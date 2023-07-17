Соглашение о вывозе зерна из портов Черного моря прекратило действие

Ранее президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину 13 июля заявил, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке, если не будут выполнены все обязательства перед российской стороной. Также он назвал соглашение «игрой в одни ворота». На следующий день турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что он ожидает встречи в Анкаре с Путиным в августе и обсуждения с ним, в том числе, условий черноморского соглашения об экспорте зерна. Но Песков тогда заявил, что соглашения о продлении сделки нет, а о визите в Турцию решение не принято.