Что говорил Путин на заседании набсовета «России – страны возможностей». Главное

Что говорил Путин на заседании набсовета «России – страны возможностей». ГлавноеОн оценил итоги работы кадровой платформы Кремля за пять лет
Президент России Владимир Путин провел 19 июля заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (РСВ), на котором были подведены пятилетние итоги работы кадровой платформы и озвучены идеи для дальнейшего развития.
За пять лет существования РСВ участниками 26 программ стали более 20 млн человек из более чем 150 стран мира и это «впечатляет», сказал президент.
Путин добавил со ссылкой на данные ВЦИОМа, что доля молодых людей в России, считающих условия для самореализации в стране достаточными, выросла с 37% до более чем 80% за шесть лет.
«Сам проект «Россия – страна возможностей», конечно, востребован. Логика всех действий в рамках этого проекта заключается в том, чтобы в центр внимания были поставлены люди, конкретный человек с его амбициями в самом хорошем смысле этого слова и с его стремлением к личным достижениям и определенному вкладу в усилия государства и всего общества по ключевым направлениям развития», – сказал Путин.
Он также отметил, что со всеми участниками проекта встречаются люди, которые добились конкретных результатов в жизни, и эти результаты являются «общепризнанными». Эти эксперты выступили и в качестве лекторов, и в качестве наставников для участников проектов РСВ, указал он.
Генеральный директор РСВ и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что десятки тысяч победителей проектов смогли изменить свою жизнь, например, попасть на стажировку в лучшие компании, устроиться на госслужбу, поработать с персональным наставником. Он также рассказал о реализации многих проектов, предложенных участниками платформы.
«Кстати говоря, многие инициативы, которые сейчас работают, были предложены участниками наших проектов, озвучены на предыдущих наблюдательных советах, и соответствующие решения были приняты. Например, возродившееся общество «Знание», туристический проект «Больше, чем путешествие», «Движение первых» и другие», – сказал Комиссаров.
2023 г. объявлен Годом педагога и наставника, напомнил Путин, поэтому Комиссаров предложил начать обсуждение с выступления методистки детского сада, финалистки одного из проектов РСВ Кристины Копотиловой. Она предложила президенту создать в России единый кадровый резерв в системе образования для назначения его участников в любые регионы страны. И попросила создать образовательную программу, аналогичную «школе губернаторов», для обучения управленческих кадров в системе образования.
Идею создания кадрового резерва в сфере образования поддержала вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы с этим только согласны, тем более что кадры, особенно для сельских и отдаленных населенных пунктов, очень важны. <...> Поэтому только поддерживаем и с «Россия – страна возможностей» будем в этом направлении работать», – сказала она.
Вице-премьер добавила также, что сейчас системе образования необходимо около 22 000 специалистов.
О перспективах развития индустрии компьютерных игр президенту рассказала победительница конкурса разработчиков Анна Козлова. По ее словам, современные компьютерные игры – это «произведения на стыке высоких технологий, искусства и образования», которые помогают развиваться, получать новые знания, а также адаптировать к реальности людей с ограниченными возможностями.
Путин согласился с ней и добавил, что игровая индустрия представляет собой «колоссальный многомиллиардный» бизнес. «Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма – тоже в хорошем смысле слова, не «квасного», а широкого, с гуманитарной точки зрения основательного», – подчеркнул он.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что четверть населения России регулярно играет в компьютерные игры. «К сожалению, российских движков, платформ, на которых мы могли бы создавать наши игры, пока нет», – сказал он. При этом создание такой платформы уже ведется, отметил Чернышенко.
Путин отметил и значимость искусственного интеллекта. Его развитие не менее значимо, чем атомные и ракетные проекты в советское время, считает он. После этого он обратился к главе Сбербанка Герману Грефу, в шутку уточнив, не заменит ли его искусственный интеллект. «Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет», – ответил Греф.
Президент также пообщался с добровольцем Ильей Штокманом. Ранее он стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России», после этого – первым вице-мэром Нижнего Новгорода, а уже девять месяцев находится в Луганской народной республике, отказавшись от «брони».
Путин ожидает, что в честь участников спецоперации будут названы города, улицы и школы. Одно из крупнейших газовых месторождений России в Баренцевом море называется Штокмановским, напомнил он. «Не вашим именем названо. Но уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев», – заявил президент.