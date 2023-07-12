В 25 регионах запустили советы при губернаторах по улучшению качества жизни

Он сказал «Ведомостям», что когда разрабатывают какую-то меру поддержки или меняют существующую, то должны исходить не из того, чтобы облегчить работу государства, «а из того, как будет чувствовать себя человек, как он будет ее получать»: «Будет ли ему при этом удобно, просто, понятно. Работа совета будет нацелена как раз на то, чтобы аккумулировать мнения людей, нуждающихся в социальных услугах, и выстраивать, говоря языком бизнеса, идеальный клиентский путь». Бречалов отмечает, что изменения в госаппарате – процесс не быстрый и, чтобы поменять какие-то практики, даже очевидно не самые удобные для людей, требуется время и немало усилий: «Совет же будет обладать весом, который позволит оперативнее корректировать социальную политику».