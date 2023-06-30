Почетным гостем на самиите «Россия – Африка» может стать президент ЮАР Сирил Рамафоса

По мнению научного сотрудника Института востоковедения РАН Григория Лукьянова, следует учитывать, что российская сторона, хоть и благожелательно отнеслась к африканской инициативе, считает ряд ее пунктов неоднозначными. Тем не менее сам форум «Россия – Африка» – хорошая возможность для обеих сторон обсудить мирное урегулирование на Украине. Девиз мирной инициативы ЮАР и других стран «африканское решение не только для африканских проблем» – интересный тезис, который может стать не только этапом российско-африканских отношений, но и новой главой в перестройке международных отношений, заключил эксперт.