В осеннюю сессию депутаты ждут в Госдуме восемь министров и двух вице-премьеров

Госдума перестроила свою работу с правительством – и в части подготовки правительственных часов, и национальных докладов, говорил Морозов журналистам. За весеннюю сессию, которая подходит к концу, должно быть проведено 11 правительственных часов и представлено два национальных доклада. «На следующую сессию мы планируем еще семь правительственных часов и четыре национальных доклада. По итогам этого календарного года у нас выступят практически все заместители председателя правительства за исключением первого заместителя, и все федеральные министры, за исключением министра обороны, что в общем понятно, потому что с министром обороны мы общаемся в ином формате», – говорил Морозов.