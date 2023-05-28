Эрдоган заявил о победе на выборах президента Турции

Голосование во втором туре выборов президента Турции прошло сегодня, 28 мая. Всего в Турции и за рубежом было установлено 191 800 урн для голосования, а проголосовать можно было в 81 провинции республики. Первый тур выборов прошел 14 мая. Организовать второй тур было решено после того, как ни один из трех кандидатов не преодолел отметку в 50% голосов, необходимую для победы в первом туре. Действующий президент республики Эрдоган набрал 49,4% против 44,88% у его соперника – лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу. Кандидат от националистов Синан Оган набрал 5,17% голосов и позже заявил, что во втором туре будет поддерживать Эрдогана.