ФБР и республиканская партия США вступили в конфликт

ФБР и республиканская партия США вступили в конфликтКритика американских силовых ведомств справа обрела небывалый размах
Один из главных политиков Республиканской партии США – спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что может воспрепятствовать переезду главного офиса ФБР в новое здание, сообщило AP. По его словам, ФБР намерено построить «один большой Пентагон» и разместить там все свое ведомство. Вместо этого Маккарти 15 июля призвал уменьшить центральный аппарат в Вашингтоне и разослать больше агентов ФБР по стране. Сейчас штаб-квартира ФБР в Вашингтоне размещается в здании им. Эдгара Гувера 1975 года постройки. Ассигнования на новую штаб-квартиру должны быть утверждены обеими палатами конгресса. В палате представителей республиканцы имеют большинство.
Как отмечает AP, на самом деле проблема не в параметрах конкретного здания, а в серьезном конфликте ФБР с республиканцами, уверенными, что действующая администрация демократа Джо Байдена натравливает на них спецслужбы.
Эта история иллюстрирует сильное влияние экс-президента Дональда Трампа на партию и ее позицию, комментирует AP: «Личные претензии Трампа превратились в законодательную политику». Республиканцы, ранее преподносившие себя как партия закона и порядка, активно нападают на государственные силовые институты, включая минюст и ФБР. Для бюро такие нападки стали новостью. ФБР со времен своего основания привыкло к давлению со стороны левых политиков, но давление справа практически отсутствовало. Сейчас же критика в отношении спецслужбы стала открытой – например, ранее Маккарти заявил: «Глядя на действия ФБР, я думаю, что все руководство нуждается в смене».
Одной из причин конфликта республиканцев с правоохранителями является судебное дело в отношении Трампа. По мнению AP, именно из-за этого консерваторы в партии обозлились на минюст, который выпустил в отношении Трампа обвинительный акт о ненадлежащем хранении секретных документов и продолжает преследование людей, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 г. 18 июля сам Трамп сообщил, что ему грозят в ближайшие дни обвинения по этому делу. Прокурор Джек Смит отправил Трампу письмо, в котором известил экс-президента, что он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия. «Это всегда означает арест и предъявление обвинений», – цитирует Трампа агентство ТАСС.
В условиях современной Америки получила развитие теория «военного использования» правоохранительных органов, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По словам эксперта, начиная уже с 6 января 2021 г. идет давление ФБР и других силовых структур на сторонников Трампа и на него самого. Такие вещи являются беспрецедентными и партийная предвзятость правоохранителей очевидна: Байдену и другими американским президентам не предъявляли обвинений в небрежном отношении к секретным бумагам, продолжает эксперт. Эти вопросы, как правило, решались полюбовно и не вызывали никаких проблем. В США подобного политически обусловленного подхода в отношении бывших президентов не было никогда. Можно напомнить и недавнюю историю с кокаином в Белом доме, расследование которой проводила Секретная служба с вероятным подключением к делу ФБР. Инцидент был замят спустя две-три недели.
Все это подчинено цели добиться снятии кандидатуры Трампа с президентских выборов 2024 г., считает Васильев. Трамп уже давно сказал, что, если бы он заявил о снятии своей кандидатуры и о том, что больше не будет участвовать в политической деятельности, все дела мгновенно прикрыли бы. По словам эксперта, по мере усиления предвыборной борьбы можно ожидать ужесточения конфликта республиканской партии и ФБР.