Организация исламского сотрудничества требует прекратить сжигать Коран в Скандинавии

Организация исламского сотрудничества требует прекратить сжигать Коран в СкандинавииШвеция и Дания уже объявили, что ищут пути запрета подобных акций
Внеочередное заседание стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященное инцидентам с сожжением Корана в Дании и Швеции, прошло в саудовской Джидде 31 июля. Ранее, 30 июля, представители правительств Дании и Швеции заявили, что ищут пути для запрета подобных акций. В министерстве иностранных дел Дании заявили, что протестные акции со сжиганием Корана «играют на руку экстремистам» и могут привести к негативным для страны последствиям. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил, что правительство работает над запретом акций с сожжением священных текстов.
Акции с сожжением Корана не новость для скандинавских стран. Ранее их законность в Швеции привела к трудностям на пути страны в НАТО. В ответ на акцию с сожжением Корана датским праворадикальным политиком Расмусом Палуданом 21 января президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал Швеции не ждать от Анкары ратификации ее членства в НАТО (хотя после саммита блока в Вильнюсе в середине июля он согласился на одобрение соответствующего протокола в турецком парламенте осенью). 12 июля Совет ООН по правам человека даже принял резолюцию, осуждающую акции с сожжением священных книг. За нее проголосовало 28 стран, 12 – против и семь воздержалось. Сожжение Корана повторилось 28 июня в Стокгольме, когда 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Эта акция совпала с празднованием мусульманами Курбан-байрама и привела к протестам верующих у шведского посольства в Багдаде. Собравшиеся у диппредставительства требовали, чтобы сжегший Коран эмигрант был выслан обратно в Ирак. Тогда демонстранты ворвались на территорию посольства, о причиненном ущербе не сообщалось.
25 июля Коран сожгли дважды: у дипломатической миссии Египта и у посольства Турции в датской столице.
По словам эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, сожжение Корана очевидным образом имеет большое значение в формировании мнения о Европе в исламском мире: «К этим сигналам восприимчивы в том числе и политические деятели». Сложные формулировки, которыми оперируют правительства скандинавских стран, не будут восприняты простыми мусульманами, продолжает эксперт, они считают, что власти Швеции и Дании должны запретить такие акции. В противном случае это будет означать, что Стокгольм и Копенгаген их поддерживают, а позиция скандинавских стран, что «они не поддерживают, но есть свобода слова», не встретит понимания в исламском мире, заключает Семенов.
Шведским законодательством после отмена закона об оскорблении религиозных символов сожжение священных текстов не рассматривается как разжигание розни, отмечает младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Никита Белухин. Такой закон в Стокгольме посчитали излишним из-за наличия законов о преступлениях на почве ненависти. Формально при рассмотрении полицией таких акций в документах не говорится о намерении разжечь вражду по религиозному признаку, что и ведет к одобрению их правоохранителями. Шведской полиции сложно приписать такие акции к преступлениям на почве ненависти. По мнению эксперта, полиция в будущем сможет задерживать рассмотрение таких заявок, искать предлоги затянуть их одобрение или не одобрить вовсе, ссылаясь на сложности в организации мероприятия. При этом следует понимать, что шведское правительство тут, по сути, ни при чем – вопрос с подобного рода акциями находится в ведении полиции и даже отчеты шведских спецслужб об опасности таких акций не оказывают решающего влияния на вопрос их запрета, говорит Белухин.
В Дании, по его словам, «та же дилемма», власти страны ради «свободы слова» также отменили запрет на оскорбление религиозных символов (ст. 140 их уголовного кодекса), считая его излишним, оставив только запрет на разжигание различного рода розни, несмотря на предупреждение спецслужб о возможности негативных сценариев для национальной безопасности, продолжает эксперт. При этом, отмечает Белухин, надругательство над Кораном не считается разжиганием розни по законодательству Дании, так как они «заявляют свою политическую позицию и используют свободу слова». «Сложно сказать, на какие меры могут пойти датские власти: пока среди политиков страны нет консенсуса. Точные формулировки могут дать только минюсты Швеции и Дании, которые пока никаких разъяснений к заявлениям политиков не давали. Возможно, полиция будет находить пока предлоги, чтобы затягивать подобные демонстрации или ссылаться на недостаточность ресурсов для обеспечения безопасности таких акций», – заключил Белухин.