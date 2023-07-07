Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения около Шанхая

Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения около ШанхаяПрибывшие корветы встревожили Тайвань и Японию
Россия и Китай готовятся провести совместные учения: корветы проекта 20380 «Громкий» и «Совершенный» Тихоокеанского флота ВМФ России впервые прибыли 5 июля в порт Шанхая с семидневным дружественным визитом. Корабли под звуки военного оркестра встречал начальник военно-морской базы ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и генеральный консул России в Шанхае Дмитрий Лукьянцев. По его словам, июльские маневры еще раз демонстрируют, что Москва и Пекин поддерживают тесное сотрудничество и в военно-политической сфере. Совместные маневры будут включать в себя отработку строевой подготовки, связи и спасения на море.
Это первый с окончания антиковидных ограничений заход российских кораблей в Шанхай. До этого, 3 июля, министр обороны Китая Ли Шанфу встретился в Пекине с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым. Китайский министр выразил надежду, что ВМС НОАК и ВМФ России будут часто проводить совместные патрули и учения, а также внесут позитивный вклад в поддержание региональной и глобальной стабильности. Евменов заверил, что Москва готова поддерживать тесную координацию с Пекином.
Россия и Китай регулярно проводят совместные учения в море с 2005 г. – сначала под эгидой Шанхайской организации сотрудничества, а с 2012 г. – ежегодно на двустороннем уровне («Морское взаимодействие»). Последние двусторонние маневры, которые освещались в прессе, проходили в акватории Восточно-Китайского моря с 21 по 27 декабря 2022 г.
Совместные российско-китайские военно-морские учения проходят далеко не первый год и делать из нынешних маневров выдающееся событие не стоит, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. Эксперт считает, что специальной цели напугать какую-либо третью сторону Москва сейчас не ставила.
Как пишет Reuters, «Громкий» и «Совершенный» в конце июня сначала прошли через воды вдоль восточного побережья Тайваня, а затем проходили мимо японского острова Окинава, где расположена крупная военная база США. Это побудило Японию направить свои суда для наблюдения за их передвижением, а Тайвань – еще и самолеты.
Вероятно, нынешние российско-китайские учения были назначены внепланово, так как корветам нужно было в любом случае совершить деловой заход по пути с гуманитарных учений в Индонезии (см. врез), говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. В любом случае важно не место их проведения, а факт того, что стороны снова отрабатывают вопросы взаимодействия, говорит он.
Предыдущие учения
С 5 по 8 июня «Громкий» и «Совершенный», а также морской танкер «Печенга», согласно сообщению Минобороны, уже участвовали в международных учениях «Комодо-2023» у берегов Индонезии. Целью было налаживание взаимодействия между экипажами военных кораблей различных стран при выполнении задач гуманитарных миссий и оказании помощи в ходе стихийных бедствий и природных катаклизмов. В учениях также участвовали корабли из США, Великобритании, Китая, Японии, Южной Кореи и других стран.
Они, в частности, не проводятся под маркой «Морское взаимодействие», в которых принимают участие обычно корабли побольше – вроде крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников». «Громкий» и «Совершенный» не пересекали 12-мильную зону около Тайваня, но действительно прошли рядом, так как это был для них кратчайший путь, считает Кашин. Тайвань же, по своим соображениям, воспринял это как некую угрозу с политической точки зрения.
При этом Россия, Иран и Китай с 15 по 19 марта провели военно-морские учения в Оманском заливе. Российская сторона была представлена отрядом кораблей Северного флота – фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средним морским танкером «Кама».
Во второй половине февраля 2023 г. в Индийском океане уже прошли совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР под кодовым названием Mosi. В тех учениях были задействованы шесть кораблей и судов: три китайских, два российских и один южноафриканский. США в лице пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер тогда выражали обеспокоенность решением властей ЮАР участвовать в маневрах.