Визит министра финансов США Джанет Йеллен в Китай добавил оптимизма в отношения двух стран

Вместе с тем из уст Йеллен звучала и критика в адрес Пекина, в частности мер против американских компаний, работающих в Китае, и ограничения экспорта галлия и германия для полупроводников. При этом ограничения, которые вводит сам Вашингтон, по мнению американского министра, не должны вызывать непонимания: с ее слов, они обусловлены «только интересами нацбезопасности США», но никак не целью получить экономическую выгоду. Ли Цян же подчеркнул, что «чрезмерное расширение концепции безопасности не идет на пользу экономическому развитию двух стран и всего мира».