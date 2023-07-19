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Политика

Минобороны России объявило о фактической блокаде украинских портов

Это стало следствием прекращения прекращения 17 июля «зерновой сделки»
Алексей Никольский
Reuters

Министерство обороны России выпустило заявление о своих действиях в отношении следующих в украинские порты судов после прекращения 17 июля «зерновой сделки».

В связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 московского времени 20 июля 2023 г. все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, следует из заявления.

Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», говорится в заявлении.

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По словам бывшего офицера Минобороны, фактически речь идет об объявлении блокады черноморских портов Украины Одессы, Черноморска, Южного и Николаева. При этом судоходство в эти порты, согласно данным Marintraffic, фактически прекратилось еще до 17 июля, когда Россия заявила о приостановке соглашения из-за невыполнения условий сделки в отношении облегчения экспорта российского зерна и удобрений.

В эти порты уже никто ходит и вряд ли пойдет из-за очень высоких рисков, говорит эксперт Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Андрей Фролов. Неслучайно Минобороны 19 июля отчиталось об уничтожении украинской мины в Черном море – это должно продемонстировать опасность для судовладельцев.

Нанесенные по одесскому порту 19 июля росийские удары показывают, что пришедшие на Украину суда могут быть поражены и в порту, говорит эксперт. Поэтому ударов по самим судам со стороны российских Вооруженных сил после таких вербальных и физических предупреждений может и не последовать за ненадобностью, говорит бывший офицер Минобороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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