США ограничивают инвестиции в искусственный интеллект и передовые полупроводники в КНР

Белый дом подготовил указ об ограничениях на прямые инвестиции в высокотехнологичные китайские компании, доходы которых как минимум наполовину связаны с квантовыми вычислениями, разработкой искусственного интеллекта (ИИ) и передовых полупроводников. О новых мерах властей США, которые они обосновывают угрозой нацбезопасности, 9 августа сообщили газеты The Wall Street Journal (WSJ), The New York Times (NYT) и агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Анонсированные ограничения вступят в силу не ранее 2024 г. и не будут распространяться на поступившие ранее инвестиции из США.