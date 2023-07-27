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Политика

Выборы Верховной рады Украины не могут состояться в положенный срок

Это вытекает из продления военного положения до 15 ноября
Ксения Калиневич Алексей Никольский
AP Photo

Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского продлила 27 июля военное положение и состояние всеобщей мобилизации в стране до 15 ноября. Этот режим, который ограничивает права граждан, был введен после начала российской спецоперации на Украине и периодически продлевался. Последний раз это произошло 2 мая 2023 г.

Продление военного положения до 15 ноября по предложению президента Украины Зеленского означает, что очередные выборы в украинский парламент, запланированные согласно статье 77 конституции на 29 октября, переносятся. Пока боевые действия не прекратятся, выборы продолжат переносить, так как конституция Украины запрещает проведение каких-либо избирательных кампаний на период действия военного положения, поясняет заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

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По мнению эксперта, проведение президентских выборов, запланированных на март следующего года, также зависит от ситуации на фронте. Но даже в том случае, если состоится какое-то гласное или негласное перемирие, полноценно провести избирательную компанию на Украине не получится: кандидаты не успеют сформировать свои команды, выдвинуться, провести агитацию, дебаты – все, что предполагает избирательные законодательство Украины.

По словам эксперта, полноценной политической борьбы в рамках действия военного положения на Украине не существует. В отсутствие политической борьбы правительство Зеленского устраивает максимальная пролонгация режима военного положения для укрепления своей вертикали власти и сплочения общества вокруг фигуры президента и верховного главнокомандующего, говорит Скориков.

Продление военного положения на Украине делает невозможным проведение выборов всех уровней, соответственно, выборы в Верховную раду будут перенесены, как и все остальные голосования. Со стороны офиса президента и самого Зеленского уже неоднократно заявлялось о том, что пока военное положение будет сохраняться, выборов не будет, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

По словам эксперта, окружение Зеленского опасается потери большинства в парламенте, поэтому оно будет продолжать продлевать действие военного положения вне зависимости от военной ситуации, продолжает эксперт. Косвенные признаки указывают, что пропрезидентская партия «Слуга народа» вряд ли получит большинство при честном голосовании. С президентским рейтингом картина еще более неоднозначная. Появился целый ряд достаточно сильных кандидатов в президенты, таких как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, которые могут составить конкуренцию Зеленскому. Поэтому его окружение будет максимально долго откладывать выборы, заключает эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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