Выборы Верховной рады Украины не могут состояться в положенный срок

Выборы Верховной рады Украины не могут состояться в положенный срокЭто вытекает из продления военного положения до 15 ноября
Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского продлила 27 июля военное положение и состояние всеобщей мобилизации в стране до 15 ноября. Этот режим, который ограничивает права граждан, был введен после начала российской спецоперации на Украине и периодически продлевался. Последний раз это произошло 2 мая 2023 г.
Продление военного положения до 15 ноября по предложению президента Украины Зеленского означает, что очередные выборы в украинский парламент, запланированные согласно статье 77 конституции на 29 октября, переносятся. Пока боевые действия не прекратятся, выборы продолжат переносить, так как конституция Украины запрещает проведение каких-либо избирательных кампаний на период действия военного положения, поясняет заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
По мнению эксперта, проведение президентских выборов, запланированных на март следующего года, также зависит от ситуации на фронте. Но даже в том случае, если состоится какое-то гласное или негласное перемирие, полноценно провести избирательную компанию на Украине не получится: кандидаты не успеют сформировать свои команды, выдвинуться, провести агитацию, дебаты – все, что предполагает избирательные законодательство Украины.
По словам эксперта, полноценной политической борьбы в рамках действия военного положения на Украине не существует. В отсутствие политической борьбы правительство Зеленского устраивает максимальная пролонгация режима военного положения для укрепления своей вертикали власти и сплочения общества вокруг фигуры президента и верховного главнокомандующего, говорит Скориков.
Продление военного положения на Украине делает невозможным проведение выборов всех уровней, соответственно, выборы в Верховную раду будут перенесены, как и все остальные голосования. Со стороны офиса президента и самого Зеленского уже неоднократно заявлялось о том, что пока военное положение будет сохраняться, выборов не будет, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
По словам эксперта, окружение Зеленского опасается потери большинства в парламенте, поэтому оно будет продолжать продлевать действие военного положения вне зависимости от военной ситуации, продолжает эксперт. Косвенные признаки указывают, что пропрезидентская партия «Слуга народа» вряд ли получит большинство при честном голосовании. С президентским рейтингом картина еще более неоднозначная. Появился целый ряд достаточно сильных кандидатов в президенты, таких как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, которые могут составить конкуренцию Зеленскому. Поэтому его окружение будет максимально долго откладывать выборы, заключает эксперт.