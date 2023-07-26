В Нигере президентская гвардия блокировала президента

В Нигере президентская гвардия блокировала президентаЭта африканская страна – один из главных поставщиков урана Франции
В столице Нигера Ниамее президентская гвардия захватила резиденцию главы государства Мохамеда Базума, сообщило издание Jeune Afrique. В свою очередь, армия сохранила верность президенту и требует его освободить, между сторонами идут переговоры. Le Monde сообщает, что речь идет не о перевороте, а о проблемах между президентом и его гвардией, которую с 2011 г. возглавляет генерал Абдурахаман Чьяни, которого глава государства собрался отправить в отставку. Чьяни сохранил свой пост после прихода к власти Базума в 2021 г. и считался близким сторонником его предшественника Мухаммаду Иссуфу. Официальный аккаунт офиса президента в Twitter расценил ситуацию как «вспышку гнева» (mouvement d’humeur) в рядах президентской гвардии.
По словам африканиста Алексея Целунова, привилегированные отношения Нигера с ЕС и США лишь до известной степени позволяли поддерживать стабильность в рядах вооруженных сил. В Нигере располагались подразделения французских и американских сил спецназначения, которые вели борьбу с террористическими исламистскими группировками в Африке, страна получает военную помощь ЕС и США.
В ночь с 30 на 31 марта 2021 г., за два дня до вступления в должность нового президента Базума, группа офицеров предприняла попытку захвата власти, закончившуюся для них неудачно, продолжает эксперт. Решающую роль в ее подавлении сыграла президентская гвардия во главе с генералом Чьяни. Вероятно, лояльность Иссуфу и беспокойство по поводу кадровой политики Базума стали одной из причин, по которой Чьяни особенно болезненно воспринял слухи о готовящейся отставке, говорит Целунов. По сообщению Le Monde, делегация Экономического сообщества Западной Африки намерена прибыть в Нигер для урегулирования ситуации путем переговоров.
Нигер имеет большое значение для Франции, где доминирует ядерная энергетика. В 2021 г. в стране было добыто 2248 т урана – по этому показателю Нигер занял второе место в мире после России с долей, по данным Всемирной ядерной ассоциации, в 4,65% от мирового объема добычи. В импорте Францией урана Нигер, по данным Евратома, занял в 2022 г. долю 34,72%. Почти весь уран экспортируется из страны во Францию.