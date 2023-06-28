Зеленский внес законопроект о повышении роли английского языка в жизни страны

Зеленский внес законопроект о повышении роли английского языка в жизни страныЭто позволит ему снимать неугодных чиновников под предлогом незнания английского, говорит эксперт
Украинский президент Владимир Зеленский намерен обязать высших государственных чиновников владеть английским языком. Соответствующий законопроект, который наделяет английский статусом языка «международного общения», был внесен президентом в Верховную раду 28 июня под статусом «неотложный». Документ опубликован на сайте Верховной рады. Из его текста следует, что цель предлагаемых мер – «содействие обеспечения использования английского языка как одного из языков международного общения на всей территории Украины в публичных сферах общественной жизни».
Как требует законопроект, уметь говорить по-английски должны руководители местных государственных администраций и их заместители, офицеры Вооруженных сил, военные-контрактники, прокуроры, сотрудники таможни и налоговой службы, полицейские среднего и высшего состава, начальствующий состав других правоохранительных органов. Кроме этого, будет определен дополнительный список должностей, которые потребуют от кандидатов на их замещение знания английского языка. Предполагается, что закон будет способствовать «активизации процессов интеграции украинцев в европейскую общность и формированию субъектности Украины, а также повышению конкурентоспособности страны». Английский язык будут изучать уже в детском саду, а соискателей магистерской степени обяжут сдавать экзамен по нему. Место английского в культурной жизни Украины тоже будет усилено – телепрограммы на английском не попадут под учет квот общего недельного вещания, а в театрах до 10% спектаклей можно будет показывать на английском.
Наряду с повышением статуса английского языка законопроект Зеленского предполагает некоторые ограничения в отношении русского языка. Например, потенциальные беженцы, желающие получить убежище на Украине, будут обязаны заполнять соответствующие заявки на украинском или английском. Если документ будет написан на русском, миграционная служба Украины должна предложить беженцам переводчика или попросить их нанять его за свой счет.
Законопроект Зеленского – это не декоративная мера и не простое угодничество перед США, отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Обязательное знание английского дает президенту возможность проводить массовые кадровые перестановки и снимать неугодных чиновников под предлогом незнания языка. В условиях, когда не все госслужащие знают даже украинский язык, английский превращается в удобный инструмент для люстраций. При этом попытку угодить Западу тоже не надо снимать со счетов – например, добавляет эксперт, Украина так может готовиться к размещению на своей территории войск НАТО, что при постепенной утрате Киевом своей субъектности не представляется невозможным.