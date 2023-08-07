Истек срок ультиматума совершившим переворот военным Нигера со стороны соседних государств

Сведения о том, что Париж попытается вывезти Базума из Нигера, Колонна отвергла, заявив, что они не соответствуют действительности. При этом после эвакуации свыше 1000 человек – граждан Франции и других государств, включая США, французские власти заявили, что не планируют выводить из Нигера свой вооруженный контингент численностью 1500 человек. Колонна заявила, что французские солдаты находятся в Нигере «по просьбе законных властей страны на основании подписанных соглашений». В ответ 6 августа мятежные военные потребовали от Франции вывести свои войска в течение 30 дней в связи с денонсацией соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 1977 г.