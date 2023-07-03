Почему в правящей коалиции Германии наметился раскол по поставкам истребителей Саудовской Аравии

Односторонняя поддержка Украины идет вразрез с «государственным пацифизмом ФРГ», но это вряд ли остановит желающий заработать ВПК. Что же касается действий правительства и конкретно «Зеленых», то они, по мнению эксперта, давно уже отказались от непротиворечивого курса. «Зеленые» стремятся отработать политический заказ американских транснациональных корпораций, спонсирующих их, и выступить одновременно как разжигатели конфликта на Украине и как могильщики германской экономики. Этим, заключает Камкин, и объясняются их очевидно нелогичные действия в текущей ситуации.