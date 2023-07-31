В 2023 году на основе данных ЦУРов принято 760 решений в регионах

В 2023 году на основе данных ЦУРов принято 760 решений в регионахГубернаторы стали на 67% чаще ориентироваться на жалобы граждан
Органы власти субъектов начали чаще использовать для принятия решений данные центров управления регионами (ЦУР), следует из доклада автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог регионы». С ним ознакомились «Ведомости».
Всего, по данным АНО, за полгода ЦУРы обработали почти 2,5 млн жалоб и предложений жителей субъектов РФ. Чаще всего они касались вопросов ремонта дорожного покрытия, благоустройства и ЖКХ (22, 16 и 15% соответственно). Также обращения затронули сферу социальной политики (5%) и экологии (8%).
Но принятые решения направлены «на устранение системных проблем за счет изменений бюджета или законодательства» и отличаются от устранения локальных задач – например, починки фонарей или уборки поваленных деревьев. Это «влияет на конкретную сферу в целом», отмечают в «Диалог регионах». В первом полугодии 2023 г. на основании аналитики ЦУРов принято 760 управленческих решений – на 67% больше, чем в 2022 г. (455). Чаще всего данные ЦУРов использовали Курская и Белгородская области (21 и 20 управленческих решений соответственно). В число лидирующих по этому показателю регионов также вошли Башкирия, Пермский и Краснодарский край, Архангельская, Ярославская, Смоленская, Калужская, Вологодская области и Санкт-Петербург – в каждом из них принято по 18 управленческих решений.
В качестве примера использования данных ЦУРов в АНО приводят ситуацию с обеспечением детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы в Калужской области. Весной затраты легли в статьи регионального бюджета. Еще один пример – ситуация в Белгородской области, где из-за обстрелов приграничного Шебекина часть жителей пришлось переселить. Им были назначены федеральные выплаты в 10 000 и 50 000 руб. Но значительная часть из этих людей не могла их получить, так как они зарегистрированы в других населенных пунктах. Губернатор Вячеслав Гладков на основе полученных от ЦУРа, как утверждают в АНО, данных организовал выплаты из внебюджетных источников: для этого была сформирована межведомственная комиссия и определен порядок предоставления документов, подтверждающих фактическое проживание.
Использование аналитики на основе данных становится общепринятым механизмом в системе управления страны, считает первый заместитель гендиректора «Диалог регионов» Кирилл Истомин. ЦУРы должны не просто «подсвечивать проблему, а идти сразу с вариантом ее разрешения». Президент Владимир Путин в апреле предложил распространить опыт ЦУРов на муниципальный уровень. Эти центры получают хорошие отзывы от граждан, сообщил он на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Путин подчеркнул, что цифровизация повышает «уровень качества» и действенности обратной связи между гражданами и органами власти.
Что такое ЦУР
ЦУРы созданы в декабре 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина во всех субъектах страны. На них возложены функции мониторинга и обработки поступающих от жителей жалоб в разных сферах жизни региона. На основе этих данных ЦУРы формируют аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатывают предложения по развитию региона. Разработкой и внедрением ЦУРов занимается АНО «Диалог регионы».
ЦУРы создавались администрацией президента для решения ее задач, но время от времени в самом деле оказываются полезны региональным властям, отмечает политолог Виталий Иванов. Развитие системы ЦУРов в какой-то степени облегчило работу власти, которая лучше стала понимать запросы общества и быстрее на них реагировать, полагает политолог Ростислав Туровский. «Проблема может быть в создании завышенных и невыполнимых ожиданий в обществе. Все-таки ЦУРы – это не волшебники, а информационные системы. Поэтому в своем развитии они неизбежно упрутся в потолок», – сказал он «Ведомостям».
Статистические документы однозначно говорят о том, что ЦУРам удается образовать большой документооборот, который используется в том числе при принятии решений органами власти, считает политолог Михаил Виноградов. Иногда реагирование на жалобы дает эффект и повышает лояльность граждан, иногда – создает контраст между ожиданиями и решениями, а иногда поток сигналов генерируется профессиональными жалобщиками, изначально критично настроенными к любой власти, сказал он «Ведомостям».