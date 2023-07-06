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Министр финансов США Джанет Йеллен впервые летит на переговоры в Китай

Стороны ждут друг от друга уступок, но идти на них не готовы
Владимир Кулагин
Andrea Shalal / Reuters

Первая поездка министра финансов США Джанет Йеллен в Китай, которая по плану должна пройти с 6 по 9 июля, будет посвящена «перекалибровке» отношений двух крупнейших экономик мира. Американские чиновники ждут «откровенных дискуссий» с Йеллен, но при этом не надеются на достижение серьезного прогресса, пишет накануне ее визита агентство Reuters.

Как ранее писало агентство Bloomberg, Йеллен познакомится в Китае с вице-премьером по экономике Хэ Лифэном, который получил этот пост в марте 2023 г., сменив авторитетного Лю Хэ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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