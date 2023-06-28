Папа римский направил посланника в Москву для обсуждения урегулирования на Украине

Папа римский направил посланника в Москву для обсуждения урегулирования на УкраинеВ начале июня он посещал Киев
Кардинал, архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископальной конференции Болоньи Маттео Дзуппи 28–29 июня посетит Москву для поиска путей достижения мира в российско-украинском конфликте. О предстоящем визите в российскую столицу днем 27 июня сообщила пресс-служба Ватикана.
Дзуппи имеет опыт посредничества в достижении мира по итогам 17-летней гражданской войны в Мозамбике. «Основная цель инициативы – поощрять жесты человечности, которые могут способствовать решению нынешней трагической ситуации, и найти пути к достижению справедливого мира [в российско-украинском конфликте]», – следует из сообщения.
5–6 июня Дзуппи был в Киеве. Целью визита также обозначалось «выслушать украинские власти» на тему «возможных путей достижения справедливого мира» и «поддержания жестов человечности». О конкретных результатах миссии папского посланника на Украину не сообщалось. До этого, в середине мая, с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане встречался непосредственно папа римский Франциск.
В анонсах ближайших встреч и других мероприятий российского президента Владимира Путина архиепископ Дзуппи не упоминается. «Ведомости» направили запросы пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, в МИД России, пресс-службу папы римского, представительство Ватикана в Москве, отдел внешних связей и правовой департамент Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) по факту визита папского посланца. Как сообщил «Ведомостям» информированный дипломатический источник, в МИДе встреч с архиепископом Дзуппи во время его визита в Москву не планируется. При этом в середине июня председатель отдела внешних церковных связей РПЦ МП митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) говорил, что встреча кардинала Дзуппи в случае его визита в Москву с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не исключена, если их графики совпадут. До этого Антоний встречался в Ватикане с папой римским Франциском. При этом 19 июня замглавы МИД России Александр Грушко не подтверждал сообщения о возможном визите кардинала Дзуппи в Россию.
Источник «Ведомостей» в РПЦ сообщил, что визит архиепископа Дзуппи в Москву – инициатива председателя Международного союза староверов Леонида Севастьянова, контактирующего с католической церковью. По словам собеседника, РПЦ к подготовке и проведению визита отношения не имеет. Сам Севастьянов заявил «Ведомостям», что он не представляет Ватикан, но является личным доверенным лицом папы римского и с мая 2022 г. – его «послом мира» в украинском конфликте. Севастьянов подтвердил, что оказывает помощь в организации встречи Дзуппи как минимум с патриархом Кириллом, которая должна произойти в рамках визита в Москву.
Миссия же Дзуппи, осуществляемая, по словам Севастьянова, при его помощи, заключается в том, чтобы «донести позицию папы конфликтующим сторонам, а также их позиции – друг другу».
«Позиция папы римского заключается и остается в том, чтобы помочь добиться немедленного прекращения боевых действий, – говорит Севастьянов. – Но даже без перемирия и на фоне боевых действий хотелось бы добиться налаженного обмена переговорными позициями. Это не мешает вести диалог: можно вести переговорный процесс, даже если стороны продолжают вести огонь, – это позиция папы».
В марте 2023 г., комментируя российско-украинский конфликт в интервью швейцарскому телеканалу RSI, папа Франциск охарактеризовал его как столкновение «всех великих держав там [на Украине]», а саму страну – как их «поле боя». По словам Франциска, он «на второй день конфликта» в феврале 2022 г. «пришел в российское посольство, сказал, что готов поехать в Москву, и попросил Путина оставить окно для встречи со мной». Он отметил, что тогда глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «сейчас не время». «Путин знает, что я доступен», – резюмировал тогда папа римский.
Отправка такого опытного дипломата, как Дзуппи, свидетельствует как о важности вопроса для Ватикана, так и о сложности кризиса, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, эксперт по Ватикану Екатерина Шибалина. По ее словам, сами ватиканцы отмечают, что визит архиепископа в Киев в начале июня не имел цели «моментального посредничества», а скорее создавал благоприятную обстановку для будущего мира. «Политическая линия папы в отношении кризиса, начавшаяся смелыми попытками решить все единолично напрямую в 2022 г., сменилась осознанием комплексности проблемы, – считает Шибалина. – Теперь Ватикан вряд ли ждет прорыва, осознавая его маловероятность». Но ввиду неудач других посредников папа будет пытаться добиться хотя бы небольших, но конкретных побед, договоренностей по гуманитарному треку, объясняет эксперт. «Так Ватикану удалось бы подтвердить свой авторитет арбитра и сгладить последствия предыдущих дипломатических оплошностей», – говорит Шибалина.
Если судить по комментариям, которые ранее появлялись в прессе, миссия Дзуппи в Киеве закончилась ничем, полагает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Вряд ли чего-то серьезного стоит ожидать и по итогам его визита в Россию, добавляет эксперт. При этом важен сам факт того, что все большее количество государств вовлекается в мирный процесс и занимается «челночной дипломатией» между Москвой и Киевом. Опыт переговоров в ходе конфликта в Мозамбике идет в плюс миссии Дзуппи, но универсальных рецептов по их разрешению не существует, заключает Барабанов.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина