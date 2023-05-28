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Политика

Эрдоган заявил о победе на выборах президента Турции

После обработки более 98% бюллетеней действующий глава государства получил 52% голосов
Полина Худякова
Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после завершения подсчета голосов на выборах главы государства заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ответственность за управление страной ему и его администрации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Эрдогана. 

Президент Турции также назвал итоги президентских выборов праздником демократии. «Победителями как на выборах 14 мая, так и на выборах 28 мая стали все наши 85 млн граждан. Мы сказали: «Мы выиграем столько, что никто не проиграет». Так что сегодня в выигрыше только Турция», – говорится в заявлении Эрдогана, опубликованном на официальном сайте главы государства.

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Эрдоган набрал 52,09% голосов избирателей во втором туре выборов главы государства по результатам обработки более 98% бюллетеней. Данные голосования вечером 28 мая опубликовало со ссылкой на данные ЦИК республики государственное агентство Anadolu. За кандидатуру соперника действующего президента, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу проголосовали 47,91% граждан. 

Голосование во втором туре выборов президента Турции прошло сегодня, 28 мая. Всего в Турции и за рубежом было установлено 191 800 урн для голосования, а проголосовать можно было в 81 провинции республики. Первый тур выборов прошел 14 мая. Организовать второй тур было решено после того, как ни один из трех кандидатов не преодолел отметку в 50% голосов, необходимую для победы в первом туре. Действующий президент республики Эрдоган набрал 49,4% против 44,88% у его соперника – лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу. Кандидат от националистов Синан Оган набрал 5,17% голосов и позже заявил, что во втором туре будет поддерживать Эрдогана.

За день до старта второго тура, 27 мая, Кылычдароглу призвал «не совершать грех» (харам) и не голосовать за действующего главу государства. Официальный представитель Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик осудил призыв соперника Эрдогана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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