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Политика

Что западная пресса пишет о саммите НАТО

Лидеры альянса боятся столкновения с Россией
Александр Соколов
Beata Zawrzel / REUTERS

Лидеры стран НАТО накануне саммита в Вильнюсе обсуждали общие условия вступления Украины в альянс, при этом ясно давая понять, что не сообщат Киеву конкретных сроков членства. Президент Украины Владимир Зеленский назвал «абсурдным» отсутствие конкретных сроков приглашения Украины в альянс и выдвижение условий для такого приглашения.

Украина подала заявку на вступление 30 сентября 2022 г. Другие страны ожидали приглашения в среднем по 5-6 лет, после которого процесс вступления завершался в течение около 14 мес. Но это в обычное время. Прецедентов вступления в НАТО страны с горячими территориальными спорами еще не было.

«[Премьер-министр Великобритании] Риши Сунак не назвал никаких сроков и условий, которые страна должна выполнить, прежде чем стать членом. Украина надеется на четкий путь к членству после прекращения боевых действий, но до сих пор США и Германия сопротивлялись согласованию каких-либо жестких сроков или четких условий, оставив Киев и некоторых его активных сторонников в НАТО разочарованными. Комментарии Сунака не предполагают, что американское сопротивление было преодолено».

Дэн Саббах, The Guardian

«[Президент США Джо] Байден не желает предоставлять Украине скорейшее членство в альянсе. Президент взял за основу так называемую израильскую модель, согласно которой США будут оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, но без гарантии того, что они будут использовать военную силу для защиты страны».

Эндрю Рестучча, Вивиан Салама, Дэниел Майклс, Wall Street Journal 

«Я не думаю, что в наших интересах видеть Украину вооруженной до зубов, крайне националистической и не привязанной к какому-либо западному альянсу и, таким образом, свободной делать все, что она хочет, отметил бывший конгрессмен США Том Малиновски.»

Фрэнк Шпехт, Handelsblatt

«В Вильнюсе союзники планируют создать новый Совет Украина-НАТО для переговоров с Киевом, а также сделают какой-то символический жест в адрес Украины, наряду с практической помощью по переходу на западные [военные] стандарты. 

Но ясный сигнал о членстве в НАТО, на который надеются украинские чиновники, вряд ли полностью материализуется — на данный момент он слишком спорный.

Некоторые западные официальные лица в частном порядке разделяют опасения США, что приглашение Киева присоединиться к альянсу может подтолкнуть [президента России] Владимира Путина к более крайним мерам. Другие видят в условиях членства Украины в НАТО потенциальную составляющую мирных переговоров».

Лили Байер, Politico

«Выгоды безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс. Прием Украины в НАТО поставит перед мрачной перспективой выбора между войной с Россией и ее разрушительными последствиями или отступлением и обесцениванием гарантий безопасности альянса. На саммите в Вильнюсе и после него лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы признали эти факты, закрыв дверь для Украины».

Джастин Логан, Джошуа Шифринсон, Foreign Affairs

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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