Зеленский внес законопроект о повышении роли английского языка в жизни страны

Как требует законопроект, уметь говорить по-английски должны руководители местных государственных администраций и их заместители, офицеры Вооруженных сил, военные-контрактники, прокуроры, сотрудники таможни и налоговой службы, полицейские среднего и высшего состава, начальствующий состав других правоохранительных органов. Кроме этого, будет определен дополнительный список должностей, которые потребуют от кандидатов на их замещение знания английского языка. Предполагается, что закон будет способствовать «активизации процессов интеграции украинцев в европейскую общность и формированию субъектности Украины, а также повышению конкурентоспособности страны». Английский язык будут изучать уже в детском саду, а соискателей магистерской степени обяжут сдавать экзамен по нему. Место английского в культурной жизни Украины тоже будет усилено – телепрограммы на английском не попадут под учет квот общего недельного вещания, а в театрах до 10% спектаклей можно будет показывать на английском.