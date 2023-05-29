Почему на выборах в Турции победил Реджеп Эрдоган

В частности, ему припомнили его азербайджанское происхождение и то, что свое решение он якобы объявил по просьбе президента Азербайджана Ильхама Алиева, у которого сложились дружеские отношения с турецким президентом. Припомнили ему и то, что он в период с 1992 по 2000 г. работал в качестве представителя Турецкого агентства по сотрудничеству и координации в Азербайджане и там обзавелся соответствующими связями.