ЛДПР предлагает обязать предпринимателей индексировать зарплаты

ЛДПР предлагает обязать предпринимателей индексировать зарплатыСейчас закон регламентирует это только в бюджетной сфере
Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает установить обязанность для работодателей внебюджетной сферы индексировать заработную плату в соответствии с уровнем инфляции. Как рассказал «Ведомостям» депутат, в ближайшее время он намерен внести в Госдуму поправки к ст. 134 Трудового кодекса («Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы»).
Сейчас порядок действий по индексации прописан лишь в отношении бюджетных организаций. В законе указано, что в случае с частными компаниями процедура должна регулироваться коллективным договором или локальными нормативными актами. По мнению Нилова, на практике права работников внебюджетной сферы нарушаются, а их зарплата не индексируется. «Эта проблема сохраняется на протяжении многих лет, хотя свои разъяснения уже давал и Роструд, и Верховный суд, которые однозначно подтвердили обязанность работодателей повышать зарплату не реже раза в год минимум на размер инфляции», – пояснил он.
Нилов сообщил, что его поправки будут обсуждаться на трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, правительства и работодателей, для того чтобы выработать оптимальное решение. По мнению Нилова, необходимо усилить ответственность всех работодателей за неисполнение обязанности по индексированию зарплаты сотрудников.
Сейчас за нарушение трудового законодательства наступает административная ответственность по ст. 5.27 КоАП. Как отметила руководитель корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова, специального порядка привлечения к ответственности за неиндексацию зарплат не установлено. Нарушение в таком случае влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 1000 до 5000 руб., на юрлиц – от 30 000 до 50 000 руб.
Нилов говорит, что новых специальных штрафов его поправки не предполагают.
Индексация заработной платы зависит от финансового состояния работодателя, напомнил партнер юридической компании LuckyLegal Владислав Немыкин. Люди на местах зачастую не получают положенную индексацию, но обращаться за юридической помощью не спешат из-за опасений навлечь гнев работодателя или начальства и потерять в итоге в борьбе за свои права рабочее место, отметил юрист.
Ст. 132 ТК
Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели – в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
В 2019 г. Верховный суд в рамках спора сотрудника с работодателем признал, что работодатель не вправе уклоняться от индексации заработной платы из-за отсутствия соответствующих локальных актов, так как это ведет к ущемлению права сотрудника, работающего на основании трудового договора, рассказал управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.
Инициатива, скорее всего, не изменит положения вещей, поскольку к процессу индексации заработной платы необходимо подойти системно и в целом ужесточить меры по легализации работников и борьбе с серым рынком зарплат и трудоустройства, сказала основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина-Озджан «Ведомостям». «Вопрос стоит не столько в индексации, сколько в легализации каждого работника, в его трудоустройстве, пакете, возможностях, белой зарплате», – предупредила она.