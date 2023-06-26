Павел Крашенинников заявил о необходимости соблюдения правовых норм в России

Павел Крашенинников заявил о необходимости соблюдения правовых норм в РоссииТак он ответил на заявления о том, что в некоторых ситуациях закон «идет лесом»
Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников 26 июня на заседании комитета ответил тем, кто считает, что есть ситуации, в которых правовые нормы могут не работать. Депутат подчеркнул необходимость соблюдения законодательства.
«Мы все в субботу – воскресенье пережили достаточно тяжелые часы. И я думаю, с одной стороны, что государство и общество объединилось, с другой, стороны вышли из той ситуации, которая складывалась и которая могла сложиться», – заявил депутат. Но он добавил, что хотел бы обратить внимание на появившиеся разговоры о том, что «существуют правовые нормы, но в каких-то ситуациях они могут не работать».
«Более того, у нас некоторые общественные деятели заявляют, что правовые нормы «пусть идут лесом». Понятен эмоциональный фон, понятна ситуация внутренняя и внешняя. Но тем не менее, у нас в истории нашего отечества были ситуации, когда мы «ходили лесом». У нас ГУЛАГи были, и мне кажется, что это происходило в том числе потому, что мы как раз вот эти правовые нормы не соблюдали», – отметил Крашенинников.
По словам депутата, в России достаточно развитая правовая система, Госдума и Совет Федерации принимают нормативные акты, «которые как раз и содержат вот эти самые правовые нормы, и нам нужно быть очень аккуратными в своих выражениях». «И в любом случае правовые нормы соблюдать», – подчеркнул Крашенинников.
В воскресенье 26 июня медиаменджер Маргарита Симоньян заявила в эфире телеканала «Россия-1», что в исключительных случаях юридические нормы перестают выполнять функцию защиты правопорядка. «Если в каких-то исключительных, критических случаях получается так, что юридические нормы перестают выполнять свою функцию защиты правопорядка и стабильности, а выполняют функцию уже обратную, то они „идут лесом», эти юридические нормы», – отметила она.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Министерство обороны нанесло удары по тыловым лагерям компании. Минобороны сразу опровергло эти сообщения, назвав их провокацией. Тем же вечером Национальный антитеррористический комитет сообщил, что ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина. Позже Генпрокуратура подтвердила законность возбуждения уголовного дела в отношении него по ст. 279 УК (вооруженный мятеж).
Утром 24 июня Пригожин с участниками ЧВК «Вагнер» был в штабе Южного военного округа. После этого Москва, Московская и Воронежская области ввели режим контртеррористической операции. Утром 24 июня с видеообращением выступил Владимир Путин, который назвал мятеж внутренним предательством и «ударом в спину» стране. К вечеру 24 июня пресс-служба президента Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко вел переговоры с Пригожиным по деэскалации конфликта по согласованию с Путиным, и Пригожин пошел на встречу. Эту же информацию подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря. При этом дело в отношении Пригожина будет прекращено и он уедет в Белоруссию, бойцы ЧВК, которые не участвовали в мятеже, смогут заключить контракт с Минобороны, остальные не будут преследоваться. Утром 26 июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что на утро понедельника уголовное дело об организации военного мятежа в отношении Пригожина пока не прекращено.