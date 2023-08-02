Зюганов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Зюганов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степениЛидер КПРФ получил награду в апреле
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Он получил его «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», узнали «Ведомости».
Копия документа есть у «Ведомостей». Соответствующий указ президента был подписан 28 апреля 2023 г. На сайте Кремля он не опубликован. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Зюганов был награжден в ноябре 2019 г.
Факт награждения подтвердил «Ведомостям» руководитель пресс-службы КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко. По словам близкого к партии источника «Ведомостей», обнародовать указ в партии не планировали.
В этом году, как отмечал ранее близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей», между КПРФ и властью не намечалось сильных противоречий.
Исключение – выборы в Хакасии, на которые против действующего губернатора-коммуниста Валентина Коновалова был выдвинут депутат Госдумы, единоросс Сергей Сокол. Впрочем, на федеральном уровне этот предвыборный конфликт пока отражение не находил.