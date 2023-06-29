«Единая Россия» определила сложные для проведения выборов в 2023 году регионы

Если говорить о выборах губернаторов, то в этом году скорее всего на них проблем для власти не будет, могут возникнуть сложности в Хакасии, Красноярском крае и еще в паре регионов, считает политолог Александр Кынев: «Но конкуренция будет на выборах в заксобрания. Почти две трети регионов, где пройдут выборы, могут быть для «Единой России» сложными». По его словам, особых проблем не ожидается в Башкирии, Ростовской и Кемеровских областях.