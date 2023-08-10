США ограничивают инвестиции в искусственный интеллект и передовые полупроводники в КНР

Как сообщает WSJ, технически новые правила будут распространяться на инвестиции в компании ряда стран – противников США, в том числе из России, но на практике повлияют только на работу с КНР. Согласно им, американским частным и венчурным инвесторам будет запрещено вкладывать средства в китайские компании, которые занимаются квантовой криптографией, развитием ИИ и самых передовых полупроводников. При этом один из собеседников Bloomberg уверяет, что полный запрет инвестиций в ИИ будет распространяться только на компании КНР, которые поставляют продукцию военным, а в остальных случаях потребуется уведомить правительство (есть вероятность, что исключения будут и в секторе квантовых вычислений и чипов). Инвесторы, которые нарушат эти правила, окажутся под угрозой штрафов и предписаний отказаться от своих долей, пишет WSJ. При этом новые правила не имеют обратной силы и не затрагивают портфельные инвестиции в китайские акции и облигации.