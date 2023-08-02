Китай подтвердил готовность возобновить безвизовый обмен туристическими группами с Россией

Несколько российских туроператоров опровергли информацию о готовности с 1 августа использовать безвизовый канал с КНР. Гендиректор China Travel Анастасия Витушинская заявила «Ведомостям», что такой возможности в рамках межправсоглашения от 2000 г. пока нет. Обеспечить его на китайском направлении через оформление групповых виз не представляется возможным, заверили в China Travel. Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пояснение МЭР сообщает, что групповые поездки по безвизу из России в КНР по-прежнему упираются в бюрократические трудности при формировании, подаче и согласовании списков. В АТОР приводят мнения экспертов о неготовности нормативной базы по реализации межправсоглашения и непонимании региональными властями по туризму тонкостей работы в новых условиях. Так, списки о приеме тургрупп из России теперь планируется оформлять на бумажном носителе, что вызывает вопросы о необходимом количестве экземпляров, пояснили в АТОР. Председатель совета ассоциации «Мир без границ» Александр Львов отмечает, что бумажные носители как создают проблемы при выезде российских туристов в Китай, так и оставляют пространство для серых схем при въезде в Россию китайцев из-за сложностей с проверкой подлинности документов. Кроме того, на сайте МЭР китайские туроператоры по-прежнему указаны иероглифами, а не на латинице, что делает невозможным выполнение имеющихся инструкций, добавляет эксперт.