На ПМЭФе представили систему обратной связи регионов с инвесторами ЦУР «Бизнес»Она опробована в Московской области и начала действовать еще в 11 пилотных регионах
АНО «Диалог Регионы» представила систему обратной связи регионов с инвесторами и предпринимателями ЦУР «Бизнес» в рамках панельной дискуссии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях».
В конце 2022 г. ЦУР «Бизнес» был запущен в Московской области, а в 2023 г. растиражирован еще в 11 пилотных субъектах как часть регионального инвестиционного стандарта.
В основе государственной политики лежит клиентоцентричность, значимый аспект которой – поддержка государством инвесторов, заявил в ходе дискуссии генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.
«В этом смысле представители бизнеса, инвесторы ничем не отличаются от обычного гражданина, который условно приходит получить свою услугу в МФЦ. И здесь государство настроено на клиентоцентричный подход и с точки зрения отношений с инвестором. Инвестор, как и любой другой гражданин, должен получать понятную поддержку и понимать, из чего она складывается», – сказал он.
Система ЦУР агрегирует предложения и жалобы по реализации инвестпроектов. Эти данные поступают по различным каналам – от соцсетей, мессенджеров и горячих линий до письменных обращений в органы власти и устных просьб на встречах глав регионов с бизнесом. Агрегация предложений бизнесменов, таким образом, позволяет местным органам власти выявить проблемные зоны в инвестиционном развитии и оперативно их решить.
По данным опроса «Диалога», проведенного в феврале 2023 г., 72% инвесторов из 11 пилотных регионов знают, что в их субъекте действует Инвестиционный комитет, а около 60% считают, что взаимодействие государства и инвестора значительно упростилось.
Что такое ЦУР «Бизнес»
ЦУР «Бизнес» – специализированная система сбора и обработки обращений инвесторов и предпринимателей. Создана Минэкономразвития и АНО «Диалог Регионы», является частью регионального инвестиционного стандарта. В рамках проекта в каждом из пилотных регионов создано единое окно для взаимодействия с инвесторами и предпринимателями, в работу которого интегрированы Центры управления регионами (ЦУР), органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.
«В ближайшей перспективе должен быть сделан упор на частном секторе. Сейчас на банковских вкладах и депозитах компаний и юрлиц размещено более 72 трлн руб. Эти средства могут быть направлены напрямую в проекты и стать высокодоходными инвестициями с большей отдачей для экономики», – отметил в своем выступлении министр экономического развития Максим Решетников.
По его словам, инвестиции растут в приоритетных отраслях, ориентированных на обеспечение внутреннего спроса: инфраструктурное строительство, развитие транспортных коридоров, «расшивка» торгово-логистических ограничений, широкий спектр обрабатывающих производств, туризм. Решетников подчеркнул, что государство готово брать на себя беспрецедентный объем обязательств и рисков.
А внедрение в стране регионального инвестиционного стандарта под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова создает необходимую регуляторную среду для привлечения и масштабирования инвестиций, добавил министр.
Система ЦУР «Бизнес» – это единая точка сбора и отработки обращений предпринимателей и инвесторов, объединяющая все каналы обратной связи Подмосковья, сказала «Ведомостям» зампредседателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.
Система была запущена в Московской области в ноябре прошлого года и на сегодня поступило 4 042 обращения, сообщила она. Все обращения в системе делятся на три вида: консультации, задачи (например, подбор земельного участка или помещения для открытия производства), их более 80%, а также проблемы, которые отрабатываются Штабом по защите бизнеса.
«Мы отрабатываем не только единичные проблемные вопросы, но и решаем системные. Например, у нас отсутствовал единый порядок согласования фасадных схем, и, учитывая большое количество обращений по этой теме, мы запускаем такую услугу на региональный портал госуслуг и сокращаем срок ее получения со 120 дней до 15», – сказала Зиновьева.