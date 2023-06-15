На ПМЭФе представили систему обратной связи регионов с инвесторами ЦУР «Бизнес»

«В этом смысле представители бизнеса, инвесторы ничем не отличаются от обычного гражданина, который условно приходит получить свою услугу в МФЦ. И здесь государство настроено на клиентоцентричный подход и с точки зрения отношений с инвестором. Инвестор, как и любой другой гражданин, должен получать понятную поддержку и понимать, из чего она складывается», – сказал он.