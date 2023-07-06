Министр финансов США Джанет Йеллен впервые летит на переговоры в Китай

Первая поездка министра финансов США Джанет Йеллен в Китай, которая по плану должна пройти с 6 по 9 июля, будет посвящена «перекалибровке» отношений двух крупнейших экономик мира. Американские чиновники ждут «откровенных дискуссий» с Йеллен, но при этом не надеются на достижение серьезного прогресса, пишет накануне ее визита агентство Reuters.