Верховный суд разъяснил иноагентам правила поведения на выборах

ВС напомнил, что закон предусматривает обязанность кандидата, избирательного объединения указать в подписном листе в том числе сведения о своей судимости, а также о том, что кандидат является иностранным агентом или лицом, аффилированным с иностранным агентом. «С учетом этого, если кандидат является иностранным агентом или кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, сведения об этом должны быть указаны в подписном листе независимо от того, что подписной лист не имеет самостоятельных строк для внесения данных сведений», – подчеркивается в постановлении. Иное означает невнесение сведений о кандидате и является основанием для признания недействительными всех подписей в подписном листе.