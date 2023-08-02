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Зюганов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Лидер КПРФ получил награду в апреле
Мария Макутина Максим Иванов
Максим Стулов / Ведомости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Он получил его «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», узнали «Ведомости».

Копия документа есть у «Ведомостей». Соответствующий указ президента был подписан 28 апреля 2023 г. На сайте Кремля он не опубликован. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Зюганов был награжден в ноябре 2019 г.

Факт награждения подтвердил «Ведомостям» руководитель пресс-службы КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко. По словам близкого к партии источника «Ведомостей», обнародовать указ в партии не планировали.

В этом году, как отмечал ранее близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей», между КПРФ и властью не намечалось сильных противоречий.

Исключение – выборы в Хакасии, на которые против действующего губернатора-коммуниста Валентина Коновалова был выдвинут депутат Госдумы, единоросс Сергей Сокол. Впрочем, на федеральном уровне этот предвыборный конфликт пока отражение не находил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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