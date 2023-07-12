На саммите НАТО в Вильнюсе не объявлены четкие сроки присоединения Украины к альянсу

Планы по обороне

По словам Столтенберга, на саммите в Вильнюсе союзники также приняли «самые всеобъемлющие планы обороны со времен окончания холодной войны». Они предусматривают размещение 300 000 военнослужащих «в высокой степени готовности», включая авиацию и флот. Существующие подразделения быстрого реагирования на восточном фланге НАТО должны быть увеличены до размеров в бригаду каждая. Планируется также завершить интеграцию систем ПРО и ПВО в единую для альянса, усилить защиту как от киберугроз, так и от конвенциональных современных вооружений, включая гиперзвуковое и беспилотное.