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Поддержка «Вагнера» оказалась дорогостоящей

Она в совокупности сопоставима с ежегодными расходами Минобороны на вооружения
Алексей Никольский
AFP

Общие затраты на ЧВК «Вагнер» могли превысить 1,7 трлн руб. с 2014 г. Как заявил 2 июля ведущий на телеканале «Россия 1» со ссылкой на свои источники, гендиректор медиагруппы «России сегодня» Дмитрий Киселев, ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 млрд руб. По другим контрактам пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму в 845 млрд руб.

По словам близкого к Минобороны источника «Ведомостей», Киселевым были названы объемы финансирования за все время существования ЧВК «Вагнер»: с 2014 по 2023 г., т. е. за девять лет. О том, сколько уходило на содержание структуры, руководство которой предприняло попытку военного мятежа 23–24 июня, говорят уже несколько дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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