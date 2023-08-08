В Камбодже началась передача власти от премьера-отца к сыну

Сейчас только начинается длительный финальный этап уже 10-летнего перехода власти от отца к сыну, говорит руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Проблема передачи власти не в получении санкции США или Китая, а в наличии двух фракций в НПК, отмечает Мосяков. Первая фракция, «либеральная», – самого Хун Сена, вторую фракцию приверженцев более жесткой линии возглавлял умерший в 2015 г. председатель НПК Чеа Сим. Чтобы передать власть сыну, Хун Сену нужно было успокоить «фракцию Чеа Сима» и выиграть очередные выборы. «Пока будет жив Хун Сен, Хун Манету нечего опасаться, но пока он себя не проявил и неясно, обладает ли он харизмой отца», – говорит Мосяков.