Лидеры Венгрии и стран СНГ поздравили Эрдогана с победой на выборах

Сегодня Эрдоган после завершения подсчета голосов на выборах главы государства заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ответственность за управление страной ему и его администрации. Он назвал итоги президентских выборов праздником демократии. «Победителями как на выборах 14 мая, так и на выборах 28 мая стали все наши 85 миллионов граждан. Мы сказали: «Мы выиграем столько, что никто не проиграет». Так что сегодня в выигрыше только Турция», – говорится в заявлении Эрдогана, опубликованном на официальном сайте главы государства.