Визит министра финансов США Джанет Йеллен в Китай добавил оптимизма в отношения двух стран

Визит министра финансов США Джанет Йеллен в Китай добавил оптимизма в отношения двух странНо так и не принес никаких конкретных результатов
Переговоры министра финансов США Джанет Йеллен в Китае показали, что две крупнейшие мировые экономики осознают необходимость сотрудничества, но не готовы поступиться ради улучшения отношений своими интересами. Сама Йеллен в интервью CBS News назвала свою поездку «конструктивной»: «Меня тепло встретили, и у меня была серия очень содержательных встреч».
Переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном, вице-премьером по экономике Хэ Лифэном и замглавы Народного банка КНР Пань Гуншэном заняли у нее около 10 часов. По их итогам министр сказала, что все проблемы решить за один раз невозможно, но ее поездка поможет создать устойчивый и полезный канал связи с новой экономической командой правительства Китая (большинство чиновников получили свои посты в марте 2023 г.).
Министерство финансов КНР по итогам визита Йеллен опубликовало на своем сайте пресс-релиз, в котором призвало Вашингтон «отменить тарифы, справедливо относиться к китайским инвестициям, ослабить экспортный контроль и отменить запреты на товары, имеющие отношение к Синьцзяну». С июня 2022 г. в США вступил в силу закон, де-факто запрещающий импорт из Синьцзяна, так как, по мнению Вашингтона, там при производстве используется принудительный труд мусульман-уйгуров.
Переговоры Йеллен с китайскими руководителями характеризуются как «откровенные, прагматичные, углубленные и конструктивные». Пекин надеется, что Вашингтон пойдет навстречу «с рациональным и прагматичным подходом», а китайско-американские отношения как можно скорее вернутся «в нужное русло». Страны договорились поддерживать экономические обмены на высоком уровне и общение в целом.
А вот «разъединение» двух крупнейших экономик мира Китай считает катастрофическим сценарием для обеих стран, так как у государств есть много общих интересов. С этим тезисом согласилась и сама Йеллен во время встречи с Ли Цяном. «Разъединение двух крупнейших экономик мира будет дестабилизирующим фактором для мировой экономики», – сказала она (цитата по Reuters).
Министр заверила, что США стремятся к здоровой конкуренции с Китаем, при которой «победитель не получает всё», но пользу извлекают обе стороны, соблюдая справедливые правила. По мнению основателя Центра Китая и глобализации (группы политических исследований) в Пекине Генри Хуэйяо Вана, это сильный сигнал бизнесу и всему миру о том, что «США и Китай должны работать вместе».
Вместе с тем из уст Йеллен звучала и критика в адрес Пекина, в частности мер против американских компаний, работающих в Китае, и ограничения экспорта галлия и германия для полупроводников. При этом ограничения, которые вводит сам Вашингтон, по мнению американского министра, не должны вызывать непонимания: с ее слов, они обусловлены «только интересами нацбезопасности США», но никак не целью получить экономическую выгоду. Ли Цян же подчеркнул, что «чрезмерное расширение концепции безопасности не идет на пользу экономическому развитию двух стран и всего мира».
И именно проблема экспортного контроля, пишет агентство Bloomberg, может стать первым испытанием после попыток Йеллен установить доверительные отношения с визави. Дело в том, что в ближайшие недели президент США Джо Байден может установить новые ограничения на инвестиции США в полупроводники, искусственный интеллект и квантовые вычисления в КНР.
Йеллен подчеркнула, что рассчитывает по новым каналам связи пояснять Пекину эти решения и даже, возможно, нивелировать «непреднамеренные последствия наших действий». Но этого может быть очень мало для хоть какого-то сближения двух стран. Китайская Global Times сравнила «позитивные» ожидания, которые появились после визита Йеллен, со «свечой на ветру».
Вероятнее всего, укреплению доверия может помочь пересмотр политики торговых тарифов, которые появились при бывшем президенте США Дональде Трампе. Сейчас США, по словам Йеллен, анализирует все имеющиеся торговые заграждения, но пока результатов нет. А любые уступки по этому пункту чреваты политическими рисками для идущего на второй срок Байдена, считают аналитики.
Пока не совсем понятно, что меняет визит Йеллен в отношениях Китая и США, потому что никакой официальной информации о договоренностях не публиковалось, говорит завсектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. По его мнению, стороны не смогли добиться значительного прогресса, сохранив настрой на дальнейшие переговоры. Изменится ли текущая ситуация в отношениях двух стран, зависит именно от позиции Соединенных Штатов, пояснил эксперт, так как Китай продолжает делать заявления о том, что никому не нужна война, и призывает одновременно конкурировать и сотрудничать по глобальным вопросам.
Угроза дефляции в КНР
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае не изменился в июне 2023 г. из расчета год к году, сообщило 10 июля Государственное статистическое управление КНР. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в июне замедлилась до 0,4% с 0,6% в мае, обновив минимум с марта 2021 г.
Главный вопрос заключается в том, готовы ли США поступиться своим глобальным влиянием, потому что в будущем, очевидно, влияние Китая еще больше увеличится. Эксперт считает, что пока Вашингтон не может смириться с таким развитием событий. Постепенно американо-китайские отношения доходят до той точки, когда точно нельзя идти на их обострение и вместо этого сторонам нужно выстраивать диалог, заключает Луконин.
С точки зрения главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, визит Йеллен был обговорен во время недавнего визита госсекретаря Энтони Блинкена. Существовала вероятность, что китайская сторона может постараться отказать в приеме, но этого не произошло, так как Пекин заинтересован в сохранении торгово-экономических отношений с США. Вашингтон, в свою очередь, тоже пытается создать ситуацию управляемой конкуренции. Если смотреть на общую картину американо-китайских отношений, то США можно, по мнению Васильева, в большей степени назвать зависимой стороной, в том числе потому, что торговый профицит Китая по-прежнему составляет сотни миллионов долларов ежегодно.
Тем не менее во время своего визита именно Йеллен делала заявления, что Китай не должен забывать о том, что он зависит от западных инвестиций. Американцы могли постараться использовать этот визит и в политических целях, несмотря на то что Йеллен сложно рассматривать в качестве подходящей для этого фигуры, добавляет Васильев. Скорее всего, на Китай все равно пытались оказать давление для того, чтобы он в максимальной степени сократил свои связи с Россией, но, судя по всему, китайская сторона оставила этот вопрос за скобками.