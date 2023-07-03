Верховный суд США отменил позитивную дискриминацию и запретил списание студенческих долгов

Верховный суд США отменил позитивную дискриминацию и запретил списание студенческих долговКонсервативные решения суда позволят демократам мобилизовать сторонников на выборах 2024 г.
Верховный суд США в конце минувшей недели принял сразу три резонансных решения, которые идут вразрез с политикой администрации президента Джо Байдена и возмутили приверженцев либеральных взглядов. Во время президентства Дональда Трампа в суде сложилось устойчивое консервативное большинство (шестеро против троих либеральных судей), и теперь эта ситуация может оказать влияние на ход президентской гонки в 2024 г.
Дискриминация
Еще в 1978 г. Верховный суд принял решение о праве университетов устанавливать свои критерии при наборе студентов, среди которых наравне с достижениями могла быть и раса. Теперь же эта практика должна быть пересмотрена: 29 июня суд встал на сторону движения «Студенты за честное зачисление», которое жаловалось на правила частного Гарварда и государственного Университета Северной Каролины. По мнению истцов, первый дискриминировал азиатских абитуриентов, а второй – еще и белых, не принимая их на учебу.
Университеты выиграли все суды до высшей судебной инстанции. Верховный же суд посчитал, что такие нормы нарушают 14-ю поправку к Конституции США (о запрете на лишение прав, кроме как по решению суда). «К студенту должно относиться на основе его или ее опыта как личности, а не на основе расы. Многие университеты слишком долго поступали как раз наоборот», – сказал председатель Верховного суда США Джон Робертс. Темнокожий судья Кларенс Томас отметил, что, хоть «с болью осознает социальное и экономическое опустошение», постигшее его расу, он сохраняет надежду, что США будут жить по принципам, согласно которым все люди созданы равными.
Байден заявил, что категорически не согласен с вердиктом Верховного суда, отметив, что расовые критерии применялись ради большей инклюзивности к уже прошедшим другие испытания абитуриентам. Бывший президент и кандидат на этот пост в 2024 г. Трамп горячо приветствовал решение суда, посчитав, что оно позволит США «конкурировать с остальным миром».
Долги
А 30 июня Верховный суд отменил не санкционированный конгрессом план Байдена о прощении студенческих долгов на сумму более $400 млрд. Это было одним из главных обещаний демократа в ходе избирательной кампании 2020 г. Общая задолженность по студенческим кредитам в США составляет более $1,7 трлн, а на списание от $10 000 до $20 000 своих долгов могли рассчитывать до 45 млн человек с низким и средним доходом. 16 млн человек уже получили одобрение на участие в программе.
Сразу после вердикта Байден заявил, что республиканцы «украли надежду» у людей, а суд «неправильно истолковал конституцию». После этого президент-демократ объявил о новых мерах по «облегчению бремени задолженности» как можно большему числу заемщиков студенческих кредитов. Это по задумке администрации президента США должно «открыть альтернативный путь» к облегчению долговой нагрузки американцев. При этом подробности новой схемы пока не раскрываются. Кроме того, Байден намерен добиться того, чтобы заемщики не платили за образование более 5% от своего дохода.
Свобода слова
Также 30 июня Верховный суд признал право веб-дизайнера из Колорадо Лори Смит отказывать в услуге представителям ЛГБТ+ и не создавать специальный дизайн свадебных сайтов для однополых пар. В данном случае суд сослался на первую поправку к конституции о свободе слова: подобные заказы противоречили религиозным убеждениям Смит о том, что брак – это союз мужчины и женщины.
В Колорадо законодательно запрещена дискриминация людей по признаку половых предпочтений. Но 1-я поправка запрещает штат принуждать дизайнера «к созданию работ, несущих смыслы», с которыми она не соглашается, отмечается в постановлении Верховного суда. Трое либеральных судей назвали такой подход «лицензией на дискриминацию», так как он, по их мнению, относит геев и лесбиянок к гражданам второго сорта. Эти судьи полагают, что, ссылаясь на прецедент, дизайнеры могут отказываться создавать свадебный сайт и для межрасовых пар. Байден также назвал это решение Верховного суда «вызывающим разочарование».
Прошлые решения и выборы
Резонансные решения Верховного суда могут сказаться и на предвыборной гонке за пост президента США, в которой участвуют и Байден, и Трамп. Как пишет агентство Bloomberg, перед промежуточными выборами в 2022 г. решение Верховного суда отменить федеральное право на аборт воодушевило демократов и теперь история может повторится. При этом журналисты признают риск, что последние решения Верховного суда могут разочаровать прогрессивных избирателей, которые и без того надеялись на большую эффективность Байдена.
Согласно опросу от 27 июня компании Morning Consult, Трамп опережал Байдена на 3% – 44% против 41%. Впрочем, есть иные данные. Согласно данным от 25 июня NBC News, Байдена поддерживают 49% опрошенных избирателей против 45% у Трампа. Но NBC и CNN сходятся в том, что большинство избирателей обеспокоены здоровьем как Трампа, так и Байдена и не хотят, чтобы кто-либо из них был президентом еще четыре года.
Непопулярные решения
Новые решения Верховного суда позволят демократам мобилизовать часть своих избирателей, полагает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. «Хотя программой Race-based admissions (квота для поступления в учебные заведения) могли воспользоваться преимущественно афроамериканцы из обеспеченных семей, часть американцев с высшим образованием воспринимают ее в качестве важного элемента для преодоления последствий расизма», – отметил эксперт. Решение позволит демократам выставить сторонников Трампа в плохом свете.
Эти судебные решения также отражают раскол и поляризацию американского общества, считает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. «Мы видим, что американские политики чаще используют повестку ЛГБТ, расовые вопросы в качестве инструмента политической борьбы. Сегодня движения ЛГБТ, BLM (Black Lives Matter) формируются как новый социальный класс, а политики активно эксплуатируют эту повестку, чем только усиливают существующие противоречия в американском обществе», – сказал эксперт. Такая тенденция также отражает радикализацию партийной среды, полагает эксперт.
Кроме того, по словам Рогулева, решение суда отчасти демонстрирует усталость американского общества от педалирования защиты прав меньшинств. «Большинство рядовых американцев интересуются проблемой нелегальной миграции. В последний раз миграционное законодательство в США менялось при Билле Клинтоне почти 30 лет назад. И вместо того чтобы заниматься этой угрозой, американские политики скорее занимаются межпартийными спорами, чем раздражают часть консервативно настроенного судейского корпуса», – отметил эксперт.