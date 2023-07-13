Министр иностранных дел Сергей Лавров приехал в Индонезию на мероприятия АСЕАН

Сами страны АСЕАН провели 12 июля встречу глав МИД (кто входит в АСЕАН – см. врез). Российский министр же в этот день провел встречи с Ван И и визави из Индонезии Ретно Марсуди, Лаоса – Салемсаем Коммаситом, а также с генсеком АСЕАН Као Ким Хорном, которому он подарил матрешку с его изображением. «Все предыдущие генеральные секретари [получали такую матрешку]. Это символы нашей кооперации. Но с каждым генсекретарем их делают все больше по размеру», – прокомментировал подарок Лавров. После они обсудили сотрудничество в высокотехнологичных сферах.