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Политика

КПРФ отказалась от участия в выборах губернатора Приморья

Коммунисты призвали сторонников портить бюллетени в последний день голосования
Александр Тихонов
Действующий глава региона Олег Кожемяко останется без конкурента от КПРФ / Сергей Красноухов / ТАСС

Делегаты четвертого этапа конференции Приморского краевого отделения КПРФ 24 июня приняли большинством голосов решение не участвовать в выборах губернатора. Коммунисты призвали сторонников идти и голосовать в последний день (голосование будет трехдневным, с 8 по 10 сентября) против всех, т. е. портить бюллетень, сообщил «Ведомостям» член фракции компартии в заксобрании Приморья Александр Сустов. В КПРФ настаивают на том, что не бойкотируют выборы губернатора: по словам собеседника в крайкоме, коммунисты будут контролировать избирательный процесс и призывают жителей Приморья идти на выборы, «ни в коем случае не бойкотировать их».

Решение об отказе от выдвижения кандидата в губернаторы Приморья связано с массовым невключением представителей КПРФ в составы формируемых УИК. Представители компартии проводили многочисленные пикеты в знак протеста против отсеивания однопартийцев и еще в конце мая заявляли, что не будут участвовать в выборах главы региона, если ситуация не изменится. Как пояснил «Ведомостям» второй секретарь приморского отделения КПРФ, депутат заксобрания Евгений Ляшенко, 64% УИК во Владивостоке остались без представителей компартии. В четырех районах города, где обычно фиксируется протестное голосование, коммунистов включили только в 20% УИК.

Из 21 региона, в котором в сентябре пройдут выборы губернаторов, Приморский край стал единственным, где в них не будет участвовать кандидат от КПРФ. Коммунисты выдвинули своих кандидатов во всех субъектах, а действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) одним из первых в России собрал подписи для прохождения муниципального фильтра, писали «Ведомости». Федеральное руководство компартии с пониманием отнеслось к ситуации в Приморье и оставило вопрос участия в выборах на усмотрение крайкома, говорил «Ведомостям» 23 июня первый зампред ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин.

На данный момент выдвинуто четыре кандидата в губернаторы Приморья: действующий глава региона Олег Кожемяко («Единая Россия»), Александр Андони («Коммунисты России»), Денис Ковалев (Казачья партия) и Кирилл Рудюк («Справедливая Россия»). 24 июня с кандидатом определилось региональное отделение ЛДПР, которое выдвинет в губернаторы депутата думы Владивостока Инну Кошелеву.

Предыдущие выборы губернатора Приморья в 2018 г. пришлось проводить дважды. Из-за признанных главой Центризбиркома Эллой Памфиловой фальсификаций на ряде участков во втором туре голосования (представитель КПРФ Андрей Ищенко до последнего лидировал при подсчете голосов, однако единоросс Андрей Тарасенко в последний момент получил большинство) было решено провести повторные выборы. В них не участвовали оба кандидата (КПРФ и «Единая Россия» не выдвинули никого), одержал победу самовыдвиженец Кожемяко.

Политолог Евгений Минченко считает плохим знаком решение КПРФ не участвовать в выборах губернатора Приморья после «как минимум убедительного» выступления на последних губернаторских выборах. По мнению политолога Ростислава Туровского, КПРФ не смогла выбрать тактику для кампании, поскольку опасается жесткой конфронтации с Кожемяко. «Но и выставлять слабого кандидата в потенциально перспективном регионе не хочет. Поэтому партия взяла паузу, используя внешне подходящий предлог», – сказал он «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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