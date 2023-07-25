Пропавший на месяц министр иностранных дел Китая лишился своего поста

Среди самых обсуждаемых версий об истинной причине проблем экс-министра в западных СМИ и у аналитиков – его возможная внебрачная связь с телеведущей гонконгской Phoenix TV Фу Сяотянь. С лета 2021 г. Цинь работал послом Китая в США, куда эта журналистика в марте 2022 г. приезжала брать у него интервью. Многие наблюдатели обратили внимание, что тот разговор вышел весьма неформальным для китайского чиновника, а его часть прошла на крыше здания. У Фу есть маленький ребенок, с которым она путешествовала на частном самолете, о чем свидетельствует ее последний пост в Twitter от 11 апреля. В том же коллаже есть и фотография с упомянутого интервью с Цинь Ганом. С тех пор новостей о журналистке не было.