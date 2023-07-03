Почему в правящей коалиции Германии наметился раскол по поставкам истребителей Саудовской Аравии

Почему в правящей коалиции Германии наметился раскол по поставкам истребителей Саудовской АравииПартия «Зеленые» против отмены эмбарго на поставки машин из-за нарушений прав человека в королевстве
В правящей коалиции Германии наметился конфликт из-за поставок Саудовской Аравии истребителей Eurofighter Typhoon. Об этом 1 июля со ссылкой на анонимные источники сообщила газета Welt am Sonntag. По ее данным, некоторые партнеры по правительственной коалиции недовольны намерением правительства разрешить поставки комплектующих для этих боевых самолетов. За поставки высказались канцлер страны социал-демократ Олаф Шольц и министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий либеральную Свободную демократическую партию.
Против выступили «Зеленые», которые в нынешнем правительстве контролируют министерства экономики и иностранных дел, а также ряд социал-демократов.
Истребители Eurofighter Typhoon – совместная разработка Италии, Великобритании, Испании и ФРГ. Стоимость компонентов германского производства в самолетах достигает одной трети. Споры вокруг поставок этих истребителей Саудовской Аравии связаны с тем, что с 2018 г. в ФРГ была запрещена поставка вооружений Саудовской Аравии, в том числе и по уже одобренным контрактам. Поводом стало в том числе убийство в Стамбуле саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкоджи.
72 истребителя Eurofighter Typhoon саудиты заказали еще в 2000 г. по контракту в 10 млрд британских фунтов. По первоначальной договоренности с британской фирмой ВАЕ Systems Эр-Рияд получал 24 готовых истребителя, в то время как остальные 48 должны были собираться в самой Саудовской Аравии.
Производственных мощностей монархии не хватило для реализации таких условий, поэтому в 2013 г. стороны заключили новое соглашение. По нему за увеличенную стоимость сделки 48 самолетов поставлялись непосредственно с предприятия в британском Вартоне.
Текущая же дискуссия в Германии, поясняет научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов, касается допсоглашения на поставку еще 48 самолетов, заключенного между Саудовской Аравией и Великобританией в марте 2018 г. Упомянутый выше запрет на покупку оружия из Германии в связи с убийством Хашкоджи стал действовать с ноября того же года.
Дискуссии вокруг поставок вооружений Саудовской Аравии демонстрируют, что аналогичное решение в отношении Украины не смогло в корне изменить модель поведения Германии в вопросе поставок оружия в зоны конфликтов, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Германия и в самом деле поставляет оружие Киеву, но не хочет взаимодействовать с другими своими партнерами на таких же условиях.
Частично это объясняется неготовностью элит ФРГ к изменениям политики в сфере безопасности и экспорта вооружений, а также непоследовательным курсом правительства. Берлин, добавляет эксперт, продолжает колебаться и действовать против интересов как избирателей, так и экономики страны в целом, предпочитая им трансатлантические и личные интересы. Оправдываться за такой странный политический курс никто не будет, считает Соколов.
Правительство Германии открыто проводит политику двойных стандартов, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Поставки оружия на Украину отвечают интересам ВПК, который по сравнению с другими отраслями экономики ФРГ показывает устойчивый рост. Наряду с этим западная пропаганда объявила Украину жертвой и единственно правой стороной в конфликте, легитимизировав таким образом помощь ей.
Односторонняя поддержка Украины идет вразрез с «государственным пацифизмом ФРГ», но это вряд ли остановит желающий заработать ВПК. Что же касается действий правительства и конкретно «Зеленых», то они, по мнению эксперта, давно уже отказались от непротиворечивого курса. «Зеленые» стремятся отработать политический заказ американских транснациональных корпораций, спонсирующих их, и выступить одновременно как разжигатели конфликта на Украине и как могильщики германской экономики. Этим, заключает Камкин, и объясняются их очевидно нелогичные действия в текущей ситуации.