Минобороны России объявило о фактической блокаде украинских портов

Минобороны России объявило о фактической блокаде украинских портовЭто стало следствием прекращения прекращения 17 июля «зерновой сделки»
Министерство обороны России выпустило заявление о своих действиях в отношении следующих в украинские порты судов после прекращения 17 июля «зерновой сделки».
В связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 московского времени 20 июля 2023 г. все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, следует из заявления.
Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», говорится в заявлении.
По словам бывшего офицера Минобороны, фактически речь идет об объявлении блокады черноморских портов Украины Одессы, Черноморска, Южного и Николаева. При этом судоходство в эти порты, согласно данным Marintraffic, фактически прекратилось еще до 17 июля, когда Россия заявила о приостановке соглашения из-за невыполнения условий сделки в отношении облегчения экспорта российского зерна и удобрений.
В эти порты уже никто ходит и вряд ли пойдет из-за очень высоких рисков, говорит эксперт Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Андрей Фролов. Неслучайно Минобороны 19 июля отчиталось об уничтожении украинской мины в Черном море – это должно продемонстировать опасность для судовладельцев.
Нанесенные по одесскому порту 19 июля росийские удары показывают, что пришедшие на Украину суда могут быть поражены и в порту, говорит эксперт. Поэтому ударов по самим судам со стороны российских Вооруженных сил после таких вербальных и физических предупреждений может и не последовать за ненадобностью, говорит бывший офицер Минобороны.