Пропавший на месяц министр иностранных дел Китая лишился своего поста

Пропавший на месяц министр иностранных дел Китая лишился своего постаНа его карьеру мог повлиять компромат, говорит эксперт
Постоянный комитет (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая 25 июля снял с поста министра иностранных дел Цинь Гана, который занял его лишь в конце 2022 г., передает «Синьхуа». Преемником оказался его же предшественник – Ван И, который занимает еще и пост заведующего канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам (куратор всей внешней политики Китая). Причины такой рокировки не раскрываются, но последний месяц Цинь не появлялся в публичном пространстве.
Единственный комментарий за все это время об исчезновении экс-министра давал 11 июля официальный представитель МИД Ван Вэньбинь: по его словам, Цинь Ган пропускал ряд мероприятий по линии АСЕАН «из-за проблем со здоровьем» (эти слова не попали в официальную стенограмму, но транслировались СМИ). Позже визит главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля в КНР, который должен был встретиться с китайским визави, был отложен до осени.
Среди самых обсуждаемых версий об истинной причине проблем экс-министра в западных СМИ и у аналитиков – его возможная внебрачная связь с телеведущей гонконгской Phoenix TV Фу Сяотянь. С лета 2021 г. Цинь работал послом Китая в США, куда эта журналистика в марте 2022 г. приезжала брать у него интервью. Многие наблюдатели обратили внимание, что тот разговор вышел весьма неформальным для китайского чиновника, а его часть прошла на крыше здания. У Фу есть маленький ребенок, с которым она путешествовала на частном самолете, о чем свидетельствует ее последний пост в Twitter от 11 апреля. В том же коллаже есть и фотография с упомянутого интервью с Цинь Ганом. С тех пор новостей о журналистке не было.
69-летний Ван И – опытный кадровый дипломат, который начал работать в системе МИД КНР в 1982 г. В марте 2013 г. он стал министром иностранных дел Китая, на этой должности он проработал почти 10 лет, после чего получил де-факто повышение на пост главы канцелярии ЦК КПК.
Кроме того, 25 июля произошла замена и председателя Народного банка (центробанка) Китая – И Гана на этом посту заменил партийный секретарь центробанка Пан Гуншен. Известно, что 1990-х гг. он работал в Кембридже и Гарварде. Газета Financial Times ранее писала, что Пан имеет репутацию специалиста по управлению финансовыми рисками.
Изначально после резкого исчезновения Цинь Гана и невнятной реакции на это представителей властей было понятно, что с ним произошло что-то серьезное, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Видимо, действительно нашелся некий компромат, так как если бы причина была связана с медициной, то это бы указывалось при увольнении, добавляет эксперт.
Вся возникшая ситуация была неожиданной и для властей КНР, считает Кашин, ведь Ван И теперь совмещает две внешнеполитические должности – партийную и государственную, что необычно, хотя формального запрета на это нет. Вероятно, такое совмещение – лишь временная мера из-за отсутствия прямо сейчас подходящих кандидатур на пост министра. Возможно, делом Цинь Гана сейчас занимается Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины, которая следит за такими нарушениями, в том числе со стороны высокопоставленных лиц, говорит Кашин. Сама по себе супружеская измена – серьезное нарушение, которое, согласно партийному уставу КПК, вполне может подкосить карьеру даже министру, заключает эксперт.