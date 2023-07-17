Соглашение о вывозе зерна из портов Черного моря прекратило действие

Соглашение о вывозе зерна из портов Черного моря прекратило действиеРоссия сможет экспортировать зерно и после прекращения сделки
Соглашение об экспорте зерна из портов Черного моря прекратило свое действие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Срок сделки истекал 17 июля. В прошлый раз она была продлена на два месяца за день до истечения соглашения 16 мая. Накануне, 16 июля, как сообщает портал Marintraffic, из украинского порта Одесса вышло судно, которое Reuters назвало последним в рамках черноморских договоренностей.
«К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается. Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки», – заявил Песков. Российские власти неоднократно заявляли, что не видят никаких оснований продлевать зерновое соглашение до тех пор, пока не будут выполнены условия России.
Ранее президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину 13 июля заявил, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке, если не будут выполнены все обязательства перед российской стороной. Также он назвал соглашение «игрой в одни ворота». На следующий день турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что он ожидает встречи в Анкаре с Путиным в августе и обсуждения с ним, в том числе, условий черноморского соглашения об экспорте зерна. Но Песков тогда заявил, что соглашения о продлении сделки нет, а о визите в Турцию решение не принято.
Зерновая сделка была заключена 22 июля между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции. Украинская часть сделки подразумевает беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, а российская – облегчение ограничений в отношении российского сельхозэкспорта. Но последние пункты так и не были выполнены, на что неоднократно указывала российская сторона. В апреле Москва выдвинула пять условий для продления черноморского соглашения, среди них – переподключение Россельхозбанка (РСХБ) к системе расчетов SWIFT, банк был лишен этой системы в июне 2022 г.
11 июля представитель ООН Стефан Дюжарик сообщил, что генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш направил письмо Путину, содержащее предложение по реализации зерновой сделки. Целью этого сообщения, по словам Дюжарика, было устранение «препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк» при сохранении экспорта украинского зерна.
Одно из российских условий продления соглашения – перезапуск аммиакопровода «Тольятти – Одесса». В начале прошлого месяца он получил повреждение на линии соприкосновения в Харьковской области. В аварии Москва обвинила украинскую сторону. 7 июля ООН предложила России и Украине направить технических специалистов от организации для оценки ущерба. Но позже заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс указал на невозможность немедленного восстановления работы аммиакопровода.
Фьючерсы на пшеницу на чикагской бирже CBOT выросли после заявления Пескова на 4,2%, но к 13:00 мск упали, рост с момента открытия сессии к этому времени составил 3%.
Нельзя исключать, что Россия вернется в зерновую сделку при выполнении её условий, говорит программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Ключевые из них – подключение Россельхозбанка к SWIFT и устранение препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. При этом сейчас важно обратить внимание на африканский контекст происходящего, так как на конец июля запланирован саммит Россия – Африка, продолжает Барабанов. Москве важно показать готовность обеспечивать продовольственную безопасность континента, в том числе и без зерновой сделки.
Формальных ограничений больше у России нет, но она вряд ли будет препятствовать трафику в порты Украины силовым путем, а от Киева ожидать можно любых действий, включая атаки российских судов с сельскохозяйственными грузами, считает Барабанов. Важным фактором становится то, что без юридических рамок зерновой сделки резко вырастут страховые платежи, добавляет он.
Решение Москвы по выходу из зерновой сделки логично и обоснованно, но, к сожалению, запоздало, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. На протяжении всей зерновой сделки западные страны применяли в отношении России вопиющие двойные стандарты и откровенно врали о том, что украинское зерно накормит бедные африканские страны и поможет выровнять мировые цены. При этом, «чтобы выровнять цену, нужно было дать возможность России экспортировать зерно», поясняет эксперт. Теперь сделка может быть возобновлена только при выполнении всех российских условий, таких как страхование судов и разблокировка SWIFT для Россельхозбанка.
Оснований для того, чтобы зерновая сделка когда-либо была восстановлена, нет, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Торговля зерном Украины после закрытия сделки будет осуществляться по Дунаю или железнодорожным транспортом. Против российского экспорта зерна нет санкций, но нарушена логистика, отсутствует страховка, так же как и подключение российских банков к системе SWIFT. Прошлый год показал, что Россия не нуждается в помощи для экспорта зерна, по мнению эксперта, в случае возникновения необходимости некой сторонней поддержки Россия будет использовать Турцию в качестве перевалочного пункта.
Российский Союз экспортеров зерна распространил заявление в связи с окончанием зерновой сделки, в котором подтвердил выполнение своих обязательств. «Российские экспортеры зерна подтверждают свою приверженность делу борьбы с мировым голодом. Россия – крупнейший поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы высоко ценим доверие своих клиентов и планируем и дальше снабжать их российским зерном по конкурентным ценам вне зависимости от развития событий вокруг зерновой сделки. Все контрактные обязательства российских экспортеров зерна будут выполнены», – говорится в заявлении.
Условия для возобновления сделки не будут выполнены другими странами, но для России само закрытие сделки не приведет к негативным последствиям, так как она изначально приносила России только ущерб, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По мнению эксперта, такую сделку не стоило заключать с самого начала.
По словам эксперта, Украина заявляет, что после прекращения зерновой сделки будет грузить зерно в морских акваториях, что, в принципе, входит в число ее возможностей. Под контролем Украины находятся некоторые акватории, которые сами же украинцы и перекрывали, опасаясь, что в них войдут российские военные суда.