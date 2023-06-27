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На закрытой части заседания Госдумы обсудили ситуацию 23-24 июня

Ведомости

На закрытой части заседания Госдумы (в начале пленарки) координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев поднял тему доклада Минобороны на Охотном ряду. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, по словам двух источников «Ведомостей» не поддержал идею.

Кроме того, депутат Алексей Куринный (также из фракции КПРФ) предложил создать рабочую группу по разработке мер противодействия событиям, таким как произошли 24 июня. Спикер в ответ предложил работать в рамках профильных комитетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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