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Политика

Брюссель будет осторожно наказывать другие страны за обход санкций против России

К наказаниям за это Еврокомиссия прибегнет только в крайней мере
Глеб Мишутин
JAKUB PORZYCKI / NurPhoto via AFP

Евросоюз опасается вводить вторичные санкции против лиц из третьих стран, помогающих России обходить санкционные ограничения. Об этом изданию Politico 23 июня сообщил дипломатический источник в структурах ЕС. По его словам, в Брюсселе не хотят перегибать палку со вторичными санкциями, так как жесткий курс может спровоцировать ряд стран на более тесное взаимодействие с Китаем и Россией. «Мы не хотим рисковать, прибегая сразу к наказаниям, которые несут огромные риски направления стран, особенно в Центральной Азии, в руки [президента России Владимира] Путина. А это прямо противоположно тому, чего мы хотели», – сказал европейский дипломат.

В законодательстве ЕС с недавних пор существует механизм, по которому можно вводить санкции за нарушение санкций. Как отмечает Politico, в первую очередь с ним рискуют столкнуться Казахстан и Армения, которых обвиняют в помощи России. По версии Евросоюза, Астана и Ереван разрешают поставки подсанкционных товаров через свои территории, подрывая таким образом санкционное давление Брюсселя. Страны ЕС договорились, что ограничения против третьих государств могут быть введены, если они не следуют западным санкциям или если не могут объяснить неожиданный скачок в торговле с Россией товарами, поставки которых запрещены.

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Тем не менее ЕС вряд ли будет активно применять этот механизм часто. Ряд стран объединения, в первую очередь Германия, считают, что активное использование вторичных санкций не соответствует дипломатическим интересам ЕС и приведет к деградации отношений третьих стран с Брюсселем. На опасения такого рода отреагировала Еврокомиссия (ЕК). В санкционные законопроекты были внесены пункты, согласно которым введение ограничений против третьих стран, помогающих России, объявляются крайней мерой. Прежде всего в отношении этих стран необходимо предпринять дипломатические усилия или предложить им техническую помощь, которая позволит соблюдать санкционный режим ЕС. Если же подобные действия не возымеют успеха, Еврокомиссия должна предоставить доказательства этого и только потом вводить вторичные санкции.

Законодательство ЕС предусматривает несколько вариантов вторичных санкций, отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Введенные в 11-м пакете антироссиийских санкций поправки предусматривают меры против стран, которые помогают России обходить ограничения, только как «последнее, крайнее средство». Наряду с этим есть и основания для блокирующих санкций против лиц, которые оказывают России помощь. Пока что, добавляет Тимофеев, в соответствующем санкционном списке нет представителей третьих стран, но сам механизм у ЕС все же есть.

ЕС стал заложником собственной санкционной политики, считает адвокат, партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин. Попытки Брюсселя перекрыть все пути поставок в Россию полупроводников и товаров двойного и военного назначения закономерно привели к возникновению механизма вторичных санкций на законодательном уровне. Поправки 11-го пакета предусматривают создание списка стран, которые помогают России обходить санкции. Это, добавляет Гландин, ставит ЕС в шаткое положение. Если Брюссель решит включить в этот список центральноазиатские государства, изменение их отношения к Евросоюзу в худшую сторону обязательно последует. Пока что этот список пуст и ЕС самим фактом его существования посылает третьим странам сигнал о необходимости более жесткого контроля за юрлицами, которые помогают России обходить санкции, резюмирует эксперт.

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