Евросоюз может создать новый фонд с бюджетом 20 млрд евро для вооружения Украины

Евросоюз может создать новый фонд с бюджетом 20 млрд евро для вооружения УкраиныОн необходим для обхода вето таких стран, как Венгрия
Новый фонд в размере 20 млрд евро для помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) в течение 2024–2028 гг. может быть создан ЕС. Об этом 18 июля со ссылкой на пятерых европейских дипломатов сообщило издание Politico. Согласно задумке, ЕС не будет напрямую платить за оружие для Украины. Вместо этого средства фонда будут расходоваться на покрытие трат государств, которые будут закупать и передавать вооружения Киеву. Деньги из фонда пойдут и на обучение украинских солдат. Создание этого фонда рассматривается как выполнение данных на саммите НАТО в Вильнюсе обязательств по гарантиям безопасности Украине со стороны стран ЕС.
Подобным образом ЕС действовал с начала конфликта в 2022 г., используя созданный для поставок оружия Украине так называемый «Европейский фонд мира» общим объемом в 5,69 млрд евро. Но решения о выделении финансирования из «Фонда мира» принимаются консенсусом, что создает проблемы с такими странами, как Венгрия. Как заявил 19 июля министр иностранных дел Петер Сийярто, Будапешт не даст добро на использование Евросоюзом средств из «Европейского фонда мира» для финансирования поставок вооружений на Украину до тех пор, пока крупнейший венгерский банк OTP не будет исключен из украинского списка «международных спонсоров войны». В этот перечень банковскую группу OTP Bank Group внесли 4 мая 2023 г. за то, что он продолжает работать в России и платить здесь налоги. В новом же фонде решения будут приниматься большинством голосов. Кроме того, как заявил Politico высокопоставленный европейский дипломат, средства «Европейского фонда мира» скоро истощатся, поэтому требуется сделать поставки оружия предсказуемыми в долгосрочном будущем. Несмотря на значительную сумму, упомянутый фонд – только одна из составляющих долгосрочной европейской помощи Украине. Помимо этого, Брюссель выделит Киеву 50 млрд евро на невоенные нужды в 2024–2027 гг.
Обсуждение вопроса о создании нового фонда министры иностранных дел ЕС начнут 20 июля, а утвердить решение окончательно планируют к осени, сообщает Politico. Решение об учреждении фонда будет сопровождаться сложным процессом внутриевропейской дискуссии, считает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Особая позиция Венгрии насчет помощи Киеву известна, но ЕС в любом случае продолжит финансировать Украину, а его поддержка будет динамично видоизменяться, принимая разные формы. Различия во мнениях внутри Евросоюза затрудняют решение некоторых вопросов об объемах помощи Киеву, но определенным силам внутри объединения выгоден такой расклад, замечает эксперт. «В ЕС существуют политические силы, которым выгодно, когда одно из государств является «гадким утенком» в плане помощи Украине», – говорит Соколов. Таким силам удобно прикрываться Венгрией как главным противником поддержки Киева, маскируя таким образом себя. А поскольку эффективно давить на правительство Зеленского могут только США, казалось бы умеренные требования Будапешта в отношении банка ОТР так и не будут выполнены, считает эксперт.
Венгрия будет до последнего бороться за исключение банка ОТР из санкционного списка и сопротивляться выделению очередной помощи Украине из «Фонда мира», поясняет эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Кирилл Темерецкий. Руководство Венгрии до сих пор не понимает, как можно помогать Украине, которая столь нагло ведет себя в отношениях с ЕС и подвергает санкциям европейские компании. При этом усиливается давление Брюсселя на Венгрию – руководство Евросоюза хочет, чтобы венгры закрыли глаза на банк в украинском черном списке и не мешали им финансировать Киев. Такое давление продолжится и в будущем, но отступать Будапешт не будет, уверен Темерецкий. По его словам, у Венгрии есть требования к Украине, которые не будут сняты ни при каких обстоятельствах – исключение ОТР из списка «спонсоров войны», соблюдение прав венгерского меньшинства и отказ от мобилизации этнических венгров в Закарпатье. Без этого, подытоживает Темерецкий, никакое движение Венгрии навстречу Украине невозможно.