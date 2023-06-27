«Новые люди» и Партия роста в рамках «политического союза» будут выдвигать кандидатов друг друга

«Новые люди» и Партия роста в рамках «политического союза» будут выдвигать кандидатов друг другаНо по закону одной партии нельзя выставлять на выборах членов другой, напоминают эксперты
«Новые люди» и Партия роста заключили политический союз, чтобы не конкурировать друг с другом на региональных выборах, которые пройдут в сентябре 2023 г. Об этом заявили лидеры партий Алексей Нечаев («Новые люди») и Борис Титов (Партия роста). «Сегодня прошли заседания Центрального совета партии «Новые люди» и Федерального политсовета Партии роста. Наши центральные органы приняли решение о создании политического союза двух партий как основы для широкой коалиции всех прогрессивных сил России», – сказал Нечаев. Правда, он отметил, что пока речь не идет о юридическом объединении двух партий.
Можно было бы назвать этот союз политическом блоком, но они не разрешены российским законодательством, сказал Титов. Он подтвердил, что объединение партий в одну пока не планируется: «Но кто знает, что будет в будущем, как сложится политическая ситуация, как будут развиваться события». По его словам, сейчас партии будут адаптироваться друг к другу, а затем уже смотреть по обстоятельствам.
Партии создадут совместный штаб для региональных выборов в сентябре. В частности, планируется не выставлять кандидатов от партий в одних и тех же округах на выборах гордум и заксобраний. Предпочтение будет отдаваться более сильным кандидатам от той или иной партии, если кандидаты еще не выставлены, а там, где уже партии выдвинули кандидатов, менее сильные будут сниматься, сказал Нечаев. «В ряде регионов, где еще списки не поданы, возможно включение кандидатов одной партии в списки другой», – заявил Нечаев.
Кроме того, обе партии будут поддерживать одних и тех же кандидатов в мэры и губернаторов, сказал лидер «Новых людей». Он добавил, что партии готовы выступить более широкой коалицией и для других политических сил. Титов сказал, что партии также обсуждают общих кандидатов и на довыборах в Госдуму – осенью они состоятся по четырем одномандатным округам. Конкретные регионы, где партии разведут выдвижение кандидатов, ни Титов, ни Нечаев не назвали.
Общего кандидата на президентских выборах 2024 г. партии начнут обсуждать только осенью, сказал Титов. «Ведомости» ранее писали, что «Новые люди» планируют выставить кандидата на эти выборы. У «Партии роста» есть много кандидатов, которые бы хотели участвовать в выборах, а их выдвижение от «Новых людей» позволит участвовать в выборах без сбора подписей, говорит собеседник в «Новых людях».
Кандидатам от «Новых людей» действительно не нужно собирать подписи на выборах всех уровней, но по закону члены одной партии не могут выдвигаться на выборах от другой, подчеркивает электоральный юрист Гарегин Митин: «Сокрытие членства в другой партии чревато отказом в регистрации кандидата или снятием его с выборов». Это подтвердил и политтехнолог Петр Быстров, который напомнил, что одна партия не может выдвигать кандидатов другой, для этого членам Партии роста нужно выйти из нее. Избирательные блоки не разрешены законом, говорит эксперт, хотя в свое время они играли большую роль, особенно на региональных выборах.
Титов сказал, что партии во многом похожи, поскольку поддерживают предпринимателей – правда, это разные поколения бизнесменов. По его словам, обеим партиям важна стабильность, порядок и движение вперед. «Мы неплохо жили, но в последнее время с большой опаской смотрим на происходящее и на возврат в наше «светлое» прошлое. Сейчас многие политики говорят о том, что необходимо возвращать плановую экономику, советское устройство. Но мы знаем, к чему это приводит – это не только дефицит, но и падение уровня жизни. Самое главное, что это приводит к нестабильности и бандитизму», – считает он. Партии объединяются, чтобы противостоять этой угрозе.
Титов также сказал, что у Партии роста и «Новых людей» одинаковые взгляды на то, как должна развиваться экономика в России. В частности, то, что говорил президент на Петербургском международном экономическом форуме, похоже на положения программ партий в экономической части, считает политик.
Нечаев добавил, что две основные группы поддержки у обеих партий – это предприниматели и молодежь. «Кроме того, нас поддерживает много женщин. У [думской] фракции «Новые люди» в составе 40% – женщины, а у Партии роста – 100%», – пошутил он (у «Новых людей» из 13 депутатов фракции четыре женщины, это 30%. – «Ведомости»). В Госдуме Партию роста представляет Оксана Дмитриева, но как независимый депутат. На вопрос, планирует ли она присоединиться к фракции «Новые люди», Титов сказал, что нужно спрашивать у нее, но в целом она союз поддержала.
Партия роста сильно потеряла во влиянии, замечает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «В нынешнем виде объединение «Новым людям» никаких ресурсов не принесет, кроме позиций в нескольких регионах. Это скорее способ пристроить Партию роста, чем усилить «Новых людей».
Это ожидаемый шаг в условиях ограниченных возможностей для публичной партийной активности, говорит о союзе президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Дальше возникает вопрос сценариев. Первый – поглощение более аппаратно влиятельными «Новыми людьми» Партии роста. Второй – все же обновление «Новых людей». Им трудно в полной мере апеллировать к «непровоенно» настроенному либеральному избирателю после голосований в Госдуме. И в целом они пока не до конца воспользовались ростом уязвимости других парламентских партий – КПРФ, ЛДПР, а сейчас и «Справедливой России», – говорит Виноградов. Поэтому опыт Партии роста, в последние годы дистанцировавшейся от участия в наиболее травматичных для либерального избирателя решений, может быть полезен для возвращения к политической повестке, добавляет эксперт: «В рамках границ допустимого, но со способностью к их раздвиганию».
Петр Быстров сравнивает союз «Новых людей» и Партии роста с тем, как перед выборами в Госдуму в 2021 г. парламентская партия «Справедливая Россия» объединилась с партией «За правду». Он оговаривается, что тогда было и юридическое объединение двух партий, но в целом считает ситуацию схожей: «Тогда партия «За правду» помогла эсерам преодолеть 5%-ный барьер для прохождения в Госдуму, поскольку тем по социологии чуть-чуть не хватало голосов».
Небольшая Партия роста может повысить шансы «Новых людей» на прохождение в Думу в 2026 г., поскольку сейчас «Новые люди» выбились из существующей повестки и не вписываются в нее, поясняет Быстров. «Но странно, что о союзе партии объявили за три года до парламентских выборов, поскольку на региональных выборах такое объединение ни одной из этих партий преимущества не дает», – подчеркивает политтехнолог.