ЛДПР предлагает обязать предпринимателей индексировать зарплаты

Сейчас порядок действий по индексации прописан лишь в отношении бюджетных организаций. В законе указано, что в случае с частными компаниями процедура должна регулироваться коллективным договором или локальными нормативными актами. По мнению Нилова, на практике права работников внебюджетной сферы нарушаются, а их зарплата не индексируется. «Эта проблема сохраняется на протяжении многих лет, хотя свои разъяснения уже давал и Роструд, и Верховный суд, которые однозначно подтвердили обязанность работодателей повышать зарплату не реже раза в год минимум на размер инфляции», – пояснил он.