Что западная пресса пишет о саммите НАТО

Что западная пресса пишет о саммите НАТОЛидеры альянса боятся столкновения с Россией
Лидеры стран НАТО накануне саммита в Вильнюсе обсуждали общие условия вступления Украины в альянс, при этом ясно давая понять, что не сообщат Киеву конкретных сроков членства. Президент Украины Владимир Зеленский назвал «абсурдным» отсутствие конкретных сроков приглашения Украины в альянс и выдвижение условий для такого приглашения.
Украина подала заявку на вступление 30 сентября 2022 г. Другие страны ожидали приглашения в среднем по 5-6 лет, после которого процесс вступления завершался в течение около 14 мес. Но это в обычное время. Прецедентов вступления в НАТО страны с горячими территориальными спорами еще не было.
«[Премьер-министр Великобритании] Риши Сунак не назвал никаких сроков и условий, которые страна должна выполнить, прежде чем стать членом. Украина надеется на четкий путь к членству после прекращения боевых действий, но до сих пор США и Германия сопротивлялись согласованию каких-либо жестких сроков или четких условий, оставив Киев и некоторых его активных сторонников в НАТО разочарованными. Комментарии Сунака не предполагают, что американское сопротивление было преодолено».
Дэн Саббах, The Guardian
«[Президент США Джо] Байден не желает предоставлять Украине скорейшее членство в альянсе. Президент взял за основу так называемую израильскую модель, согласно которой США будут оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, но без гарантии того, что они будут использовать военную силу для защиты страны».
Эндрю Рестучча, Вивиан Салама, Дэниел Майклс, Wall Street Journal
«Я не думаю, что в наших интересах видеть Украину вооруженной до зубов, крайне националистической и не привязанной к какому-либо западному альянсу и, таким образом, свободной делать все, что она хочет, отметил бывший конгрессмен США Том Малиновски.»
Фрэнк Шпехт, Handelsblatt
«В Вильнюсе союзники планируют создать новый Совет Украина-НАТО для переговоров с Киевом, а также сделают какой-то символический жест в адрес Украины, наряду с практической помощью по переходу на западные [военные] стандарты.
Но ясный сигнал о членстве в НАТО, на который надеются украинские чиновники, вряд ли полностью материализуется — на данный момент он слишком спорный.
Некоторые западные официальные лица в частном порядке разделяют опасения США, что приглашение Киева присоединиться к альянсу может подтолкнуть [президента России] Владимира Путина к более крайним мерам. Другие видят в условиях членства Украины в НАТО потенциальную составляющую мирных переговоров».
Лили Байер, Politico
«Выгоды безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс. Прием Украины в НАТО поставит перед мрачной перспективой выбора между войной с Россией и ее разрушительными последствиями или отступлением и обесцениванием гарантий безопасности альянса. На саммите в Вильнюсе и после него лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы признали эти факты, закрыв дверь для Украины».
Джастин Логан, Джошуа Шифринсон, Foreign Affairs