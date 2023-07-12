Что западная пресса пишет о саммите НАТО

«Выгоды безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс. Прием Украины в НАТО поставит перед мрачной перспективой выбора между войной с Россией и ее разрушительными последствиями или отступлением и обесцениванием гарантий безопасности альянса. На саммите в Вильнюсе и после него лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы признали эти факты, закрыв дверь для Украины».