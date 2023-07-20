Газета
Политика

Евросоюз может создать новый фонд с бюджетом 20 млрд евро для вооружения Украины

Он необходим для обхода вето таких стран, как Венгрия
Глеб Мишутин
DURSUN AYDEMIR / Anadolu Agency via AFP

Новый фонд в размере 20 млрд евро для помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) в течение 2024–2028 гг. может быть создан ЕС. Об этом 18 июля со ссылкой на пятерых европейских дипломатов сообщило издание Politico. Согласно задумке, ЕС не будет напрямую платить за оружие для Украины. Вместо этого средства фонда будут расходоваться на покрытие трат государств, которые будут закупать и передавать вооружения Киеву. Деньги из фонда пойдут и на обучение украинских солдат. Создание этого фонда рассматривается как выполнение данных на саммите НАТО в Вильнюсе обязательств по гарантиям безопасности Украине со стороны стран ЕС.

Подобным образом ЕС действовал с начала конфликта в 2022 г., используя созданный для поставок оружия Украине так называемый «Европейский фонд мира» общим объемом в 5,69 млрд евро. Но решения о выделении финансирования из «Фонда мира» принимаются консенсусом, что создает проблемы с такими странами, как Венгрия. Как заявил 19 июля министр иностранных дел Петер Сийярто, Будапешт не даст добро на использование Евросоюзом средств из «Европейского фонда мира» для финансирования поставок вооружений на Украину до тех пор, пока крупнейший венгерский банк OTP не будет исключен из украинского списка «международных спонсоров войны». В этот перечень банковскую группу OTP Bank Group внесли 4 мая 2023 г. за то, что он продолжает работать в России и платить здесь налоги. В новом же фонде решения будут приниматься большинством голосов. Кроме того, как заявил Politico высокопоставленный европейский дипломат, средства «Европейского фонда мира» скоро истощатся, поэтому требуется сделать поставки оружия предсказуемыми в долгосрочном будущем. Несмотря на значительную сумму, упомянутый фонд – только одна из составляющих долгосрочной европейской помощи Украине. Помимо этого, Брюссель выделит Киеву 50 млрд евро на невоенные нужды в 2024–2027 гг.

Обсуждение вопроса о создании нового фонда министры иностранных дел ЕС начнут 20 июля, а утвердить решение окончательно планируют к осени, сообщает Politico. Решение об учреждении фонда будет сопровождаться сложным процессом внутриевропейской дискуссии, считает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Особая позиция Венгрии насчет помощи Киеву известна, но ЕС в любом случае продолжит финансировать Украину, а его поддержка будет динамично видоизменяться, принимая разные формы. Различия во мнениях внутри Евросоюза затрудняют решение некоторых вопросов об объемах помощи Киеву, но определенным силам внутри объединения выгоден такой расклад, замечает эксперт. «В ЕС существуют политические силы, которым выгодно, когда одно из государств является «гадким утенком» в плане помощи Украине», – говорит Соколов. Таким силам удобно прикрываться Венгрией как главным противником поддержки Киева, маскируя таким образом себя. А поскольку эффективно давить на правительство Зеленского могут только США, казалось бы умеренные требования Будапешта в отношении банка ОТР так и не будут выполнены, считает эксперт.

Венгрия будет до последнего бороться за исключение банка ОТР из санкционного списка и сопротивляться выделению очередной помощи Украине из «Фонда мира», поясняет эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Кирилл Темерецкий. Руководство Венгрии до сих пор не понимает, как можно помогать Украине, которая столь нагло ведет себя в отношениях с ЕС и подвергает санкциям европейские компании. При этом усиливается давление Брюсселя на Венгрию – руководство Евросоюза хочет, чтобы венгры закрыли глаза на банк в украинском черном списке и не мешали им финансировать Киев. Такое давление продолжится и в будущем, но отступать Будапешт не будет, уверен Темерецкий. По его словам, у Венгрии есть требования к Украине, которые не будут сняты ни при каких обстоятельствах – исключение ОТР из списка «спонсоров войны», соблюдение прав венгерского меньшинства и отказ от мобилизации этнических венгров в Закарпатье. Без этого, подытоживает Темерецкий, никакое движение Венгрии навстречу Украине невозможно.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных