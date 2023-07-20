В осеннюю сессию депутаты ждут в Госдуме восемь министров и двух вице-премьеров«Ведомости» узнали расписание правительственных часов в нижней палате
В осеннюю сессию, которая формально начнется с 4 сентября двумя региональными неделями, в Госдуме выступят восемь министров и два вице-премьера. Об этом говорится в плане проведения правительственных часов в осеннюю сессию 2023 г., с которым ознакомились «Ведомости». В Госдуме выступят четыре члена правительства с национальными или государственными докладами по той или иной теме.
Расписание выступлений членов правительства с национальными или государственными докладами:
20 сентября – министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев с национальным докладом о ходе и результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия
18 октября – вице-премьер Татьяна Голикова с государственным докладом о положении детей и семей, имеющих детей
15 ноября – министр просвещения Сергей Кравцов с национальным докладом о реализации госполитики в сфере образования
13 декабря – министр культуры Ольга Любимова с госдокладом о состоянии культуры в России
Расписание правительственных часов:
27 сентября – руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева о реализации молодежной политики и мерах по обеспечению нравственного и патриотического воспитания
11 октября – министр экономического развития Максим Решетников о мерах по обеспечению социально-экономического развития в текущих условиях
25 октября – министр юстиции Константин Чуйченко о ходе интеграции новых субъектов в российское законодательное пространство
8 ноября – министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков об эффективности функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
22 ноября – министр науки и высшего образования Валерий Фальков о ходе реализации нацпроекта «Наука и университеты» и мерах по поддержке молодых ученых
6 декабря – вице-премьер Дмитрий Чернышенко о госполитике в сферах научных исследований и инновационных разработок в целях обеспечения технологического прорыва
20 декабря – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков о реализации мер по обеспечению социально-экономического развития Арктической зоны России
В ближайшее время Госдума должна будет принять соответствующее постановление о расписании правительственных часов. Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов 18 июля рассказывал журналистами, что выступление членов правительства с национальным докладом это «новый формат», который был включен в систему правительственных часов. Во вторник 18 июля с таким докладом, к примеру, выступал в думе министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Госдума перестроила свою работу с правительством – и в части подготовки правительственных часов, и национальных докладов, говорил Морозов журналистам. За весеннюю сессию, которая подходит к концу, должно быть проведено 11 правительственных часов и представлено два национальных доклада. «На следующую сессию мы планируем еще семь правительственных часов и четыре национальных доклада. По итогам этого календарного года у нас выступят практически все заместители председателя правительства за исключением первого заместителя, и все федеральные министры, за исключением министра обороны, что в общем понятно, потому что с министром обороны мы общаемся в ином формате», – говорил Морозов.