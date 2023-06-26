Брюссель будет осторожно наказывать другие страны за обход санкций против России

В законодательстве ЕС с недавних пор существует механизм, по которому можно вводить санкции за нарушение санкций. Как отмечает Politico, в первую очередь с ним рискуют столкнуться Казахстан и Армения, которых обвиняют в помощи России. По версии Евросоюза, Астана и Ереван разрешают поставки подсанкционных товаров через свои территории, подрывая таким образом санкционное давление Брюсселя. Страны ЕС договорились, что ограничения против третьих государств могут быть введены, если они не следуют западным санкциям или если не могут объяснить неожиданный скачок в торговле с Россией товарами, поставки которых запрещены.