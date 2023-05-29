Почему на выборах в Турции победил Реджеп Эрдоган

Почему на выборах в Турции победил Реджеп ЭрдоганДействующий президент будет править страной еще пять лет
Во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая после подсчета 99,85% голосов президент Реджеп Эрдоган набирает 52,16% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,84%. В первом туре две недели назад действующий президент набрал 49,5% голосов избирателей, а Кылычдароглу – 44,8%.
Примечательной особенностью президентской гонки между турами стала смена риторики и политического позиционирования оппозиционного кандидата Кылычдароглу. Если действующий президент в ходе кампании продолжал акцентировать внимание избирателей на своих достижениях в промышленности и внешней политике, то его конкурент за две недели повторного голосования полностью сменил предвыборный штаб и кардинально модифицировал свой образ. Кылычдароглу избрал воинственный стиль, особенно в вопросе беженцев.
Прежний символ его кампании – репчатый лук, ассоциирующийся с социально-экономическими проблемами в стране, – отошел на второй план. На одном из своих митингов оппозиционер обвинил Эрдогана в том, что тот намеренно впустил миллионы беженцев в Турцию, и пообещал выслать из страны 10 млн перемещенных лиц, если станет президентом.
Важным событием избирательной кампании в канун второго тура было решение выбывшего из президентской гонки кандидата от националистического «Альянса Отцов» Синана Огана 22 мая поддержать Эрдогана. Свое решение Оган аргументировал тем, что оппозиции не удалось взять большинство на парламентских выборах, которое шло параллельно с президентскими выборами 14 мая. А без парламентского большинства Кылычдароглу все равно не сможет управлять государством. Согласно результатам парламентских выборов, оппозиционный блок сумел набрать лишь 35% голосов избирателей, в то время как правящий альянс – 49,5%.
Заявление Огана о поддержке Эрдогана вызвало шквал критики со стороны оппозиционно настроенных пользователей в турецком сегменте соцсетей.
В частности, ему припомнили его азербайджанское происхождение и то, что свое решение он якобы объявил по просьбе президента Азербайджана Ильхама Алиева, у которого сложились дружеские отношения с турецким президентом. Припомнили ему и то, что он в период с 1992 по 2000 г. работал в качестве представителя Турецкого агентства по сотрудничеству и координации в Азербайджане и там обзавелся соответствующими связями.
Впоследствии Оган в одном из тредов в Twitter категорично отверг версию о возможном вмешательстве Баку во внутренние дела Турции, а подчеркивание его национальной принадлежности назвал «расистским».
Переизбрание Эрдогана на выборах во многом вызвано агрессивной риторикой действующего президента по отношению к своим оппонентам, считает востоковед Руслан Сулейманов. «Сыграл эффект пропаганды. Нужно понимать, что порядка 90% СМИ в Турции принадлежат ближайшему окружению Эрдогана. Через них президент продвигал электорату свою повестку и активно эксплуатировал угрозу террористической опасности в стране в случае победы оппозиции», – отметил эксперт.
При этом ранее Эрдогану не была свойственна такая риторика, продолжает доцент Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. «Сам он приходил к власти на волне обещаний решить проблему курдов. И это возымело эффект. Теперь на волне антикурдских настроений он использовал факт сотрудничества оппозиции с курдами против нее», – отметил эксперт.
Турецкое общество, продолжает Дюрре, всегда воспринимает проблему безопасности и терроризма гораздо острее, чем другие вопросы: «Хотя Кылычдароглу перед первым туром заострял внимание на социально-экономических проблемах, а затем перешел на антимигрантскую риторику, эти вопросы всегда выходят на второй план в общественном мнении Турции. В этом отношении Эрдогану удалось переиграть оппозицию».
По словам Дюрре, свою роль в победе Эрдогана сыграл фактор принадлежности Кылычдароглу к небольшой религиозной общине алавитов: «Хотя в Турции не принято об этом говорить, но религиозность для преимущественно суннитской страны важный элемент политики. Традиционно порядка 40% избирателей голосуют по принципу принадлежности к идеологии. Эрдоган давно выступает за возрождение ислама в Турции, чем привлекает миллионы избирателей».
Вероятно, после победы действующего президента в турецкой политике начнут «закручивать гайки», считает Сулейманов. «Скорее всего, начнется судебное преследование некоторых оппозиционеров, в частности мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В прошлом году против него завели уголовное дело, сейчас идет апелляция. Чтобы лишить его возможности участвовать в политике, его преследование будет продолжено», – допускает эксперт.
По словам Сулейманова, Эрдоган, возможно, снова инициирует процесс правки действующей конституции, чтобы наделить себя еще большими полномочиями. В то же время в Турции продолжат углубляться проблемы социально-экономического развития, продолжает эксперт.
«Во время своей кампании Эрдоган мало говорил об экономике: этот вопрос у него очень слабо проработан. И сейчас ему нечего предложить. Полагаю, впоследствии экономический кризис приведет к политической нестабильности. При всех его широких полномочиях позиции властей будут довольно шаткими», – заключил эксперт.