признанных главой Центризбиркома Эллой Памфиловой фальсификаций на ряде участков во втором туре голосования (представитель КПРФ Андрей Ищенко до последнего лидировал при подсчете голосов, однако единоросс Андрей Тарасенко в последний момент получил большинство) было решено провести повторные выборы. В них не участвовали оба кандидата (КПРФ и «Единая Россия» не выдвинули никого), одержал победу самовыдвиженец Кожемяко.
Политолог Евгений Минченко считает плохим знаком решение КПРФ не участвовать в выборах губернатора Приморья после «как минимум убедительного» выступления на последних губернаторских выборах. По мнению политолога Ростислава Туровского, КПРФ не смогла выбрать тактику для кампании, поскольку опасается жесткой конфронтации с Кожемяко. «Но и выставлять слабого кандидата в потенциально перспективном регионе не хочет. Поэтому партия взяла паузу, используя внешне подходящий предлог», – сказал он «Ведомостям».