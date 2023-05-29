Кто из мировых лидеров назвал Эрдогана «братом» и «другом»

В 23.20 мск 28 мая Эрдогана поздравил канцлер Германии, крупнейшей экономики ЕС, Олаф Шольц (этнические турки – самая многочисленная диаспора в стране, их около 3 млн человек). «Германия и Турция являются близкими партнерами и союзниками, мы тесно связаны друг с другом с общественной и экономической точек зрения. Теперь мы хотим с воодушевлением продвигать общие темы [сотрудничества]», – написал Шольц в Twitter.