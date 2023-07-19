ФБР и республиканская партия США вступили в конфликт

В условиях современной Америки получила развитие теория «военного использования» правоохранительных органов, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По словам эксперта, начиная уже с 6 января 2021 г. идет давление ФБР и других силовых структур на сторонников Трампа и на него самого. Такие вещи являются беспрецедентными и партийная предвзятость правоохранителей очевидна: Байдену и другими американским президентам не предъявляли обвинений в небрежном отношении к секретным бумагам, продолжает эксперт. Эти вопросы, как правило, решались полюбовно и не вызывали никаких проблем. В США подобного политически обусловленного подхода в отношении бывших президентов не было никогда. Можно напомнить и недавнюю историю с кокаином в Белом доме, расследование которой проводила Секретная служба с вероятным подключением к делу ФБР. Инцидент был замят спустя две-три недели.