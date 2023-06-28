Папа римский направил посланника в Москву для обсуждения урегулирования на Украине

В анонсах ближайших встреч и других мероприятий российского президента Владимира Путина архиепископ Дзуппи не упоминается. «Ведомости» направили запросы пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, в МИД России, пресс-службу папы римского, представительство Ватикана в Москве, отдел внешних связей и правовой департамент Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) по факту визита папского посланца. Как сообщил «Ведомостям» информированный дипломатический источник, в МИДе встреч с архиепископом Дзуппи во время его визита в Москву не планируется. При этом в середине июня председатель отдела внешних церковных связей РПЦ МП митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) говорил, что встреча кардинала Дзуппи в случае его визита в Москву с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не исключена, если их графики совпадут. До этого Антоний встречался в Ватикане с папой римским Франциском. При этом 19 июня замглавы МИД России Александр Грушко не подтверждал сообщения о возможном визите кардинала Дзуппи в Россию.