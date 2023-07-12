В 25 регионах запустили советы при губернаторах по улучшению качества жизни

В 25 регионах запустили советы при губернаторах по улучшению качества жизниДо конца 2024 года они должны появиться в 80 российских регионах
В российских регионах с весны 2023 г. запускаются советы при главах регионов по повышению качества жизни, обратили внимание «Ведомости». Пока такие советы созданы в 25 регионах. До конца 2024 г. они будут созданы всего в 80 регионах. Сейчас они есть в Белгородской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Кировской, Ярославской, Пензенской, Иркутской областях, Адыгее, Башкирии, Татарстане, Мордовии, Якутии, Северной Осетии, Приморском, Ставропольском, Хабаровском, Камчатском крае, Удмуртии, Чукотке, ЯНАО, Туве, Дагестане, Севастополе, Дагестане.
Советы в регионах создаются в рамках внедрения регионального социального стандарта, который разработало Агентство стратегических инициатив (АСИ). О том, что в рамках проекта АСИ создаются такие советы, писало издание «Говорит НеМосква». Создание подобных советов является одним из 13 пунктов этого соцстандарта. Кроме этого, стандарт включает в себя институт региональных сервисных уполномоченных, стандарт поддержки волонтерства, стандарт вовлечения граждан в развитие городской среды и др.
Сейчас стандарт находится в начале внедрения, сказали «Ведомостям» в пресс-службе АСИ. У АСИ был региональный инвестиционный стандарт, схожую версию сейчас внедряет Минэкономразвития, сказали там: «Теперь решили внедрять социальный стандарт». Изначально он был разработан в ноябре 2022 г., с декабря к нему стали присоединяться регионы, говорит представитель пресс-службы АСИ: «Сейчас начался основной этап внедрения стандарта в регионах. Многие начали с создания советов при главах регионов». Сейчас соцстандарт внедряют в пилотном режиме 40 регионов, еще 23 региона готовы к нему присоединиться.
Как устроен совет по повышению качества жизни
3 июля подобный совет был создан в Дагестане. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов. В положении о совете говорится, что он создан для обеспечения взаимодействия органов госвласти, органов МСУ, общественных организаций при рассмотрении вопросов, «связанных с развитием человеческого капитала, повышением уровня удовлетворенности граждан качеством соцуслуг и совершенствованием реализации госполитики» в этой сфере. В частности, рассматривать совет будет вопросы в сфере здравоохранения, образования, занятости и соцзащиты.
Совет будет формировать предложения по приоритетам реализации политики в соцсфере, готовить предложения, анализировать текущий уровень жизни населения, участвовать в анализе результатов рейтинга качества жизни граждан. Возглавляет совет глава региона, в него также входят члены правительства Дагестана, уполномоченный по правам человека, члены некоторых комитетов заксобрания, директора больниц, ректоры вузов, представители общественных организаций, в том числе руководитель филиала фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» в Дагестане. Схожие полномочия и структура у советов и в других регионах.
Один из собеседников «Ведомостей» подчеркивает, что связи с президентскими выборами 2024 г. у проекта АСИ нет, при этом он не исключает, что регионы, возможно, как-то и будут использовать его в контексте кампании.
Это одна из 13 практик регионального соцстандарта, разработанного АСИ, подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе главы Удмуртии. Республика вошла в число регионов, которые внедряют этот стандарт. Совет там был создан в июне 2023 г., возглавляет его губернатор Александр Бречалов.
Он сказал «Ведомостям», что когда разрабатывают какую-то меру поддержки или меняют существующую, то должны исходить не из того, чтобы облегчить работу государства, «а из того, как будет чувствовать себя человек, как он будет ее получать»: «Будет ли ему при этом удобно, просто, понятно. Работа совета будет нацелена как раз на то, чтобы аккумулировать мнения людей, нуждающихся в социальных услугах, и выстраивать, говоря языком бизнеса, идеальный клиентский путь». Бречалов отмечает, что изменения в госаппарате – процесс не быстрый и, чтобы поменять какие-то практики, даже очевидно не самые удобные для людей, требуется время и немало усилий: «Совет же будет обладать весом, который позволит оперативнее корректировать социальную политику».
Регионы следуют рекомендациям правительства, которое транслирует их через АСИ, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «И напрашиваются аналогии с инвестиционными стандартами, которые продвигают схожим образом». По его словам, федеральный центр видит задачу в том, чтобы регионы занимались социальной политикой по общей схеме и при этом соревновались между собой: «Это делает ситуацию проще для региональных бюрократов, которым не надо ничего выдумывать самим». Непосредственно к президентским выборам эта схема еще не сработает в реальности, но продемонстрировать заботу и активность в глазах населения власти постараются, считает Туровский.
Создание таких советов одна из частей системной работы, которая ведется постоянно, говорит директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына: «То, что сейчас их работа интенсифицируется в общественной дискуссии в связке с мартом 2024 г., когда будут выборы президента, – это нормальная ситуация, поскольку сейчас многое с ними связывают. Хотя на самом деле особой связки нет». По ее словам, такие советы при главах регионов будут площадками, которые призваны повысить эффективность реализации социальной политики. «Речь идет, по сути, про консультативно-совещательные органы, которые формируются из представителей власти, общественников, экспертов. Анализ текущей ситуации по реализации социально ориентированных решений, выработка рекомендаций – важный пласт работы», – говорит она.
Скорее всего советы будут использоваться для создания информационных поводов регионального уровня по теме качества жизни, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Возможна та же логика, по которой сейчас идут общественные советы и палаты, – они могут быть источниками поводов, но сами драйверами новаций не становятся».