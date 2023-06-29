«Единая Россия» определила сложные для проведения выборов в 2023 году регионы

«Единая Россия» определила сложные для проведения выборов в 2023 году регионыКроме Хакасии непростые для партии кампании пройдут еще в 12 субъектах РФ
Избирательные штабы «Единой России» завершили защиту стратегий, которые будут использоваться на региональных выборах. Она проходила на протяжении десяти дней в центральном исполкоме партии. По итогам защиты стратегий «Единая Россия» определила регионы, к которым будет особое внимание, среди них – Хакасия. Об этом «Ведомостям» сказал замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
«Это регионы, где будет особое вовлечение партии в выборы, в том числе технологическое усиление, помощь коллег-депутатов и сенаторов от региона, вовлечение иных партийных ресурсов для придания дополнительной помощи», – говорит Перминов. Но он отказался называть какие-либо субъекты, кроме Хакасии.
В Хакасии будут выбирать гордуму Абакана, законодательное собрание региона, пройдут губернаторские выборы. Против действующего губернатора от КПРФ Валентина Коновалова единороссы выставили депутата Госдумы от Хакасии Сергея Сокола. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что в регионе очень непростая кампания, в том числе из-за элитных противоречий.
К примеру, бессменный председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев, который 15 лет представлял «Единую Россию», в этом году не принял участие в праймериз единороссов. И в итоге на выборы в Верховный совет он вошел в список КПРФ. Первое место в списке занимает Коновалов, а второе – Штыгашев. Собеседник «Ведомостей» говорит, что это может повлиять на настроения национальных элит. По словам еще одного источника, региональные элиты сплотились вокруг Коновалова.
Секретарь генсовета Андрей Турчак заявил, что за последний год партия «сумела существенно укрепить позиции в регионах», цитирует его пресс-служба «Единой России». Он сообщил о завершении защиты стратегий во вторник 27 июня. Но двое собеседников в партии и один, близкий к администрации президента, говорят о том, что 28 июня в партии проходила защита тех, кому пришлось дорабатывать стратегий.
Один из собеседников говорит, что среди таких регионов Забайкальский край (избирают заксобрание) и Хакасия. Именно к этим регионам у партии будет пристальное внимание, там ожидаются тяжелые кампании, добавляет он.
Перминов подтвердил, что повторно встречались с некоторыми регионами, поскольку им пришлось провести работу над ошибками: «Но они это сделали очень быстро и качественно. В целом улучшилось качество работы над стратегиями, в том числе это связано с тем, что подготовка к выборам началась заранее. А в феврале-марте 2023 г. были организованы методологические вебинары, посвященные подготовке планов предстоящих кампаний». По словам Перминова, защиту проходили все регионы, где будут значимые выборы – губернаторские кампании, выборы законодательных собраний, гордум административных центров, массовые муниципальные кампании, довыборы в Госдуму.
В сентябре ожидаются 82 кампании в 56 регионах: довыборы в Госдуму по четырем округам, 26 губернаторских кампаний (в том числе в пяти регионах непрямые), в 20 регионах выбирают заксобрания, в 16 административных центрах избирают депутатов гордум и в одном – мэра. Также пройдут 15 массовых выборов в органы местного самоуправления.
Один из партийцев говорит, что Забайкалье и Хакасия относятся к «красным регионам», где выборы считаются сложными для «Единой России».
Всего же, по его словам, регионов со сложными кампаниями 13. К ним также отнесли выборы в Ивановской (выбирают губернатора и облдуму), Архангельской области (выбирают депутатов облдумы и гордумы Архангельска), в Красноярском крае (выбирают губернатора, горсовет Красноярска и довыборы в Госдуму по округу). Еще один собеседник добавляет, что к «красным» «Единая Россия» относит выборы в Ярославской (выбирают облдуму), Ульяновской областях (выбирают заксобрание) и Якутии (выбирают губернатора, заксобрание и гордуму Якутска).
В 21 регионе легкие для партии выборы и они отнесены к «зеленым», а выборы в 17 регионах – к «желтым», где кампании средней сложности.
«Мы оценивали степень готовности избирательных штабов. На связи были секретари региональных отделений, руководители исполкомов, технологи, уполномоченные по регионам, управление региональной и технологической работы, финансовое управление, юристы, смм-щики – то есть все вовлеченные в кампанию. Каждый в своей части рассказывал о предвыборной стратегии по региону», – говорит Перминов. Он также напоминает, что партия будет оказывать дополнительную помощь кандидатам, которые участвовали в спецоперации и выдвигаются на выборах. Турчак говорил, что таких около ста человек.
Аналогичные защиты предвыборных стратегий традиционно проходят и в администрации президента. Например, весной в АП проводились защиты избирательных стратегий представителей регионов, где в сентябре предстоят выборы.
Если говорить о выборах губернаторов, то в этом году скорее всего на них проблем для власти не будет, могут возникнуть сложности в Хакасии, Красноярском крае и еще в паре регионов, считает политолог Александр Кынев: «Но конкуренция будет на выборах в заксобрания. Почти две трети регионов, где пройдут выборы, могут быть для «Единой России» сложными». По его словам, особых проблем не ожидается в Башкирии, Ростовской и Кемеровских областях.
Остальные же регионы, где будут выбирать заксобрания, характеризовались конкурентными кампаниями – «от сильно протестного голосования, как в Хакасии, до относительно независимого голосования, как во Владимирской области», говорит он. Среди трудных регионов он называет Калмыкию, Якутию, Бурятию, Ярославскую, Архангельскую, Ивановскую, Иркутскую, Ульяновскую области.
Сложные для «Единой России» регионы обычно не меняются от выборов к выборам, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Хакасия – же совершенно особенный случай – это регион, где КПРФ сумела добиться победы, отмечает эксперт. Включение того или иного региона в проблемную зону – это прежде всего политический сигнал для местных партийцев и губернаторов, считает Туровский: «Сигнал о том, что за ними внимательно следят и ждут улучшения результатов».