Эрдоган провел серьезную перезагрузку своего правительства

По итогам полуторагодичных экспериментов с экономикой подешевевшая турецкая лира перестала быть средством накопления и превратилась лишь во «временный» инструмент повседневных трат и уплаты налогов, констатирует ведущий аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. Те из турецких граждан, кто способен делать накопления, вкладывают их в доллары, евро, драгметаллы и недвижимость, те, кто не может, оказываются под ударом растущих цен, продолжает он. Но для экспортно-ориентированного бизнеса ситуация в целом выгодная – он может брать кредиты в лирах (к моменту платежей они обесцениваются), а продавать товары за валюту, отмечает Кочетков.