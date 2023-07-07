Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения около Шанхая

Они, в частности, не проводятся под маркой «Морское взаимодействие», в которых принимают участие обычно корабли побольше – вроде крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников». «Громкий» и «Совершенный» не пересекали 12-мильную зону около Тайваня, но действительно прошли рядом, так как это был для них кратчайший путь, считает Кашин. Тайвань же, по своим соображениям, воспринял это как некую угрозу с политической точки зрения.