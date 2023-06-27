«Новые люди» и Партия роста в рамках «политического союза» будут выдвигать кандидатов друг друга

Кандидатам от «Новых людей» действительно не нужно собирать подписи на выборах всех уровней, но по закону члены одной партии не могут выдвигаться на выборах от другой, подчеркивает электоральный юрист Гарегин Митин: «Сокрытие членства в другой партии чревато отказом в регистрации кандидата или снятием его с выборов». Это подтвердил и политтехнолог Петр Быстров, который напомнил, что одна партия не может выдвигать кандидатов другой, для этого членам Партии роста нужно выйти из нее. Избирательные блоки не разрешены законом, говорит эксперт, хотя в свое время они играли большую роль, особенно на региональных выборах.