Евросоюз может создать новый фонд с бюджетом 20 млрд евро для вооружения Украины

Подобным образом ЕС действовал с начала конфликта в 2022 г., используя созданный для поставок оружия Украине так называемый «Европейский фонд мира» общим объемом в 5,69 млрд евро. Но решения о выделении финансирования из «Фонда мира» принимаются консенсусом, что создает проблемы с такими странами, как Венгрия. Как заявил 19 июля министр иностранных дел Петер Сийярто, Будапешт не даст добро на использование Евросоюзом средств из «Европейского фонда мира» для финансирования поставок вооружений на Украину до тех пор, пока крупнейший венгерский банк OTP не будет исключен из украинского списка «международных спонсоров войны». В этот перечень банковскую группу OTP Bank Group внесли 4 мая 2023 г. за то, что он продолжает работать в России и платить здесь налоги. В новом же фонде решения будут приниматься большинством голосов. Кроме того, как заявил Politico высокопоставленный европейский дипломат, средства «Европейского фонда мира» скоро истощатся, поэтому требуется сделать поставки оружия предсказуемыми в долгосрочном будущем. Несмотря на значительную сумму, упомянутый фонд – только одна из составляющих долгосрочной европейской помощи Украине. Помимо этого, Брюссель выделит Киеву 50 млрд евро на невоенные нужды в 2024–2027 гг.