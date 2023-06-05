Эрдоган провел серьезную перезагрузку своего правительства

Эрдоган провел серьезную перезагрузку своего правительстваСмена экономического блока будет означать отход от политики низких процентных ставок
Президент Турции Реджеп Эрдоган назначил новый кабинет министров сразу после своей инаугурации 3 июня. Турецкий лидер сменил почти всех членов правительства, кроме министров здравоохранения и культуры.
Показательным стало возвращение на пост министра финансов и казначейства влиятельного в стране банкира Мехмета Шимшека. Тот объявил, что уделит первоочередное внимание «макрофинансовой стабилизации и укреплению качества финансовых институтов». Шимшек в 1990-х гг. проработал экономистом в американском посольстве в Анкаре, после этого – экономистом в лондонском отделении банка Merrill Lynch. В 2007 г. он занял пост госминистра по экономике и работал в правительстве до 2018 г., когда оставил должность вице-премьера в знак протеста против вмешательства Эрдогана в дела Центрального банка.
С тех пор в стране сменилось четыре главы банковского регулятора. А страна погрузилась в полосу финансовой нестабильности и обвального снижения стоимости турецкой лиры к доллару.
Основным фактором падения лиры стал отказ Эрдогана от традиционной монетарной политики, при которой центробанки повышают ставки в период высокой инфляции. С точки зрения лидера Турции, низкие ставки должны увеличить инвестиции, занятость и экспорт, что в конечном счете приведет к снижению цен. Но только после снижения ставок в ноябре 2021 г. национальная валюта к доллару подешевела за месяц на 30%. Для сдерживания падения курса лиры ЦБ активно проводил валютные интервенции – за этот период, по подсчетам Bloomberg, на поддержку национальной валюты регулятор израсходовал порядка $200 млрд. Но эти меры не стабилизировали ситуацию.
Проблему усугубило разрушительное землетрясение в феврале этого года: по оценкам турецкой конфедерации предприятий и бизнеса, общий ущерб от него превысил $84,3 млрд.
По словам турецкого политолога Хакана Аксая, назначение Шимшека может быть связано с пониманием Эрдоганом критической ситуации в экономике. «Возможно, в этот раз Эрдоган пошел на уступку – не вмешиваться в экономическое управление полгода-год, чтобы дать Шимшеку хотя бы косметически справиться с последствиями проводимого курса, улучшить имидж Турции на Западе среди инвесторов», – говорит он.
По итогам полуторагодичных экспериментов с экономикой подешевевшая турецкая лира перестала быть средством накопления и превратилась лишь во «временный» инструмент повседневных трат и уплаты налогов, констатирует ведущий аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. Те из турецких граждан, кто способен делать накопления, вкладывают их в доллары, евро, драгметаллы и недвижимость, те, кто не может, оказываются под ударом растущих цен, продолжает он. Но для экспортно-ориентированного бизнеса ситуация в целом выгодная – он может брать кредиты в лирах (к моменту платежей они обесцениваются), а продавать товары за валюту, отмечает Кочетков.
Другим ключевым кадровым решением стала замена министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу и назначение на его место главы Национальной разведывательной организации (MIT) Хакана Фидана. Разведку он возглавлял с 2010 г., а до этого был советником Эрдогана по военным вопросам. В 2012 г. Фидан в Осло даже вел секретные переговоры с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), с которой турецкая армия на протяжении нескольких десятилетий ведет вооруженную борьбу. На посту руководителя MIT он активно участвовал в переговорном процессе на сирийском треке в Москве.
Замена кадрового дипломата Чавушоглу на разведчика может означать вероятный курс Турции на перезагрузку отношений с Западом и рядом государств Ближнего Востока, считает доцент Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. «В бытность министром Чавушоглу испортил отношения с западными столицами. Без нормализации отношений с США и Европой Анкаре будет трудно улучшить экономическое состояние страны. За время работы в разведке Фидан обзавелся большими связями с разведывательными и военными кругами за рубежом и имеет богатый опыт переговоров. Используя эти связи, Эрдоган рассчитывает упрочить положение Турции в мире, – полагает эксперт. – А также пытается укрепить свои позиции в мусульманском мире, особенно в Сирии».
При этом на место руководителя внешней разведки Эрдоган назначил своего помощника и представителя президента Ибрагима Калына. «Калын большую часть своей карьеры занимался преимущественно гражданскими делами. Но по роду своей деятельности он также соприкасался с военными и принимал участие в обсуждении оборонных вопросов. Поэтому его назначение вполне логично», – продолжает Дюрре.
Наконец, министра обороны Хулуси Акара заменил начальник генштаба Яшар Гюлер, который в 2019 и 2020 гг. руководил военными операциями против курдских боевиков на севере Сирии и в Ираке. «В период несостоявшегося путча Гюлер доказал свою преданность Эрдогану и продемонстрировал эффективность в планировании военных операций за рубежом. Акар теперь будет работать в стенах турецкого парламента. Новые кадровые назначения не демонстрируют смену вех. Произошла лишь перетасовка команды президента», – заключил эксперт.