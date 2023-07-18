Реджеп Тайип Эрдоган поехал в тур за деньгами

Реджеп Тайип Эрдоган поехал в тур за деньгамиТурция рассчитывает получить $50 млрд арабских инвестиций
Трехдневное турне Эрдогана по странам Персидского залива началось 17 июля, сообщило управление по связям администрации турецкого президента. По данным газеты Hurriyet, во время своего визита турецкий лидер рассчитывает заключить инвестиционные соглашения на сумму свыше $50 млрд, куда могут войти сделки по приватизации турецких государственных активов и сотрудничество в области оборонной промышленности. Сопровождать Эрдогана будет делегация из 200 человек, куда войдут члены правительства, инвесторы и владельцы компаний, сообщает Совет по внешнеэкономическим связям (DEIK) Турции.
Перед поездкой турецкого президента агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников 7 июля сообщило, что Анкара в ближайшее время ожидает привлечь $10 млрд прямых иностранных инвестиций от государств Персидского залива. В перспективе, по информации агентства, турецкие власти надеются направить $30 млрд инвестиций из этих стран в энергетический сектор, оборонную промышленность и транспортную инфраструктуру.
«Во время моих контактов с лидерами государств региона они выразили готовность сделать серьезные инвестиции в Турцию. Я надеюсь, что мы заключим соглашения во время этого визита», – заявил Эрдоган 12 июля турецкой прессе во время саммита НАТО в Вильнюсе.
Ближневосточное турне Эрдогана стартовало 17 июля в саудовском прибрежном городе Джидда, где он планирует провести переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдулазизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Во вторник он отправится в Доху и рассчитывает встретиться с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Завершит свой визит турецкий лидер 19 июля в ОАЭ после переговоров с президентом шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби.
Финансовые аспекты президентской поездки особенно важны для Турции, экономика которой несколько лет испытывает трудности, вызванные неортодоксальной экономической политикой Эрдогана, которая сопровождалась снижением процентной ставки при высокой инфляции. Хотя сразу после президентских выборов в мае Эрдоган сменил экономический блок в правительстве и регулятор повысил ключевую ставку с 8,5 до 15%, в стране все еще высокая инфляция – свыше 38% в июне в годовом выражении. Эту проблему может также усугубить повышение 16 июля кабинетом министров налога на топливо сразу на 200% в рамках стабилизации государственных финансов и уменьшения дефицита текущего счета. Годовой бюджет Турции принят с дефицитом около $33 млрд, но уже в следующем году дефицит, по данным газеты Sozcu, может возрасти до рекордных $100 млрд. При этом дефицит счета текущих операций за первые пять месяцев 2023 г. превысил $37 млрд. В этом году бюджетный дефицит финансировался преимущественно за счет продажи резервов, которые с конца года сократились на $25 млрд до $105 млрд – самый низкий показатель с июля прошлого года.
Богатые углеводородами государства Персидского залива ранее помогали Турции смягчить валютный кризис при помощи соглашений о прямом валютном свопе и путем прямого размещения денег на турецких государственных счетах. В мае 2020 г. Катар предоставил валютные свопы на $15 млрд, а ОАЭ – на $5 млрд в январе прошлого года. В марте Саудовская Аравия, чтобы поддержать турецкую экономику, положила $5 млрд на счет ЦБ Турции. Кроме того, в конце 2022 г. ОАЭ рассматривали возможность покупки до 120 турецких беспилотников Bayraktar TB2, стоимость каждого из которых оценивается примерно в $5 млн. 20 дронов было доставлено в Абу-Даби в ноябре прошлого года.
$30 млрд
инвестиций от государств Персидского залива надеются направить турецкие власти в энергетический сектор, оборонную промышленность и транспортную инфраструктуру
Интересно, что еще совсем недавно – с 2017 по 2021 г. – Турция и Саудовская Аравия вели торговую войну, а после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи в консульстве Королевства в Стамбуле в 2018 г. двусторонние отношения государств на время замораживались. Поводом для охлаждения отношений стала поддержка Анкарой Катара во время дипломатического кризиса в Заливе. Из-за разногласий во внешней политике Катар оказался в блокаде со стороны соседних государств, в то же время Турция оказывала катарцам гуманитарную помощь и даже разместила на территории эмирата свои войска. Восстановление отношений Турции с арабскими монархиями произошло после возобновления дипломатических отношений Дохи с другими монархиями Залива.
Турция и Катар идеологически близки: оба государства ранее поддерживали исламистское движение «Братья-мусульмане» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и родственные им организации, поясняет программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров. «Эта консолидация позиций ярко проявилась во время событий «арабской весны» в начале прошлого десятилетия, когда катарский телеканал «Аль-Джазира» оказывал информационную поддержку исламистам, а Анкара – дипломатическую и политическую», – отметил эксперт.
При этом, несмотря на политические разногласия Турции и Катара с остальными монархиями Залива, стороны настроены налаживать экономическое сотрудничество друг с другом, продолжает Бочаров: «С одной стороны, туркам нужны арабские инвестиции, чтобы справиться с тяжелой экономической ситуацией в стране. С другой – арабские монархии заинтересованы в диверсификации своих внешнеэкономических связей, чтобы укрепить собственные экономики». Монархии Залива также хотят воспользоваться выгодным географическим положением Турции в своих интересах, продолжает Бочаров. «Арабские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с турецкими промышленниками, особенно с производителями сельхозпродукции. Кроме того, Анкара рассчитывает превратить свою страну в региональный энергетический хаб. Поэтому Турция могла бы представлять интерес с точки зрения экспорта арабских энергоресурсов на европейские рынки», – заключил эксперт.