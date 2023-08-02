Китай подтвердил готовность возобновить безвизовый обмен туристическими группами с Россией

Китай подтвердил готовность возобновить безвизовый обмен туристическими группами с РоссиейНо туроператоры утверждают, что пока «на земле» решены далеко не все проблемы
Минэкономразвития (МЭР) России 1 августа объявило на своем сайте о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп, приостановленного из-за пандемии в 2020 г. Отмечается, что Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои.
По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов МЭР Никиты Кондратьева, российский турбизнес, планирующий продавать групповые туры и работать с Китаем по безвизу, может обратиться в органы исполнительной власти российских субъектов, отвечающих за туризм, и получить там необходимые инструкции. «[Представители турбизнеса] узнают, как заполнять документы, как их сверять, как пересекать границу и как принимать китайских туристов», – пояснил он.
6 июля МЭР опубликовало списки туроператоров, которые смогут отправлять туристов в КНР и принимать китайских туристов в России по соглашению о безвизовом режиме для тургрупп. В списке 364 российские компании, включая China Travel, «Интурист», Tez Tour, Space Travel, KMP Group, ANEX, «Дельфин», «Скан тур», «Невские сезоны» и др. С китайской стороны допущены к работе с Россией 311 операторов.
Несколько российских туроператоров опровергли информацию о готовности с 1 августа использовать безвизовый канал с КНР. Гендиректор China Travel Анастасия Витушинская заявила «Ведомостям», что такой возможности в рамках межправсоглашения от 2000 г. пока нет. Обеспечить его на китайском направлении через оформление групповых виз не представляется возможным, заверили в China Travel. Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пояснение МЭР сообщает, что групповые поездки по безвизу из России в КНР по-прежнему упираются в бюрократические трудности при формировании, подаче и согласовании списков. В АТОР приводят мнения экспертов о неготовности нормативной базы по реализации межправсоглашения и непонимании региональными властями по туризму тонкостей работы в новых условиях. Так, списки о приеме тургрупп из России теперь планируется оформлять на бумажном носителе, что вызывает вопросы о необходимом количестве экземпляров, пояснили в АТОР. Председатель совета ассоциации «Мир без границ» Александр Львов отмечает, что бумажные носители как создают проблемы при выезде российских туристов в Китай, так и оставляют пространство для серых схем при въезде в Россию китайцев из-за сложностей с проверкой подлинности документов. Кроме того, на сайте МЭР китайские туроператоры по-прежнему указаны иероглифами, а не на латинице, что делает невозможным выполнение имеющихся инструкций, добавляет эксперт.
Безвизовый туризм доступен и в Иране
Соглашение России и Ирана, по которому их граждане могут посещать другую страну без виз с туристической целью в составе групп до 50 человек на срок до 15 дней, вступило в силу еще 1 июля 2021 г., но так и не реализовывалось из-за пандемийных ограничений. Возглавлять такую группу должен представитель направившей ее туристической организации. Информации, что соглашение заработало на практике с 1 августа 2023 г., в АТОР нет, сообщила «Ведомостям» ее исполнительный директор Майя Ломидзе.
Представитель Российского союза туриндустрии в Хабаровске Валентина Асеева заявила РБК, что власти сообщили о начале безвизовых обменов, не имея достоверной информации и введя в заблуждение бизнес и туристов. Представители турфирм VDK-tour и «Ависта» сообщили «Аргументам и фактам. Владивосток» о продолжении работы с КНР лишь через визы.
Более 2 млн
граждан КНР посетило Россию в 2019 г., по данным погранслужбы ФСБ. Из них 1,5 млн – с туристическими целями (по безвизовому каналу – 1,2 млн)
Большинство приезжавших в РФ из КНР туристов до пандемии использовали именно безвизовый канал для групп от пяти человек по межправдоговору от 2000 г. (приостановлен в феврале 2020 г. из-за пандемии). В 2019 г., по данным погранслужбы ФСБ, Россию посетило более 2 млн граждан КНР, из них 1,5 млн – с туристическими целями (по безвизовому каналу – 1,2 млн).
Отдельно туроператоры ожидают возобновления прямого авиасообщения России с китайским островом Хайнань, где власти КНР восстановили безвизовый режим с 15 марта для всех туристов. Как рассказали «Ведомостям» в Tez Tour, прямое сообщение может быть налажено с сентября 2023 г. Это вкупе с упрощением подачи информации для туроператоров о прибывших туристах рождает повышенный спрос на направление. Но говорить о стоимости полного пакета с наземным обслуживанием без сформированной цены на авиаперевозку рано. Сейчас там наблюдается рост стоимости проживания, так как остров стал массовым для внутреннего туризма в КНР.