Кто из мировых лидеров назвал Эрдогана «братом» и «другом»Первыми его поздравили с победой ближайшие союзники Турции
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о победе во втором туре выборов главы государства около 20:20 мск 28 мая на митинге своих сторонников в Стамбуле. По данным ЦИК, на ночь 28 мая после обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган набрал 52,14% голосов. Его соперника Кемаля Кылычдароглу поддержали 47,86% проголосовавших.
Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер около 22:40 мск 28 мая на пресс-конференции подтвердил победу Эрдогана по предварительным данным, отметив, что он оторвался от Кылычдароглу примерно на 2 млн голосов. Официальные окончательные результаты будут опубликованы 1 июня.
«Ведомости» собрали поздравления с победой Эрдогана от лидеров зарубежных стран.
Азербайджан и Катар
Самым первым Эрдогана с победой еще вечером воскресенья, 28 мая, до окончания официального подсчета голосов (около 20:00 мск) поздравил Ильхам Алиев – президент Азербайджана, выигравшего 44-дневную войну с Арменией в 2020 г. во многом благодаря турецкой военно-технической поддержке.
«Расценив эту победу как доверие народа Турции к политике, проводимой Реджепом Тайипом Эрдоганом, президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что под его лидерством в предстоящие годы всестороннее развитие Турции продолжится», – говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера. Алиев пригласил Эрдогана посетить Азербайджан с визитом, и это предложение, по заявлению Баку, уже принято.
В честь победы Эрдогана в Баку был запущен праздничный салют.
Через полчаса к поздравлениям подключился эмир Катара (ключевой союзник Турции на Ближнем Востоке), шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. «Мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган, поздравляю вас с победой и желаю вам успехов на новом посту», – написал эмир в Twitter.
Россия
Чуть позже Эрдогана с победой поздравил президент России Владимир Путин – телеграмма опубликована на сайте Кремля в 21:30 мск.
«Уважаемый господин Эрдоган, дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост президента», – следует из текста телеграммы. Путин связал победу Эрдогана на выборах с его «самоотверженной работой», а также «усилиями по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики». Российский президент подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и «реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба».
Сам Эрдоган утром 29 мая подтвердил намерение создать в Турции (на ее европейской территории) международный газовый хаб.
Белоруссия
Около 21:40 мск Эрдогана поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он назвал турецкого президента «достойным, сильным политиком и хорошим другом» своей страны, отметив «одинаковые интересы» Минска и Анкары «по деэскалации международной обстановки, обеспечению продовольственной безопасности и мирному разрешению споров».
«Можете на нас всегда рассчитывать», – говорится в поздравлении. Лукашенко выразил надежду на «скорую встречу» с Эрдоганом.
Армения
Около 22:30 мск Эрдогана поздравил Никол Пашинян, премьер-министр Армении.
«Поздравляем президента Эрдогана с переизбранием. С нетерпением жду продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между нашими странами», – написал Пашинян в своем Twitter.
Египет
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Эрдогана около 22:50 мск.
Об этом сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«Президент направил послание президенту Турции Тайипу Эрдогану в связи с его победой на выборах и переизбранием на пост президента на новый срок», – следует из сообщения.
Германия
В 23.20 мск 28 мая Эрдогана поздравил канцлер Германии, крупнейшей экономики ЕС, Олаф Шольц (этнические турки – самая многочисленная диаспора в стране, их около 3 млн человек). «Германия и Турция являются близкими партнерами и союзниками, мы тесно связаны друг с другом с общественной и экономической точек зрения. Теперь мы хотим с воодушевлением продвигать общие темы [сотрудничества]», – написал Шольц в Twitter.
США
В 23:50 Эрдогана поздравил президент США Джо Байден.
Он отметил, что ждет «дальнейшего сотрудничества в качестве союзников по НАТО в сферах двусторонней политики и общих мировых вызовов» (цитата по Twitter).
Франция
Незадолго до полуночи Эрдогана поздравил с победой президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.
«Мы продолжим двигаться вперед вместе с президентом Эрдоганом, которому я передаю свои поздравления в связи с его переизбранием», – написал глава государства. По словам Макрона, двум государствам вместе необходимо решать такие крупные проблемы, как «возвращение мира в Европу, будущее нашего Евроатлантического альянса, Средиземное море».
Скандинавия
Одними из первых, ночью на 29 мая, действующего турецкого президента с переизбранием в Twitter поздравили и премьеры скандинавских стран, включая Швецию, вступление которой в НАТО Анкара блокирует под предлогом поддержки признаваемой ею террористической Рабочей партии Курдистана и невыдачи ее активистов в Турцию. Шведский премьер Ульф Кристерссон передал Эрдогану «поздравления с переизбранием» и подчеркнул, что «наша общая безопасность является приоритетом на будущее».
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, поздравляя Эрдогана от имени страны, отметил, что «Турция является важным другом и партнером Норвегии, важным союзником в НАТО». «Я с нетерпением жду дальнейшего укрепления и углубления наших отношений», – написал Стёре. Похожими словами прокомментировала результаты выборов и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Украина
В воскресенье Эрдогана также поздравил и президент Украины Владимир Зеленский.
«Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо наших стран, а также на усиление взаимодействия для обеспечения безопасности и стабильности Европы», – написал он на своей странице в Twitter.
Центральная Азия
Вторым после Алиева по хронологии (около 20:20 мск) Эрдогана поздравил с «убедительной исторической победой» на выборах в телефонном разговоре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил утром 29 мая Эрдогана в Twitter с «заслуженной победой во втором туре президентских выборов в Турции». Президент Киргизии Садыр Жапаров, поздравляя Эрдогана, назвал его «дорогим братом».