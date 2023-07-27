Украина попросила НАТО помешать запрету России на судоходство в ее порты

Украина попросила НАТО помешать запрету России на судоходство в ее портыНо на прямой конфликт с Россией альянс по-прежнему идти не собирается
Совет «Украина – НАТО» (СУН) собрался в закрытом режиме в Брюсселе 26 июля, чтобы обсудить ситуацию в Черном море. Дату заседания ранее назначил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, само заседание было организовано по просьбе Украины. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску подчеркнула, что цель встречи – «проконсультироваться о последних событиях и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море». После встречи НАТО распространило короткое заявление, где пообещало «усилить разведку» в регионе. Как сообщают источники ТАСС, из-за отпусков не все послы пришли на заседание СУН, их заменили менее высокопоставленные дипломаты.
Первое заседание СУН прошло на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля, где было объявлено о создании подобного органа. Повторное заседание Украина затребовала уже 22 июля. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил о необходимости проконсультироваться с альянсом о поставках зерновых через Черное море. «Обсудили с г-ном Столтенбергом наши шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы зернового коридора. <...> Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», – говорил тогда Зеленский.
Ситуация с поставками зерна по Черному морю обострилась после отказа России продлевать зерновую сделку. 18 июля Москва заявила, что выходит из черноморской инициативы по причине невыполнения Западом российских условий сделки. Минобороны России выпустило заявление, согласно которому с 20 июля все суда, следующие в украинские порты Черного моря, будут рассматриваться как перевозчики грузов военного назначения. В ответ Киев пригрозил топить суда, идущие через Черное море к российским портам. Российские вооруженные силы нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы и других украинских портов.
Попытка милитаризировать Черное море за счет третьих стран – одно из направлений украинской политики после отмены зерновой сделки, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. При этом следует понимать, что ввод военно-морских сил НАТО для обеспечения прохода судов в украинские порты означает начало прямого конфликта с Россией. На такие меры альянс пойти никак не может, поэтому призывы Киева о необходимости присутствия в Черном море кораблей НАТО так и останутся лозунгами и «хотелками» правительства Зеленского. НАТО, резюмирует эксперт, и так оказывает «сверхисчерпывающую» поддержку Украине из своих арсеналов и не пойдет на прямое столкновение с Россией в Черном море.
СУН – это компенсация Украине за ее неприятие в альянс, консультационный орган, который не может принимать каких-либо решений, отмечает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Официально Киев уже запросил возможность охраны своих судов кораблями НАТО в зерновом коридоре, дабы продолжить черноморскую инициативу без участия России. Тем не менее черноморские члены НАТО – Турция, Румыния и Болгария – не будут участвовать в этом предприятии. У Бухареста и Софии на такое просто не хватит флота, а Турция придерживается принципа невмешательства в конфликт России и Украины, добавляет Скориков. США и Великобритания не имеют прав на долгосрочное нахождение в акватории Черного моря согласно конвенции Монтрё о статусе проливов, и Турция не собирается передавать своим союзникам ключи от Босфора и Дарданелл. Именно поэтому, резюмирует Скориков, конвоирование зерновых караванов кораблями НАТО в Черном море так и останется мечтой украинского руководства.