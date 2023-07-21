Москва допустила досмотр судов в Черном море

«Мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет. Это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так. Теперь уже нет морского гуманитарного коридора, теперь есть зоны, может быть, повышенной военной опасности», – отметил Вершинин. Российский дипломат добавил, что подобный подход «вполне логичен», особенно после теракта на Крымском мосту 17 июля, в результате которого погибли двое человек.