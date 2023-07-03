Верховный суд США отменил позитивную дискриминацию и запретил списание студенческих долгов

Университеты выиграли все суды до высшей судебной инстанции. Верховный же суд посчитал, что такие нормы нарушают 14-ю поправку к Конституции США (о запрете на лишение прав, кроме как по решению суда). «К студенту должно относиться на основе его или ее опыта как личности, а не на основе расы. Многие университеты слишком долго поступали как раз наоборот», – сказал председатель Верховного суда США Джон Робертс. Темнокожий судья Кларенс Томас отметил, что, хоть «с болью осознает социальное и экономическое опустошение», постигшее его расу, он сохраняет надежду, что США будут жить по принципам, согласно которым все люди созданы равными.