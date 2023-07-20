Украина угрожает морской блокадой РФ в ответ на российскую блокаду

Украина угрожает морской блокадой РФ в ответ на российскую блокадуОпасность могут представлять украинские беспилотные катера
Министерство обороны Украины выпустило заявление, что с 00.00 21 июля 2023 г. все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, «могут рассматриваться Украиной как такие, что перевозят грузы военного назначения, со всеми соответствующими рисками». А постфактум с 05.00 20 июля Украина запрещает ввиду опасности судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского канала.
Эти угрозы опубликованы после того, как Минобороны России 19 июля объявило, что рассматривает суда, следующие в украинские порты, как военные транспорты, а район, примыкающий к украинским портам, признало небезопасным. Данное заявление последовало вслед за тем, как 17 июля Россия приостановила свое участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее пунктов, которые должны были облегчить экспорт российского зерна и сельхозпродукции. 18–20 июля российские Вооруженные силы наносили ракетные удары по объектам в Одессе.
Украина имеет весьма специфические возможности для реализации заявленных ею угроз – у нее практически нет флота и боевых кораблей, мало авиации, говорит научный сотрудник ИМЭМО Илья Крамник. Но при этом у нее сохраняются разнообразные диверсионные возможности – в первую очередь речь идет о дронах. Но и их успешные атаки приходятся на стационарные объекты, а перехватить ими корабль в море сложно, так как за ним должно вестись постоянное слежение, продолжает эксперт. То есть теоретически атаки на российские суда могут иметь для ВСУ успех только при условии, что им в этом деле будут оказывать прямую помощь страны Запада, передавая Киеву информацию о движении судов. Сейчас движение в российские порты, например по направлению Новороссийск – Босфор, весьма интенсивное. Россия, по мнению Крамника, теперь должна усиливать блокаду украинского побережья, чтобы оттуда не выходили представляющие угрозу суда и дроны.
Источник «Ведомостей» в одной из судоходных компаний считает, что физическая угроза касается только Азовского моря и северо-восточной части Черного моря к северу от Новороссийска. «В порт Новороссийска и к югу от него регулярно ходят грузовые суда зарубежных компаний. Вряд ли Украина пойдет на международный конфликт с какой-либо из стран, в которых зарегистрированы эти компании. А вот за Крымским мостом работают только российские судоходные компании», – объясняет он. Но он уверен, что заявление минобороны Украины адресовано в первую очередь страховым компаниям: страховщики уже не работают с военными рисками по объектам на территории Крыма. Теперь страховые компании могут отказаться страховать военные риски для судов, которые работают в Черном и Азовском морях. «Если это произойдет, часть судовладельцев откажется работать в акватории Черного и Азовского морей. Оставшаяся часть поднимет ставки фрахта в 2 раза и выше. Грузовладельцам ничего не останется, как переложить цену перевозки в стоимость груза», – говорит источник. По его словам, наибольшему риску подвержены игроки, которые работают с зерном: мощности по его перевалке сосредоточены в Азовском и северо-восточной части Черного моря.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что «довольно серьезные» риски связаны в первую очередь с работой в акватории Черного моря зарубежных судоходных компаний. Он подчеркивает, что до настоящего времени удары противоборствующих сторон приходились в основном на военные корабли и их базы, а также на инфраструктуру – порты на территории Украины и Крымский мост. «Заявление минобороны Украины, разумеется, не добавит спокойствия судоходству в Черном море. Хочется верить, что в ходе конфликта гражданские суда не пострадают», – сказал он.
По данным Ассоциации морских торговых портов, за полугодие 2023 г. через порты Азово-Черноморского бассейна РФ перегружено 151,2 млн т грузов, что на 21,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Перевалка сухих грузов выросла на 33,1% до 71,8 млн т, наливных грузов – на 12,1% до 79,4 млн т. Грузооборот крупнейшего порта бассейна Новороссийска вырос на 11% до 82,9 млн т, Тамани – на 4,6% до 22,3 млн т, Туапсе – на 38,5% до 12,8 млн т, порта Кавказ – в 2,2 раза до 11,3 млн т, Ростова-на-Дону – на 35,7% до 8,1 млн т.
После начала военной операции на Украине и введения США, Великобританией, странами Евросоюза и их союзниками антироссийских санкций изменились направления экспорта основных грузов из России на зарубежные рынки. На этом фоне порты Азово-Черноморского бассейна показывают солидные темпы роста перевалки грузов. По данным Portnews, прирост перевалки грузов в Азово-Черноморском бассейне во II квартале 2023 г. составил 21,2%. Для сравнения: прирост в Арктическом и Балтийском бассейнах, которые в основном ориентировались на европейские рынки, составил 2% и 7% соответственно.
«Азово-Черноморский бассейн сегодня основной транспортный коридор для российской экономики. Судоходство по нему касается практически всех игроков транспортной отрасли», – говорит источник «Ведомостей» в одной из российских судоходных компаний.