Верховный суд разъяснил иноагентам правила поведения на выборах

Верховный суд разъяснил иноагентам правила поведения на выборахИноагенты или аффилированные с ними лица не смогут быть наблюдателями
Иноагент не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, а также избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах и в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума, следует из постановления пленума Верховного суда (ВС). Высшая судебная инстанция отмечает, что в связи с этим иноагенты не могут быть наблюдателями на выборах или референдумах, ссылаясь на п. 6 ст. 11 ФЗ от 14 июля 2022 г. «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Кроме того, говорится в разъяснениях, доверенные лица кандидатов или уполномоченные представители, в том числе уполномоченные представители по финансовым вопросам, не могут являться иностранными агентами.
ВС напомнил, что закон предусматривает обязанность кандидата, избирательного объединения указать в подписном листе в том числе сведения о своей судимости, а также о том, что кандидат является иностранным агентом или лицом, аффилированным с иностранным агентом. «С учетом этого, если кандидат является иностранным агентом или кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, сведения об этом должны быть указаны в подписном листе независимо от того, что подписной лист не имеет самостоятельных строк для внесения данных сведений», – подчеркивается в постановлении. Иное означает невнесение сведений о кандидате и является основанием для признания недействительными всех подписей в подписном листе.
Помимо этого ВС предписал кандидатам быть аккуратнее с использованием нацистской и экстремистской символики в предвыборной агитации. Ее можно использовать только для формирования негативного отношения к идеологии нацизма и экстремизма.
В тексте постановления пленум также обращает внимание, что агитация законна только на сайтах и рекламных площадках СМИ, которые не заблокированы на территории России.
Чтобы защитить свои права, гражданам необходимо ознакомиться с реестром иностранных агентов, ведение которого осуществляется Минюстом, отметила руководитель корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова. По ее словам, постановление ВС подчеркивает различие между иностранными агентами и кандидатами, связанными с ними: для последней категории лиц требуется указать этот факт в подписном листе, но ограничений на их участие в избирательной кампании не предусмотрено.
Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов, в свою очередь, считает спорным пункт об аффилированности потенциального кандидата с лицом, имеющим статус иностранного агента, поскольку категория аффилированности является в своей сущности векторной, т. е. предполагает наличие проявлений такой аффилированности. «Иными словами, если кандидат не общается с формально аффилированным к нему лицом, имеющим статус иностранного агента, или вовсе не знает о такой аффилированности, то к нему не должны применяться соответствующие ограничения, но суды вряд ли будут трактовать соответствующее разъяснение пленума именно таким образом», – сказал Кузнецов.
Кроме того, текст постановления пленума изобилует оценочными категориями, такими как «сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения», говорит юрист. Для судов крайне вредно введение оценочных категорий, поскольку они могут быть «растянуты» в любом направлении и в любой степени, отмечает Кузнецов.
Политтехнолог Олег Захаров заявил «Ведомостям», что пленум не выдал никаких революционных правил, скорее, подстраховал законодателя. «Иногда Верховный суд шлет довольно остроумные сигналы законодателю, что нелишне очерчивать разумные границы, вводя разного рода запреты», – рассуждает Захаров. Например, запрет на свастику и прочую нацистскую символику не мешает ее использовать там, где она нужна для осуждения нацизма. «А то с таким подходом фото с первого парада Победы тоже можно было бы признать пропагандой нацизма», – заключил он.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. В 2022 г. был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который объединил все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов, и установил единый реестр для всех обладателей такого статуса.
26 апреля группа депутатов внесла в Госдуму так называемый законопроект «о третьих лицах». Он предписывает учитывать при взаимодействии с иноагентами официально установленные для них ограничения, которые описаны в ст. 11 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (среди них – пребывание во власти, преподавательская деятельность, госфинансирование и др.).
В случае нарушения этого требования Минюст может вынести предупреждение за «содействие» иноагенту, за ним следует штраф.