Что говорил Путин на заседании набсовета «России – страны возможностей». Главное

«Сам проект «Россия – страна возможностей», конечно, востребован. Логика всех действий в рамках этого проекта заключается в том, чтобы в центр внимания были поставлены люди, конкретный человек с его амбициями в самом хорошем смысле этого слова и с его стремлением к личным достижениям и определенному вкладу в усилия государства и всего общества по ключевым направлениям развития», – сказал Путин.