Украина угрожает морской блокадой РФ в ответ на российскую блокаду

Источник «Ведомостей» в одной из судоходных компаний считает, что физическая угроза касается только Азовского моря и северо-восточной части Черного моря к северу от Новороссийска. «В порт Новороссийска и к югу от него регулярно ходят грузовые суда зарубежных компаний. Вряд ли Украина пойдет на международный конфликт с какой-либо из стран, в которых зарегистрированы эти компании. А вот за Крымским мостом работают только российские судоходные компании», – объясняет он. Но он уверен, что заявление минобороны Украины адресовано в первую очередь страховым компаниям: страховщики уже не работают с военными рисками по объектам на территории Крыма. Теперь страховые компании могут отказаться страховать военные риски для судов, которые работают в Черном и Азовском морях. «Если это произойдет, часть судовладельцев откажется работать в акватории Черного и Азовского морей. Оставшаяся часть поднимет ставки фрахта в 2 раза и выше. Грузовладельцам ничего не останется, как переложить цену перевозки в стоимость груза», – говорит источник. По его словам, наибольшему риску подвержены игроки, которые работают с зерном: мощности по его перевалке сосредоточены в Азовском и северо-восточной части Черного моря.