Реджеп Тайип Эрдоган поехал в тур за деньгами

Финансовые аспекты президентской поездки особенно важны для Турции, экономика которой несколько лет испытывает трудности, вызванные неортодоксальной экономической политикой Эрдогана, которая сопровождалась снижением процентной ставки при высокой инфляции. Хотя сразу после президентских выборов в мае Эрдоган сменил экономический блок в правительстве и регулятор повысил ключевую ставку с 8,5 до 15%, в стране все еще высокая инфляция – свыше 38% в июне в годовом выражении. Эту проблему может также усугубить повышение 16 июля кабинетом министров налога на топливо сразу на 200% в рамках стабилизации государственных финансов и уменьшения дефицита текущего счета. Годовой бюджет Турции принят с дефицитом около $33 млрд, но уже в следующем году дефицит, по данным газеты Sozcu, может возрасти до рекордных $100 млрд. При этом дефицит счета текущих операций за первые пять месяцев 2023 г. превысил $37 млрд. В этом году бюджетный дефицит финансировался преимущественно за счет продажи резервов, которые с конца года сократились на $25 млрд до $105 млрд – самый низкий показатель с июля прошлого года.