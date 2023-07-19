Минобороны России объявило о фактической блокаде украинских портов

Нанесенные по одесскому порту 19 июля росийские удары показывают, что пришедшие на Украину суда могут быть поражены и в порту, говорит эксперт. Поэтому ударов по самим судам со стороны российских Вооруженных сил после таких вербальных и физических предупреждений может и не последовать за ненадобностью, говорит бывший офицер Минобороны.