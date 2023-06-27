Как представители Запада выражали опасения по поводу безопасности ядерного арсенала на фоне мятежа

Как представители Запада выражали опасения по поводу безопасности ядерного арсенала на фоне мятежаРеальной угрозы потери контроля за стратегическим оружием не возникало
Посол США в России Линн Трейси в ходе контактов по ситуации с мятежом Евгения Пригожина выразила надежду, что ядерное оружие России будет «в порядке», и сообщила, что Америка «ни при чем» в связи с этой ситуацией, заявил 26 июня в интервью Russia Today министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, подобные риски осознавались российским руководством. «Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. Такой кризис очевидно не ограничится рамками одной страны», – заявил еще 24 июня заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев (цитата по ТАСС).
В связи с этим выражали опасения и представители западных стран. 26 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выражал опасение, что «такая ядерная держава, как Россия, может войти в фазу политической нестабильности». Госсекретарь США Энтони Блинкен вечером 25 июня заявлял в эфире CNN, что в Вашингтоне «не заметили никаких изменений» в готовности российских стратегических сил и не меняли готовности своих на фоне мятежа Пригожина. По его словам, «нестабильность в такой большой стране, как Россия, всегда вызывает беспокойство».
Как сообщил американский госдепартамент 23 июня, в середине месяца (13–14 июня) в Каире по инициативе США созвали рабочую встречу представителей и экспертов стран «ядерной пятерки» (включая Китай, Францию, Россию и Великобританию) для обсуждения вопросов ядерного оружия. «Обсуждалось снижение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политика в этой сфере», – сообщили в американском дипведомстве. В МИД России подтвердили проведение встречи.
Во время мятежа 23–24 июня никакой угрозы ни гражданским, ни военным ядерным объектам не было, говорит источник, близкий к Минобороны, и планов создания таких угроз у пригожинцев не было. Разного рода сообщения о намерениях сотрудников ЧВК захватить ядерное оружие – это элементы антироссийской пропаганды с прозрачными намерениями, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
За охрану всех хранилищ ядерного оружия, как центральных, так и временных, включая аэродромы стратегической авиации, лаборатории, ремонтно-технические базы и другие связанные с ним объекты, отвечает 12-е Главное управление Министерства обороны (12-е ГУМО), напомнил старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. Часть этих объектов расположена и в европейской части России, где развернулись события мятежа Пригожина, говорит эксперт. «Очевидно, что по процедуре подразделения 12-го ГУМО в случае нападения на объекты держат оборону до прибытия подкрепления. В принципе, они готовы отражать атаки тяжелого вооружения, а само по себе 12-е ГУМО – серьезный институт с соответствующими традициями, можно рассчитывать на то, что они свою задачу выполнят», – считает Подвиг.
Подразделения охраны 12-го ГУМО включают в себя и обычные охранные подразделения, близкие по штату к мотострелковым, и спецподразделения, поясняет редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев. По его словам, у Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) также есть свои охранные части. «Протоколы как у 12-го ГУМО, так и у РВСН отработаны, отсутствие тяжелого вооружения компенсируется возможностью немедленно запросить огневую поддержку у ВВС и Сухопутных войск», – говорит Корнев. Он также отмечает, что даже в случае захвата одного из хранилищ с соответствующим персоналом подорвать боеголовки крайне затруднительно, они снабжены сложными кодоблокирующими устройствами.