Москва допустила досмотр судов в Черном море

Москва допустила досмотр судов в Черном мореПосле разрыва зерновой сделки Москва и Киев рассматривают их как потенциальных перевозчиков оружия
После прекращения зерновой сделки Россия в случае необходимости будет досматривать суда в Черном море, заявил 21 июля в ходе брифинга заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. По словам представителя внешнеполитического ведомства, подобные меры позволят убедиться, что корабли не используются для перевозки оружия на Украину.
Через два дня после истечения срока действия «черноморской инициативы» 19 июля российское Минобороны объявило, что с 20 июля все суда, которые идут в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны, под чьими флагами они идут, – в качестве вовлеченных в конфликт на стороне Украины. Кроме того, военное ведомство объявило ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод на Черном море временно опасными для судоходства.
«Мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет. Это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так. Теперь уже нет морского гуманитарного коридора, теперь есть зоны, может быть, повышенной военной опасности», – отметил Вершинин. Российский дипломат добавил, что подобный подход «вполне логичен», особенно после теракта на Крымском мосту 17 июля, в результате которого погибли двое человек.
20 июля с аналогичным предупреждением выступило минобороны Украины, объявив корабли, следующие в направлении российских морских портов в Черном море перевозящими грузы военного назначения. В тот же день украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналу Time заявил, что Киев ради продолжения вывоза своего зерна готов на любые риски, несмотря на сворачивание «черноморской инициативы». Он добавил, что ответственность за минимизацию рисков должны разделить между собой Киев, Анкара и ООН.
Москва неоднократно допускала вероятность возобновления сделки после того, как заинтересованные стороны продемонстрируют результаты по устранению препятствий для ее агроэкспорта и выполнят российские условия. Среди них — переподключение Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT и восстановление аммиакопровода Тольятти – Одесса. Незадолго до окончания черноморской инициативы 17 июля генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением разрешить допуск «дочки» РСХБ к системе расчетов. Но Москва отвергла это предложение.
Проблема досмотра судов Россией в Черном море – необходимость, которая возникла после прекращения действий зерновой сделки, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Ранее этим вопросом занимался четырехсторонний координационный центр, который располагался в Стамбуле. Теперь нет никаких внешних правил. Российская схема предполагает, что все суда, заходящие в Черное море, будут конвоироваться, предположительно, в Севастополь, а после получения разрешения продолжат дальнейшее плавание», – сказал эксперт.
Другое дело, продолжает Брутер, что вряд ли иностранные суда согласятся следовать этому маршруту из-за проблемы страховки: «Я сомневаюсь, что страховые компании захотят страховать подобные корабли. Боевые действия в зоне черноморского бассейна все еще продолжаются, а компании вряд ли согласятся нести убытки в условиях неопределенности».
По словам сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, досмотр судов воюющих сторон, согласно международному праву, может происходить только если стороны находятся в состоянии войны.