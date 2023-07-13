Министр иностранных дел Сергей Лавров приехал в Индонезию на мероприятия АСЕАН

Министр иностранных дел Сергей Лавров приехал в Индонезию на мероприятия АСЕАНУчастники ассоциации обсуждают переход к расчетам в нацвалютах, сотрудничество в высоких технологиях и проблему Мьянмы
В Индонезии 12 июля начались мероприятия стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), куда были приглашены министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен – государства не входят в организацию. Китай представлен на встречах главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам (куратор внешней политики) Ван И, а не министром иностранных дел Цинь Ганом, который, по официальным данным МИД КНР, заболел. На публике он не появлялся с 25 июня.
Сами страны АСЕАН провели 12 июля встречу глав МИД (кто входит в АСЕАН – см. врез). Российский министр же в этот день провел встречи с Ван И и визави из Индонезии Ретно Марсуди, Лаоса – Салемсаем Коммаситом, а также с генсеком АСЕАН Као Ким Хорном, которому он подарил матрешку с его изображением. «Все предыдущие генеральные секретари [получали такую матрешку]. Это символы нашей кооперации. Но с каждым генсекретарем их делают все больше по размеру», – прокомментировал подарок Лавров. После они обсудили сотрудничество в высокотехнологичных сферах.
По сообщению МИД России, российский министр в Джакарте еще примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия – АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). Там Лавров намерен, в частности, продвигать российские подходы к «формированию равноправной инклюзивной архитектуры региональной безопасности». Среди заявленных тем – вопрос обеспечения продовольственной и энергетической безопасности и переход на расчеты в национальных валютах.
Значимость АСЕАН для России заметно увеличилась за последнее время, что можно увидеть даже на концептуальном уровне, отмечает заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев. Это очевидно при сравнении концепции внешней политики РФ 2016 г., где АСЕАН даже не упоминалась, с документом 2023 г. – там организация заняла четвертую строчку в списке важных направлений российской дипломатии.
По словам эксперта, на экономическом треке тоже произошли заметные изменения: от доминирования экспорта из стран АСЕАН в Россию над импортом из нее (70 к 30%) – к более сбалансированным торговым отношениям с соотношением 60 к 40%. Товарооборот между странами сейчас составляет около $20 млрд, добавляет Королев.
Главная проблема в торговле заключается в логистике. Ситуация ухудшилась с началом военной операции, констатирует эксперт. Основным направлением закупок России и АСЕАН являются полупроводники и электронная продукция. Таким образом Россия частично может компенсировать недостаток этой продукции закупками у Вьетнама, Индонезии и Малайзии. С другой стороны, страны АСЕАН стали очень перспективным рынком для сбыта российской химической и сельхозпродукции, подчеркивает эксперт.
Что же касается политической позиции, то АСЕАН продолжает придерживаться нейтралитета: ни в одном официальном документе не было высказываний ни в поддержку России, ни против нее, отмечает Королев. Позиции отдельных стран альянса разделились: Сингапур осудил Россию и присоединился к санкциям, Камбоджа также осудила Москву. Остальные страны на официальном уровне, скорее, просто не поддерживают Россию, а Вьетнам и Лаос воздержались от поддержки резолюций ООН с осуждением ее действий.
С недавних пор в АСЕАН все больше уделяется внимание такой теме, как региональное сотрудничество в финансовой сфере, говорит директор Центра АСЕАН МГИМО МИД России Виктор Сумский. Среди партнеров, с которыми члены АСЕАН вступают в диалог об использовании платежных средств, альтернативных доллару, уже присутствуют Китай и Индия, добавляет Сумский.
Поскольку прикасаться к теме дедолларизации было всегда небезопасно, позицию лидеров организации нельзя оценить иначе как проявление политической воли и стойкости участников АСЕАН, говорит эксперт. Характерно, что и Лавров в интервью газете Kompas подчеркнул, что интересам практической кооперации между Россией и АСЕАН «отвечал бы запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах».
Самым острым вопросом внутри АСЕАН остается ситуация в Мьянме, где 1 февраля 2021 г. произошел военный переворот, после чего в стране разразился гражданский конфликт между военными и сторонниками свергнутого правительства. Место Мьянмы на саммитах АСЕАН пока остается вакантным. Организация призывает к выполнению «Консенсуса из пяти пунктов», который был принят в апреле 2021 г. с участием премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна.
Документ призывает все стороны конфликта проявить максимум сдержанности, отказаться от насильственных действий и разрешить разногласия с помощью мирного диалога. По мнению Лаврова, помощь в нормализации обстановки в Мьянме должна оказываться без вмешательства во внутренние дела страны. Он добавил, что усилия стран АСЕАН в отношении Мьянмы должны основываться на контактах с официальными властями страны.
К саммиту глав МИД АСЕАН, где тема Мьянмы должна была стать центральной, члены этой региональной организации подошли в состоянии, близком к расколу, говорит независимый эксперт по странам Юго-Восточной Азии Петр Козьма. В АСЕАН появились две группы, которые кардинально отличаются в своих подходах к разрешению кризиса в Мьянме.
С одной стороны – Индонезия, Малайзия и Сингапур, отстаивающие курс на изоляцию военных властей. С другой – Таиланд, Камбоджа, Вьетнам и Лаос, настроенные на прагматичный диалог с генералами. Есть и неопределившаяся группа, состоящая из Брунея и Филиппин. Так как решения в АСЕАН принимаются консенсусом, стороны обречены искать какой-то компромисс, говорит Козьма. К настоящему моменту у ряда членов АСЕАН возникло вполне резонное предложение вернуть к работе организации Мьянму, тем более что большинство стран АСЕАН отнюдь не являются светочами демократии, заключает он.