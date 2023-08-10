США ограничивают инвестиции в искусственный интеллект и передовые полупроводники в КНР

США ограничивают инвестиции в искусственный интеллект и передовые полупроводники в КНРЭто осложнит, но не прекратит развитие китайских стартапов
Белый дом подготовил указ об ограничениях на прямые инвестиции в высокотехнологичные китайские компании, доходы которых как минимум наполовину связаны с квантовыми вычислениями, разработкой искусственного интеллекта (ИИ) и передовых полупроводников. О новых мерах властей США, которые они обосновывают угрозой нацбезопасности, 9 августа сообщили газеты The Wall Street Journal (WSJ), The New York Times (NYT) и агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Анонсированные ограничения вступят в силу не ранее 2024 г. и не будут распространяться на поступившие ранее инвестиции из США.
Как сообщает WSJ, технически новые правила будут распространяться на инвестиции в компании ряда стран – противников США, в том числе из России, но на практике повлияют только на работу с КНР. Согласно им, американским частным и венчурным инвесторам будет запрещено вкладывать средства в китайские компании, которые занимаются квантовой криптографией, развитием ИИ и самых передовых полупроводников. При этом один из собеседников Bloomberg уверяет, что полный запрет инвестиций в ИИ будет распространяться только на компании КНР, которые поставляют продукцию военным, а в остальных случаях потребуется уведомить правительство (есть вероятность, что исключения будут и в секторе квантовых вычислений и чипов). Инвесторы, которые нарушат эти правила, окажутся под угрозой штрафов и предписаний отказаться от своих долей, пишет WSJ. При этом новые правила не имеют обратной силы и не затрагивают портфельные инвестиции в китайские акции и облигации.
Как пишет Bloomberg, новые ограничения де-факто лимитируют вложения, скорее всего, лишь в китайские стартапы и практически ничего не поменяют для американских инвесторов, которые планируют работать с крупными корпорациями Китая, так как большая часть их доходов не из высокотехнологичного сектора. Целью Белого дома, таким образом, может стать предотвращение появления новых конкурентов из Китая в сфере новейших технологий. По словам анонимного представителя администрации президента США, ограничения нацелены на прекращение вливаний американского капитала в отрасли, которые могут помочь китайским военным или органам государственного надзора.
Новый шаг Вашингтона, по оценке NYT, вызовет недовольство властей Китая. В феврале 2023 г. Reuters приводило данные Центра безопасности и новых технологий (CSET) Джорджтаунского университета, где инвестиции американских инвесторов в область ИИ в Китае оценивались в $40,2 млрд за период с 2015 по 2021 г. (37% от общего объема вложений в сектор китайских технологий ИИ).
Инициатива укладывается в общую канву взаимоотношений США и Китая, говорит научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Согласно стратегии нацбезопасности США от 2022 г., Китай – стратегический соперник США. Тот документ предполагал сдерживание Китая во всех ключевых экономических отраслях, в том числе в сфере развития ИИ и передовых чипов. Риторика об обеспечении нацбезопасности США при ограничениях против Китая в высокотехнологичной отрасли лишь стандартная формулировка в подобном контексте, отмечает эксперт.
«Нельзя сказать, что новый указ Белого дома – выстрел в голову китайскому технологическому сектору, так как сильнее всего пострадают именно стартапы, а не устоявшиеся технологические компании Китая», – говорит китаист Леонид Ковачич. Считается, что под влиянием американского технологического лобби, не заинтересованного в сворачивании торгового инвестиционного сотрудничества с Китаем, текст указа неоднократно правился в сторону смягчения ограничений, добавляет эксперт. Новый указ создаст определенные неудобства для китайских фирм, полагавшихся на американские венчурные компании, отмечает Ковачич. Китайские компании сейчас не обладают технологиями для выпуска наиболее современных чипов, необходимых, например, для развития генеративного ИИ. Создание продукта, сопоставимого с ChatGPT, в Китае в настоящий момент невозможно из-за нехватки вычислительных мощностей, говорит эксперт.
Китай сегодня сосредоточился на выпуске полупроводников предыдущих поколений, которые используются в автомобилях и потребительской электронике, перетягивая на себя ту долю рынка, которая раньше была размыта между разными производителями. Со стороны Пекина дальше будет наблюдаться поиск ответных мер экономического характера, говорит Ковачич. Среди них – дальнейшие ограничения в области поставок ключевых компонентов, например экспорта редких металлов, заключает эксперт.
$40,2 млрд
составили инвестиции американских инвесторов в области ИИ в Китае за период с 2015 по 2021 г., по данным Центра безопасности и новых технологий (CSET) Джорджтаунского университета. Такой уровень инвестиций равен 37% от общего объема вложений в сектор китайских технологий ИИ
Китай стал одним из ведущих мировых игроков в области технологий, активно привлекая иностранный капитал, в том числе из США, для развития своего сектора ИИ и технического оборудования, говорит руководитель NLP R&D команды в Just AI Константин Котик. И хотя Китай активно работает над достижением технологической автономии в области ИИ, страна все еще зависит от иностранного финансирования.
С точки зрения концепций американской политики новые «слабые» санкции выступают не как инструменты экономического давления, а как сигналы, считает замруководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. Сигнальные решения в отличие от экономических практически не имеют неблагоприятных последствий, но благоприятно влияют на рейтинг политиков, считает Сиволобов. Новый законопроект не стал сюрпризом для рынка: работа над указом длилась почти год, так что все заинтересованные стороны успели приспособиться. Так, в июне 2023 г. Microsoft перевела своих ключевых разработчиков ИИ из Китая в Канаду. Поток же прямых и венчурных инвестиций из США в Китай снизился с 2019 г. более чем в 3 раза, говорит эксперт.