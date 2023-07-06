Министр финансов США Джанет Йеллен впервые летит на переговоры в Китай

Министр финансов США Джанет Йеллен впервые летит на переговоры в КитайСтороны ждут друг от друга уступок, но идти на них не готовы
Первая поездка министра финансов США Джанет Йеллен в Китай, которая по плану должна пройти с 6 по 9 июля, будет посвящена «перекалибровке» отношений двух крупнейших экономик мира. Американские чиновники ждут «откровенных дискуссий» с Йеллен, но при этом не надеются на достижение серьезного прогресса, пишет накануне ее визита агентство Reuters.
Как ранее писало агентство Bloomberg, Йеллен познакомится в Китае с вице-премьером по экономике Хэ Лифэном, который получил этот пост в марте 2023 г., сменив авторитетного Лю Хэ.
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