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В осеннюю сессию депутаты ждут в Госдуме восемь министров и двух вице-премьеров

«Ведомости» узнали расписание правительственных часов в нижней палате
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

В осеннюю сессию, которая формально начнется с 4 сентября двумя региональными неделями, в Госдуме выступят восемь министров и два вице-премьера. Об этом говорится в плане проведения правительственных часов в осеннюю сессию 2023 г., с которым ознакомились «Ведомости». В Госдуме выступят четыре члена правительства с национальными или государственными докладами по той или иной теме.

Расписание выступлений членов правительства с национальными или государственными докладами:

  • 20 сентября – министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев с национальным докладом о ходе и результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия

  • 18 октября – вице-премьер Татьяна Голикова с государственным докладом о положении детей и семей, имеющих детей

  • 15 ноября – министр просвещения Сергей Кравцов с национальным докладом о реализации госполитики в сфере образования

  • 13 декабря – министр культуры Ольга Любимова с госдокладом о состоянии культуры в России

Расписание правительственных часов:

  • 27 сентября – руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева о реализации молодежной политики и мерах по обеспечению нравственного и патриотического воспитания

  • 11 октября – министр экономического развития Максим Решетников о мерах по обеспечению социально-экономического развития в текущих условиях

  • 25 октября – министр юстиции Константин Чуйченко о ходе интеграции новых субъектов в российское законодательное пространство

  • 8 ноября – министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков об эффективности функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

  • 22 ноября – министр науки и высшего образования Валерий Фальков о ходе реализации нацпроекта «Наука и университеты» и мерах по поддержке молодых ученых

  • 6 декабря – вице-премьер Дмитрий Чернышенко о госполитике в сферах научных исследований и инновационных разработок в целях обеспечения технологического прорыва

  • 20 декабря – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков о реализации мер по обеспечению социально-экономического развития Арктической зоны России

В ближайшее время Госдума должна будет принять соответствующее постановление о расписании правительственных часов. Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов 18 июля рассказывал журналистами, что выступление членов правительства с национальным докладом это «новый формат», который был включен в систему правительственных часов. Во вторник 18 июля с таким докладом, к примеру, выступал в думе министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Госдума перестроила свою работу с правительством – и в части подготовки правительственных часов, и национальных докладов, говорил Морозов журналистам. За весеннюю сессию, которая подходит к концу, должно быть проведено 11 правительственных часов и представлено два национальных доклада. «На следующую сессию мы планируем еще семь правительственных часов и четыре национальных доклада. По итогам этого календарного года у нас выступят практически все заместители председателя правительства за исключением первого заместителя, и все федеральные министры, за исключением министра обороны, что в общем понятно, потому что с министром обороны мы общаемся в ином формате», – говорил Морозов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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