Как представители Запада выражали опасения по поводу безопасности ядерного арсенала на фоне мятежа

За охрану всех хранилищ ядерного оружия, как центральных, так и временных, включая аэродромы стратегической авиации, лаборатории, ремонтно-технические базы и другие связанные с ним объекты, отвечает 12-е Главное управление Министерства обороны (12-е ГУМО), напомнил старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. Часть этих объектов расположена и в европейской части России, где развернулись события мятежа Пригожина, говорит эксперт. «Очевидно, что по процедуре подразделения 12-го ГУМО в случае нападения на объекты держат оборону до прибытия подкрепления. В принципе, они готовы отражать атаки тяжелого вооружения, а само по себе 12-е ГУМО – серьезный институт с соответствующими традициями, можно рассчитывать на то, что они свою задачу выполнят», – считает Подвиг.