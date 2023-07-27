Выборы Верховной рады Украины не могут состояться в положенный срок

Продление военного положения на Украине делает невозможным проведение выборов всех уровней, соответственно, выборы в Верховную раду будут перенесены, как и все остальные голосования. Со стороны офиса президента и самого Зеленского уже неоднократно заявлялось о том, что пока военное положение будет сохраняться, выборов не будет, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.