Организация исламского сотрудничества требует прекратить сжигать Коран в Скандинавии

Акции с сожжением Корана не новость для скандинавских стран. Ранее их законность в Швеции привела к трудностям на пути страны в НАТО. В ответ на акцию с сожжением Корана датским праворадикальным политиком Расмусом Палуданом 21 января президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал Швеции не ждать от Анкары ратификации ее членства в НАТО (хотя после саммита блока в Вильнюсе в середине июля он согласился на одобрение соответствующего протокола в турецком парламенте осенью). 12 июля Совет ООН по правам человека даже принял резолюцию, осуждающую акции с сожжением священных книг. За нее проголосовало 28 стран, 12 – против и семь воздержалось. Сожжение Корана повторилось 28 июня в Стокгольме, когда 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Эта акция совпала с празднованием мусульманами Курбан-байрама и привела к протестам верующих у шведского посольства в Багдаде. Собравшиеся у диппредставительства требовали, чтобы сжегший Коран эмигрант был выслан обратно в Ирак. Тогда демонстранты ворвались на территорию посольства, о причиненном ущербе не сообщалось.