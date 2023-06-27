На закрытой части заседания Госдумы обсудили ситуацию 23-24 июня
На закрытой части заседания Госдумы (в начале пленарки) координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев поднял тему доклада Минобороны на Охотном ряду. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, по словам двух источников «Ведомостей» не поддержал идею.
Кроме того, депутат Алексей Куринный (также из фракции КПРФ) предложил создать рабочую группу по разработке мер противодействия событиям, таким как произошли 24 июня. Спикер в ответ предложил работать в рамках профильных комитетов.