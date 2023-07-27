Украина попросила НАТО помешать запрету России на судоходство в ее порты

СУН – это компенсация Украине за ее неприятие в альянс, консультационный орган, который не может принимать каких-либо решений, отмечает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Официально Киев уже запросил возможность охраны своих судов кораблями НАТО в зерновом коридоре, дабы продолжить черноморскую инициативу без участия России. Тем не менее черноморские члены НАТО – Турция, Румыния и Болгария – не будут участвовать в этом предприятии. У Бухареста и Софии на такое просто не хватит флота, а Турция придерживается принципа невмешательства в конфликт России и Украины, добавляет Скориков. США и Великобритания не имеют прав на долгосрочное нахождение в акватории Черного моря согласно конвенции Монтрё о статусе проливов, и Турция не собирается передавать своим союзникам ключи от Босфора и Дарданелл. Именно поэтому, резюмирует Скориков, конвоирование зерновых караванов кораблями НАТО в Черном море так и останется мечтой украинского руководства.