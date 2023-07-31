В 2023 году на основе данных ЦУРов принято 760 решений в регионах

В качестве примера использования данных ЦУРов в АНО приводят ситуацию с обеспечением детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы в Калужской области. Весной затраты легли в статьи регионального бюджета. Еще один пример – ситуация в Белгородской области, где из-за обстрелов приграничного Шебекина часть жителей пришлось переселить. Им были назначены федеральные выплаты в 10 000 и 50 000 руб. Но значительная часть из этих людей не могла их получить, так как они зарегистрированы в других населенных пунктах. Губернатор Вячеслав Гладков на основе полученных от ЦУРа, как утверждают в АНО, данных организовал выплаты из внебюджетных источников: для этого была сформирована межведомственная комиссия и определен порядок предоставления документов, подтверждающих фактическое проживание.