Поддержка «Вагнера» оказалась дорогостоящей

Поддержка «Вагнера» оказалась дорогостоящейОна в совокупности сопоставима с ежегодными расходами Минобороны на вооружения
Общие затраты на ЧВК «Вагнер» могли превысить 1,7 трлн руб. с 2014 г. Как заявил 2 июля ведущий на телеканале «Россия 1» со ссылкой на свои источники, гендиректор медиагруппы «России сегодня» Дмитрий Киселев, ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 млрд руб. По другим контрактам пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму в 845 млрд руб.
По словам близкого к Минобороны источника «Ведомостей», Киселевым были названы объемы финансирования за все время существования ЧВК «Вагнер»: с 2014 по 2023 г., т. е. за девять лет. О том, сколько уходило на содержание структуры, руководство которой предприняло попытку военного мятежа 23–24 июня, говорят уже несколько дней.
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