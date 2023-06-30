Почетным гостем на самиите «Россия – Африка» может стать президент ЮАР Сирил Рамафоса

Почетным гостем на самиите «Россия – Африка» может стать президент ЮАР Сирил РамафосаВ середине июня он договорился обсудить с Владимиром Путиным мирный план по Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса может посетить посетит Россию с визитом во время саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге 27–28 июля. По словам одного из них, визит высокопосталенного гостя повысил бы статус мероприятия, особенно если в дни форума он проведет встречу с российским лидером. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарь президента Дмитрию Пескову, но ответ пока не получили.
Ранее Рамафоса встречался с Владимиром Путиным 17 июня, во время проведения Петербургского международного экономического форума. Южноафриканский президент был среди четырех лидеров африканских государств, приезжавших с посреднической миссией в Москву и Киев. Лидер ЮАР заявил, что договорился с Путиным об обсуждении мирного урегулирования и на полях саммита «Россия – Африка», но не указал, прибудет ли он сам на мероприятие.
28 июня глава МИД ЮАР Наледи Пандор после переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок заявила, что африканские страны не отказываются от своего мирного плана по Украине и готовы по-прежнему взаимодействовать с Москвой и Киевом.
Предполагается, что второй саммит «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге посетят представители нескольких десятков стран. Об этом 18 мая заявил посол по особым поручениям МИД России, глава секретариата форума партнерства «Россия – Африка» Олег Озеров. Называть точное число стран и предполагаемый состав их делегаций он отказался. В первом саммите в 2019 г. приняли участие представители всех 54 стран Африки, 45 из которых были представлены главами государств и правительств.
Африканская инициатива
Страны Африки хотят достичь мира с помощью переговоров и дипломатическими средствами; окончить боевые действий «как можно скорее»; добиться «деэскалации конфликта с обеих сторон» и уважения суверенитета государств в соответствии с уставом ООН; дать гарантии безопасности для всех стран; обеспечить Россией и Украиной движение зерна и удобрений для нуждающихся стран Африки «согласно зерновой сделке».
Очевидно, что июльский саммит в Санкт-Петербурге станет еще одной площадкой для неофициального обсуждения вопросов мирного урегулирования на Украине и коллективной африканской мирной инициативы, уверена доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова. Важно отметить, что африканская группа посредников уверенно и настойчиво показывает свою приверженность самому процессу урегулирования, что свидетельствует о серьезности намерений Африки и ее новой роли в современных международных отношениях, продолжает Пискунова.
По мнению научного сотрудника Института востоковедения РАН Григория Лукьянова, следует учитывать, что российская сторона, хоть и благожелательно отнеслась к африканской инициативе, считает ряд ее пунктов неоднозначными. Тем не менее сам форум «Россия – Африка» – хорошая возможность для обеих сторон обсудить мирное урегулирование на Украине. Девиз мирной инициативы ЮАР и других стран «африканское решение не только для африканских проблем» – интересный тезис, который может стать не только этапом российско-африканских отношений, но и новой главой в перестройке международных отношений, заключил эксперт.