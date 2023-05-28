Эрдоган заявил о победе на выборах президента Турции

Эрдоган заявил о победе на выборах президента ТурцииПосле обработки более 98% бюллетеней действующий глава государства получил 52% голосов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после завершения подсчета голосов на выборах главы государства заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ответственность за управление страной ему и его администрации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Эрдогана.
Президент Турции также назвал итоги президентских выборов праздником демократии. «Победителями как на выборах 14 мая, так и на выборах 28 мая стали все наши 85 млн граждан. Мы сказали: «Мы выиграем столько, что никто не проиграет». Так что сегодня в выигрыше только Турция», – говорится в заявлении Эрдогана, опубликованном на официальном сайте главы государства.
Эрдоган набрал 52,09% голосов избирателей во втором туре выборов главы государства по результатам обработки более 98% бюллетеней. Данные голосования вечером 28 мая опубликовало со ссылкой на данные ЦИК республики государственное агентство Anadolu. За кандидатуру соперника действующего президента, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу проголосовали 47,91% граждан.
Голосование во втором туре выборов президента Турции прошло сегодня, 28 мая. Всего в Турции и за рубежом было установлено 191 800 урн для голосования, а проголосовать можно было в 81 провинции республики. Первый тур выборов прошел 14 мая. Организовать второй тур было решено после того, как ни один из трех кандидатов не преодолел отметку в 50% голосов, необходимую для победы в первом туре. Действующий президент республики Эрдоган набрал 49,4% против 44,88% у его соперника – лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу. Кандидат от националистов Синан Оган набрал 5,17% голосов и позже заявил, что во втором туре будет поддерживать Эрдогана.
За день до старта второго тура, 27 мая, Кылычдароглу призвал «не совершать грех» (харам) и не голосовать за действующего главу государства. Официальный представитель Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик осудил призыв соперника Эрдогана.