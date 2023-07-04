Поддержка «Вагнера» оказалась дорогостоящей

По словам близкого к Минобороны источника «Ведомостей», Киселевым были названы объемы финансирования за все время существования ЧВК «Вагнер»: с 2014 по 2023 г., т. е. за девять лет. О том, сколько уходило на содержание структуры, руководство которой предприняло попытку военного мятежа 23–24 июня, говорят уже несколько дней.