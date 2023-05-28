Лидеры Венгрии и стран СНГ поздравили Эрдогана с победой на выборах

Лидеры Венгрии и стран СНГ поздравили Эрдогана с победой на выборахУзбекистан счел победу Эрдогана убедительной несмотря на минимальный отрыв от соперника
Победивший на выборах президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган начал принимать поздравления от иностранных коллег. Еще до публикации окончательных данных подсчета голосов вечером 28 мая ему позвонил президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Пресс-служба главы республики сообщила, что Мирзиёев поздравил Эрдогана с «убедительной, исторической победой». По его словам, высокая явка избирателей и результаты второго тура голосования свидетельствуют об «убедительной поддержке дружественным турецким народом политики и курса реформ» действующего президента.
Турецкого лидера поздравил с победой и глава Азербайджана Ильхам Алиев. В телефонном разговоре с Эрдоганом он также указал на доверие граждан Турции действующему президенту, и пожелал ему успехов. Алиев предложил новому президенту посетить с официальным визитом Азербайджан – тот принял приглашение, передает пресс-служба.
На итоги голосования обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, он поздравил его сообщением в Twitter. «Поздравления президенту Эрдогану с его убедительной победой на выборах!», – написал Орбан. Он также продублировал поздравление на турецком языке и опубликовал совместную фотографию.
Сегодня Эрдоган после завершения подсчета голосов на выборах главы государства заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ответственность за управление страной ему и его администрации. Он назвал итоги президентских выборов праздником демократии. «Победителями как на выборах 14 мая, так и на выборах 28 мая стали все наши 85 миллионов граждан. Мы сказали: «Мы выиграем столько, что никто не проиграет». Так что сегодня в выигрыше только Турция», – говорится в заявлении Эрдогана, опубликованном на официальном сайте главы государства.
Эрдоган набрал 51,92% голосов избирателей во втором туре выборов главы государства по результатам обработки 99,99% бюллетеней. Данные голосования вечером 28 мая опубликовало со ссылкой на данные ЦИК республики государственное агентство Anadolu. соперника действующего президента, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу проголосовали 48,08% граждан. Явка составила 85,65%. Организовать второй тур было решено после того, как ни один из трех кандидатов 14 мая не преодолел отметку в 50% голосов, необходимую для победы в первом туре.