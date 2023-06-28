В Узбекистане начались досрочные президентские выборы

В Узбекистане начались досрочные президентские выборыНикто не сомневается в победе действующего президента
В Узбекистане 28 июня стартовало досрочное голосование на президентских выборах. Оно продлится до 5 июля, а 9 июля состоятся сами выборы, передает пресс-служба ЦИК Узбекистана. Эти досрочные (за три года до истечения полномочий) выборы стали возможны после внесения поправок в Конституцию по итогам референдума в мае. Они предусматривают увеличение срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. Согласно поправкам, действующий президент Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, получил право еще дважды баллотироваться на этот пост и в случае победы на текущих и будущих выборах сможет править до 2037 г.
Всего на пост главы государства претендуют четыре кандидата. Действующий президент выдвинулся от пропрезидентской правоцентристской Либерально-демократической партии (53 места в парламенте из 150). В своей программе он ставит задачу к 2030 г. удвоить ВВП до $160 млрд, обеспечить все населенные пункты чистой питьевой водой, построить дополнительно 1 млн квартир и реформировать систему трудовой миграции.
Остальные кандидаты менее известны широкой публике. Лидер оппозиционной левой Народно-демократической партии (НДП), бывший министр образования Улугбек Иноятов агитирует за социальную справедливость, цифровизацию медицинских услуг, принятие закона «об установлении минимальных потребительских расходов», гарантированных государством. Представитель социал-демократической партии «Адолат», зампред Верховного суда Робахон Махмудова обещает сделать равномерным экономический рост среди регионов, увеличить количество специализированных судей, развить институт адвокатуры и искоренить практику привлечения к ответственности бизнесменов за нецелевое расходование кредитов.
Наконец, кандидат от Экологической партии, бывший лесник Абдушукур Хамзаев сосредоточен на защите окружающей среды и пропаганде отказа от использования личного транспорта. Вторая по значимости проправительственная националистическая демократическая партия «Миллий тикланиш» не стала выдвигать своего кандидата.
Решение о досрочном голосовании Мирзиёев объявил 8 мая по итогам референдума по новой версии Конституции. В ходе того голосования более 90% граждан поддержали поправки в Основной закон.
На предыдущих президентских выборах в 2021 г. Мирзиёев набрал 80%, а его конкурент, кандидат от оппозиционной НДП Максуд Варисов, – всего 6,6%. Впервые действующий глава государства был избран в 2016 г., после смерти своего предшественника Ислама Каримова.
Нынешние президентские выборы в республике очевидно окончатся уверенной победой действующего главы государства, уверен узбекский политолог Фарход Толипов. «Благодаря своим реформам Мирзиёев обрел популярность в народе. Я не думаю, что в случае переизбрания он начнет закручивать гайки во внутренней политике – для этого нет признаков дестабилизации ситуации или общественных волнений, – сказал эксперт. – Напротив, глава государства в своих выступлениях говорит о либерализации экономики, о правах человека и свободе слова».
С другой стороны, продолжает Толипов, если говорить о реформах, то позитивные изменения в первую очередь происходят в экономике, социальной, культурно-образовательной сферах, но не в политике: «Надеюсь, что во время следующего срока Мирзиёева начнет меняться и политическая жизнь страны».
По мнению политолога Рустама Бурнашева, после выборов Ташкент не проведет принципиальных изменений во внутренней и внешней политике.
Главным внешнеполитическим приоритетом Узбекистана, по словам Толипова, является развитие отношений с республиками Центральной Азии: «При всех турбулентностях и изменениях геополитической ситуации в мире отношения с соседями и интеграция в регионе Центральной Азии будут преобладать над другими направлениями во внешней политике Узбекистана».
Дальнейшее углубление сотрудничества с Россией или Китаем, продолжает Толипов, будет зависеть от динамики развития в глобальной политике. «У нас нет преференций для Москвы, Пекина или других столиц. Даже если Узбекистан начнет ограничивать сотрудничество с тем или иным государством, то это будет происходить не из-за негативного к нему отношения, а зависеть от разных обстоятельств внешней среды», – заключил эксперт.