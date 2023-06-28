В Узбекистане начались досрочные президентские выборы

В Узбекистане 28 июня стартовало досрочное голосование на президентских выборах. Оно продлится до 5 июля, а 9 июля состоятся сами выборы, передает пресс-служба ЦИК Узбекистана. Эти досрочные (за три года до истечения полномочий) выборы стали возможны после внесения поправок в Конституцию по итогам референдума в мае. Они предусматривают увеличение срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. Согласно поправкам, действующий президент Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, получил право еще дважды баллотироваться на этот пост и в случае победы на текущих и будущих выборах сможет править до 2037 г.