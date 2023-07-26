В Нигере президентская гвардия блокировала президента

В столице Нигера Ниамее президентская гвардия захватила резиденцию главы государства Мохамеда Базума, сообщило издание Jeune Afrique. В свою очередь, армия сохранила верность президенту и требует его освободить, между сторонами идут переговоры. Le Monde сообщает, что речь идет не о перевороте, а о проблемах между президентом и его гвардией, которую с 2011 г. возглавляет генерал Абдурахаман Чьяни, которого глава государства собрался отправить в отставку. Чьяни сохранил свой пост после прихода к власти Базума в 2021 г. и считался близким сторонником его предшественника Мухаммаду Иссуфу. Официальный аккаунт офиса президента в Twitter расценил ситуацию как «вспышку гнева» (mouvement d’humeur) в рядах президентской гвардии.