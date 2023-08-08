В Камбодже началась передача власти от премьера-отца к сыну

В Камбодже началась передача власти от премьера-отца к сынуХун Сен правил страной 38 лет
Король Камбоджи Нородом Сиамони 7 августа утвердил назначение 45-летнего командующего армией генерал-лейтенанта Хун Манета новым премьер-министром на пятилетний срок. Указ опубликован в Telegram-канале действующего премьер-министра и отца Хун Манета – 71-летнего Хун Сена. Он занимает свой пост в течение 38 лет.
Решение о назначении Хун Манета на пост премьера обнародовано через две недели после того, как правящая Народная партия Камбоджи (НПК) выиграла 23 июля выборы, заняв 120 мест в парламенте из 125. 26 июля действующий премьер заявил о желании передать пост сыну, отправив соответствующий запрос королю. При этом Хун Сен не уходит из политики. Он заявил, что будет «продолжать служить народу на других должностях как минимум до 2033 г.», в частности руководя правящей партией. Парламент Камбоджи соберется 22 августа, чтобы утвердить Хун Манета.
Хун Сен в 1970-е гг. примкнул к коммунистическим партизанам – красным кхмерам. В 1977 г. он бежал от чисток в верхушке победивших в 1975 г. красных кхмеров во Вьетнам. После победы вьетнамской армии в 1979 г. над красными кхмерами стал министром иностранных дел нового правительства, боровшегося с красными кхмерами, а в 1985 г. – премьером. С окончанием гражданской войны в 1991 г. сохранил пост премьера. Несмотря на восстановление монархии в 1993 г., НПК регулярно выигрывала все выборы у роялистов, за исключением самых первых после реставрации монархии.
Сейчас только начинается длительный финальный этап уже 10-летнего перехода власти от отца к сыну, говорит руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Проблема передачи власти не в получении санкции США или Китая, а в наличии двух фракций в НПК, отмечает Мосяков. Первая фракция, «либеральная», – самого Хун Сена, вторую фракцию приверженцев более жесткой линии возглавлял умерший в 2015 г. председатель НПК Чеа Сим. Чтобы передать власть сыну, Хун Сену нужно было успокоить «фракцию Чеа Сима» и выиграть очередные выборы. «Пока будет жив Хун Сен, Хун Манету нечего опасаться, но пока он себя не проявил и неясно, обладает ли он харизмой отца», – говорит Мосяков.
Ситуация в Камбодже отражает тенденцию к клановости и неформальным династиям в странах Юго-восточной Азии – аналогичные примеры есть в Сингапуре и Таиланде, говорит научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО Михаил Терских. Пока позиции клана Хун Сена прочны, а балансирование страны между США и Китаем дает возможность избегать вмешательства в свои внутренние дела внешних акторов, говорит Терских. Но несмотря на ряд схожих черт с соседями, опыт Камбоджи уникален даже для Юго-Восточной Азии, заключает эксперт.