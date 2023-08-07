Истек срок ультиматума совершившим переворот военным Нигера со стороны соседних государств

Истек срок ультиматума совершившим переворот военным Нигера со стороны соседних государствИнтервенция слишком сложна и может не состояться, считают эксперты
6 августа истек срок ультиматума, который страны ЭКОВАС (экономическое сообщество государств Западной Африки) выдвинули 30 июля совершившим переворот военным Нигера для возвращения к власти свергнутого президента Мохамеда Базума. Согласно формулировке, поддержанной на саммите организации в столице Нигерии Абудже, страны ЭКОВАС примут «все меры» для восстановления конституционного порядка в Нигере.
Уже 31 июля было сделано совместное заявление министров иностранных дел ЭКОВАС, согласно которому свои войска в Нигер готовы отправить Нигерия, Сенегал и Кот-д’Ивуар. Это не все члены сообщества. ЭКОВАС основано в 1975 г., в него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство последних трех приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов).
Как сообщает Al Jazeera, Нигерия уже прекратила поставки электричества в соседнюю страну, что нанесло серьезный удар по Нигеру, который 70% электроэнергии получает из Нигерии. Без электричества осталось около 25 млн человек. Но парламент Нигерии не одобрил идею военной интервенции. 5 августа просьба президента Бола Тинубу о военной интервенции была отклонена сенатом страны. «Сенат призывает президента Нигерии в его качестве председательствующего в ЭКОВАС поощрять и укреплять политические и дипломатические возможности с целью выхода из тупика в Нигере», – было сказано в соответствующем заявлении.
Al Jazeera напоминает, что у ЭКОВАС уже был опыт интервенции для смены власти – в 2017 г. в Гамбии вторжение сил сообщества привело к бегству авторитарного президента Яйи Джамме, который отказался признать свое поражение на выборах. Но ситуация в Нигере, переворот в котором уже поддержали военные режимы Мали и Буркина-Фасо, имеет мало общего с той простой операцией, что привела к смене власти в Гамбии.
В пользу интервенции фактически высказалась Франция, которая получает из Нигера от 15 до 17% урана, используемого в ее электроэнергетике. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила 5 августа, что Франция «твердо и решительно поддерживает усилия ЭКОВАС по подавлению попытки государственного переворота в Нигере». Кроме того, руководитель французского МИДа призвала мятежных нигерских военных «серьезно воспринять» требования о возвращении власти законно избранному президенту страны Базуму и предупреждения о возможной интервенции.
Сведения о том, что Париж попытается вывезти Базума из Нигера, Колонна отвергла, заявив, что они не соответствуют действительности. При этом после эвакуации свыше 1000 человек – граждан Франции и других государств, включая США, французские власти заявили, что не планируют выводить из Нигера свой вооруженный контингент численностью 1500 человек. Колонна заявила, что французские солдаты находятся в Нигере «по просьбе законных властей страны на основании подписанных соглашений». В ответ 6 августа мятежные военные потребовали от Франции вывести свои войска в течение 30 дней в связи с денонсацией соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 1977 г.
Франция, безусловно, координирует свои действия с ЭКОВАС, считает эксперт Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. В течение длительного периода Париж проводил согласованные действия с ЭКОВАС, направленные на реагирование на различные угрозы. Действия Франции в отношении Нигера понятны и логичны – Париж не хочет терять свои позиции и источник ресурсов, продолжает эксперт. Поначалу, добавляет Лукьянов, речь шла скорее о специальной операции в Нигере.
ЭКОВАС и Париж считали, что мятежные военные не представляют все вооруженные силы и не обладают серьезной социальной базой, поэтому ограниченная демонстрация силы заставит собственно армию отойти от союза с президентской гвардией и начать прямые переговоры с Францией. Теперь же, когда лидер путчистов, командир президентской гвардии Тчани заручился поддержкой не только военных, но и гражданских, ситуация усложнилась. Кроме того, резюмирует эксперт, возможные интервенты не могут не принимать во внимание заявления правительств Мали и Буркина-Фасо, где у власти также находятся военные, которые обещали поддержать Нигер.
Ультиматум ЭКОВАС был попыткой запугать Нигер, о реальной полномасштабной интервенции и, как следствие, войне речь не шла, уверен научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Рахимбек Бобохонов. У ЭКОВАС попросту нет механизма для быстрого сбора войск и координации боевых действий. Французы пытаются сохранить свое военное присутствие в Нигере, но все равно будут вынуждены уйти, это лишь вопрос времени, полагает он. По словам эксперта, главные проблемы Нигера связаны с экономикой, за эксплуатацию Францией своих урановых месторождений страна получает копейки и потому нуждается в экономической помощи от других игроков.