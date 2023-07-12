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Политика

На саммите НАТО в Вильнюсе не объявлены четкие сроки присоединения Украины к альянсу

Нынешняя процедура вступления в альянс занимает в среднем 91 месяц
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа на саммите НАТО в Вильнюсе / LUDOVIC MARIN / AFP

11 июля – первый день саммита НАТО в Вильнюсе. В его повестке связанные с Украиной вопросы, утверждение планов мероприятий против России, членство Швеции в НАТО, которое поддержал накануне президент Турции Реджеп Эрдоган, и др. Это второй саммит альянса с 24 февраля 2022 г. Но первый, в котором позвали очно поучаствовать украинского президента Владимира Зеленского.

Страны – члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в НАТО, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока, отметил он.

Стремления в НАТО

Украина добивалась ППЧ с 2008 г., но тогда он был заблокирован Германией и Францией. Только с 2021 г. альянс начал предметно обсуждать возможность предоставления ПДЧ Киеву.

Генсек альянса заявил, что предложил отменить для Украины требования о плане действий по членству (ПДЧ) в НАТО – списку политических, экономических и военных требований, обязательных к выполнению кандидатами в организацию с 1999 г. Для Киева будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, что позволит ему сократить процесс присоединения.

«Украина становится все более оперативной и политически интегрированной в Североатлантический союз», – объясняется в коммюнике по итогам первого дня саммита отмена ПДЧ для Киева.

Столтенберг анонсировал создание совета Украина – НАТО (в его заседании примет участие Зеленский). Предполагается, что в новом совместном органе члены альянса и Киев «заседают в качестве равноправных членов» для «продвижения политического диалога, участия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Украины к членству в НАТО».

Также согласован пакет поддержки, позволяющий «достичь полной совместимости» воинских формирований блока и Киева. По итогам первого дня саммита страны НАТО согласовали цели по инвестициям в оборону стран альянса на уровне минимум 2% ВВП. Европейские союзники США и Канада, следует из коммюнике, зафиксировали увеличение своих оборонных бюджетов на 8,3% в реальном выражении в 2023 г.

Планы по обороне

По словам Столтенберга, на саммите в Вильнюсе союзники также приняли «самые всеобъемлющие планы обороны со времен окончания холодной войны». Они предусматривают размещение 300 000 военнослужащих «в высокой степени готовности», включая авиацию и флот. Существующие подразделения быстрого реагирования на восточном фланге НАТО должны быть увеличены до размеров в бригаду каждая. Планируется также завершить интеграцию систем ПРО и ПВО в единую для альянса, усилить защиту как от киберугроз, так и от конвенциональных современных вооружений, включая гиперзвуковое и беспилотное. 

В коммюнике указано, что «будущее Украины – в НАТО». Но сроки наступления этого будущего, как и опасался Зеленский, в документе не указаны.

В среднем, как подсчитали «Ведомости», процедура вступления в НАТО занимает 91 месяц. Больше всего времени требуется на получение приглашения от альянса после направления заявки – 73 месяца. Зеленский направил заявку на вступление в альянс «в ускоренном порядке» 30 сентября 2022 г.

При этом, говоря о возможности вступления Украины в альянс 11 июля, премьер-министр Бельгии Александр де Кро также упомянул условия, которые Киеву нужно выполнить для получения приглашения. Де Кро заметил, что в перспективе важнее говорить не об Украине в НАТО, а о предоставлении ей «гарантий безопасности». 

Параметры перспектив вступления Украины в НАТО не являются чем-то из ряда вон выходящим, отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Это следует из того, что европейские члены альянса пока не собираются довооружать Украину до уровня, обеспечивающего нормальное взаимодействие с членами блока на равных. Без этого сотрудничество в рамках НАТО вряд ли возможно, считает Офицеров-Бельский. 

Угрозы на востоке

В коммюнике отмечается, что «растущая напористость» Китая и его сотрудничество с Россией «усиливает попытки подорвать основанный на правилах международный порядок». НАТО призвало прекратить Пекин поддерживать Москву. Чтобы обсудить проблему Китая, 12 июля лидеры стран НАТО встретятся с лидерами Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Альянс пытается сформулировать нечто приемлемое для Киева, но не жестко обязывающее и не мешающее в будущем переговорам с Россией, указывает военный эксперт Александр Ермаков. Совет Украина – НАТО напоминает совет Россия – НАТО и вряд ли стоит говорить о возможной эффективности такого органа, продолжает Ермаков.

Тем не менее было бы ошибкой полагать, что в НАТО Украину не ждут, – наоборот, если Киеву удастся пережить еще год конфликта с Россией, то вопрос о членстве поставят уже на более серьезном уровне, считает Офицеров-Бельский. По его словам, Украина действительно интересует альянс – прежде всего как удобный плацдарм развертывания на востоке.

«Предварительные итоги саммита НАТО. 1. План действий по членству Украины в Альянсе (ПДЧ) – отменить. Типа принимать быстрее. 2. Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях. 3. Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами. Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. <…> Что всё это означает для нас? Всё очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно)»

Дмитрий Медведев
зампред Совбеза
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