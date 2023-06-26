Павел Крашенинников заявил о необходимости соблюдения правовых норм в России

«Более того, у нас некоторые общественные деятели заявляют, что правовые нормы «пусть идут лесом». Понятен эмоциональный фон, понятна ситуация внутренняя и внешняя. Но тем не менее, у нас в истории нашего отечества были ситуации, когда мы «ходили лесом». У нас ГУЛАГи были, и мне кажется, что это происходило в том числе потому, что мы как раз вот эти правовые нормы не соблюдали», – отметил Крашенинников.